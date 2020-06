Der Ticker startet um 6:07 Uhr

18:46 Ständeratskommission will Kita-Hilfe ausweiten Das Parlament hat im Mai einen Kredit in Höhe von 65 Millionen Franken zugunsten von Kitas gesprochen, die im Zuge der Coronakrise ins Schlingern geraten sind. Die Bildungskommission des Ständerats (WBK) möchte diese Gelder nun breiter verteilen. Die Unterstützung von Institutionen der familienergänzenden Kinderbetreuung zur Abfederung der finanziellen Folgen der Corona-Pandemie scheine nicht überall anzukommen, heisst es in einer Mitteilung der Parlamentsdienste . Dies nehme die WBK mit Besorgnis zur Kenntnis. Tatsächlich hat der Bundesrat in einer Verordnung festgehalten, dass Institutionen, die von der öffentlichen Hand betrieben werden, kein Anrecht auf Entschädigungen hätten. Dies will die Ständeratskommission nun korrigieren. Sie hat deshalb mit 10 zu 3 Stimmen eine entsprechende Motion beschlossen. Passend zum Thema Hinweis auf einen verwandten Artikel: Systemrelevante Berufe Ausser Klatschen nichts gewesen? 08.06.2020 Mit Audio

17:57 Parlament soll künftig Notrecht des Bundesrats überprüfen können Die Staatspolitischen Kommissionen beider Räte (SPK) wollen die Handlungsfähigkeit der Bundesversammlung in künftigen Krisensituationen stärken. So soll das Parlament das Notrecht des Bundesrats wirkungsvoll überprüfen können. Die Ständeratskommission hat zwei entsprechenden parlamentarischen Initiativen ihrer Schwesterkommission zugestimmt, wie die Parlamentsdienste mitteilten. Die Nationalratskommission kann sich nun an die verlangten Gesetzesanpassungen machen. Eine Initiative fasst Änderungen des Parlamentsrechts ins Auge, eine fordert die Prüfung weiterer gesetzlichen Anpassungen. Angedacht ist etwa die Schaffung einer Delegation zur Prüfung der Notverordnungen des Bundesrats. Die aktuelle Coronakrise habe die politischen Institutionen und insbesondere auch die Bundesversammlung auf eine harte Probe gestellt, heisst es in der Begründung der beiden Initiativen. Künftig müsse sichergestellt sein, dass das Parlament seine Notrechtskompetenzen zeitgerecht nutzen könne.

17:22 Johnson: «Du denkst vielleicht, dass du unsterblich bist» Der britische Premierminister Boris Johnson hat sich besorgt gezeigt über das Verhalten der Menschen nach den Lockerungen. «Wenn man sieht, was an manchen Orten in der Welt nach den Lockerungen geschieht, dann bin ich besorgt. Die Menschen nehmen sich zu viele Freiheiten heraus und beachten das Social Distancing nicht wie empfohlen.» Johnson, der im April selber am COVID-19 erkrankt und auf Intensivpflege angewiesen war, warnte denn auch eindringlich: «Du denkst vielleicht, dass du das Virus nicht bekommst und dass du unsterblich und unbesiegbar bist – und vermutlich ist das auch so, vor allem, wenn man noch jung ist.» Aber das Virus sei gefährlich und könne vor allem ältere Menschen töten, erinnerte Johnson die Menschen. «Um zu gewinnen und dieses Ding zu besiegen, müssen wir wachsam bleiben». Am Donnerstag hatte es bei schönstem Sonnenschein riesige Menschenansammlungen an der britischen Südküste gegeben. Gesundheitsminister Matt Hancock drohte wegen Missachtung der Corona-Vorschriften mit der Schliessung von Stränden. Das Vereinigte Königreich ist in Europa am schlimmsten von der Pandemie betroffen. 00:30 Video Johnson appelliert an die Jungen Aus News-Clip vom 26.06.2020. abspielen

16:20 WHO: Über 30 Milliarden Dollar für Kampf gegen Corona nötig Um der Welt in der Coronakrise rasch Tests, Impfungen und Medizin zur Verfügung stellen zu können, sind nach Angaben der Weltgesundheitsorganisation (WHO) bis Ende 2021 rund 31 Milliarden Dollar nötig. Allein für die Entwicklung von Impfstoffen würden 18 Milliarden Dollar gebraucht, teilten Experten mit. Bisher sei von der internationalen Staatengemeinschaft erst ein Bruchteil des nötigen Geldes versprochen worden. Strategisches Ziel sei es unter anderem, bis Mitte 2021 den Staaten mit mittlerem und niedrigem Einkommen 500 Millionen Tests zur Verfügung zu stellen. Mitarbeiter im Gesundheitswesen von rund 50 Ländern müssten fortgebildet werden, heisst es bei der WHO. Ausserdem sollten bis Ende 2021 zwei Milliarden Impfdosen bereitstehen, von denen die Hälfte ebenfalls für Menschen in ärmeren Ländern gedacht sei.

15:42 Die internationale Lage in der Übersicht Weltweit grassiert das Coronavirus weiter. So spitzt sich schon seit Tagen die Infektionslage in den USA wieder zu, das Land erreicht einen neuen Rekordwert. Auch mehrere lateinamerikanische Länder gehören derzeit zu den Brennpunkten der globalen Pandemie, darunter vor allem Brasilien. In Europa rückt etwa Serbien in den Fokus. Passend zum Thema Hinweis auf einen verwandten Artikel: Coronavirus weltweit Die internationale Lage in der Übersicht 26.06.2020 Mit Video

14:23 Globetrotter baut Stellen ab und schliesst vier Filialen Der Schweizer Reiseanbieter Globetrotter schliesst wegen der Coronakrise vier von 22 Filialen. Es werde auch zu einem Stellenabbau kommen. Das erklärte laut der Nachrichtenagentur AWP der Globetrotter-Chef Dany Gehrig. Spätestens bis Anfang kommenden Jahres würden die Globetrotter Filialen Zürich-Europaallee, Zürich-Löwenstrasse, Bern-Aarbergergasse und Interlaken geschlossen, sagte Gehrig. Der genaue Zeitpunkt sei noch offen. Ebenso die Zahl der Stellen, die gestrichen werden sollen. Es ist eine weitere Negativbotschaft aus der hiesigen Reisebranche. Am Donnerstag hatte Migros-Tochter Hotelplan den Abbau von 425 Stellen bekanntgegeben.

14:12 566'894 SwissCovid-Apps waren am Donnerstag aktiv Bereits am ersten Tag nach der offiziellen Lancierung ist die SwissCovid-App von über einer halben Million Personen in der Schweiz benutzt worden. Das teilt das Bundesamt für Statistik (BFS) mit. Die Messung beruhe auf der automatischen Kontaktaufnahme mit dem Proximity-Tracing-System zur Aktualisierung der Konfigurationsdaten. Diese erfolgt mehrmals täglich.

12:55 Briten pfeifen auf Corona-Regeln Der britische Gesundheitsminister Matt Hancock hat wegen Missachtung von Corona-Vorschriften mit der Schliessung von Stränden gedroht. Gestern hatte es bei Sonnenschein riesige Menschenansammlungen an der Südküste gegeben. Besonders betroffen war der Badeort Bournemouth, der wegen seines breiten Strandes und der viktorianischen Architektur beliebt ist. Auch andernorts schenkten viele Briten dem Versammlungsverbot wenig Beachtung: Tausende Menschen feierten am Abend den ersten Meistertitel des FC Liverpool seit 30 Jahren am Anfield-Stadion. 01:06 Video Zehntausende Briten stürmen die Strände Aus Tagesschau vom 26.06.2020. abspielen

12:20 Fallzahlen steigen weiter In der Schweiz und in Liechtenstein sind innerhalb eines Tages 58 neue Ansteckungen mit dem Coronavirus gemeldet worden. Insgesamt gab es bisher 31'486 laborbestätigte Covid-19-Fälle, wie das Bundesamt für Gesundheit (BAG) mitteilte. Am Donnerstag waren 52 neue bestätigte Fälle gemeldet worden, am Mittwoch 44, am Dienstag 22 und am Montag 18. Bisher starben in der Schweiz und im Fürstentum Liechtenstein gemäss BAG 1683 Menschen, die positiv auf Covid-19 getestet worden waren.

11:44 Tiefrote Bilanz bei Moderiese H&M Für den weltweit zweitgrössten Modekonzern H&M hat die Coronakrise dramatische Folgen. Ladenschliessungen und Preiskampf führten zu einem Umsatzeinbruch und Quartalsverlust. Die Schweden haben im zweiten Quartal bei einem Umsatzeinbruch von rund 50 Prozent einen Verlust vor Steuern von 6.48 Milliarden Kronen (rund 869 Millionen Euro) geschrieben, wie H&M mitteilt. Vor Jahresfrist stand noch ein Gewinn von 5.93 Milliarden Kronen in den Büchern. H&M hatte – wie auch andere Einzelhändler – wegen der Auflagen der Behörden zur Eindämmung der Corona-Pandemie weltweit zahlreiche Filialen vorübergehend schliessen müssen. Mitte April waren rund 80 Prozent der Geschäfte betroffen, aktuell sind es noch rund sieben Prozent.

11:31 Zahl der Corona-Neuinfektionen in den USA so hoch wie nie Mit rund 40'000 gemeldeten Fällen hat die Zahl der Corona-Neuinfektionen in den USA am Donnerstag einen neuen Höchststand erreicht. Damit ist der bisherige Höchstwert von rund 36'400 Neuinfektionen vom 24. April übertroffen, wie aus Zahlen der Johns-Hopkins-Universität hervorgeht. 01:45 Video Wo gelockert wurde, schlägt das Virus erbamungslos zurück Aus News-Clip vom 25.06.2020. abspielen

11:05 Pressekonferenz des Kantons Zürich ist beendet Natalie Rickli beendet die Pressekonferenz mit einem Appell an die Eigenverantwortung: «Es geht dann gut weiter, wenn wir uns alle an die Regeln halten und uns bewusst sind, dass das Virus mit uns ist.»

10:50 Kanton Zürich will keine Maskenpflicht in öffentlichen Verkehrsmitteln «Wir sehen von einer Maskenpflicht ab», sagt Gesundheitsdirektorin Rickli. Sie appelliert an die Eigenverantwortung der Bevölkerung, in öffentlichen Verkehrsmitteln eine Maske zu tragen, wenn der nötige Abstand nicht eingehalten werden kann. «Ich war selbst noch nie in einer solchen Situation», sagt Rickli. Sie habe aber immer eine Maske dabei. Sollten die Fallzahlen deutlich steigen, müsse man eine Maskenpflicht im öffentlichen Verkehr wieder neu beurteilen. 01:03 Video Natalie Rickli: «Wir sehen von einer Maskenpflicht ab» Aus News-Clip vom 26.06.2020. abspielen

10:42 Auch im Kanton Zürich steigen die Fälle leicht an Wie im Rest des Landes sind auch im Kanton Zürich die Fallzahlen in den vergangenen Tagen wieder leicht angestiegen. Die Grafik mit den Daten des Statistischen Amtes des Kantons Zürich zu den aktuellen Fallzahlen finden Sie jederzeit hier. Legende: SRF

10:13 Junge werden in Zürich häufiger angesteckt als zu Beginn der Pandemie Laut Stefan Neubert, Verantwortlicher Datenanalyse der Zürcher Gesundheitsdirektion, haben sich in den vergangenen zwei Wochen im Kanton Zürich verhältnismässig deutlich mehr junge Menschen mit dem Coronavirus angesteckt als in den ersten Monaten der Pandemie. Er erklärt sich das unter anderem damit, dass junge Menschen im Alter von 20 bis 40 Jahren wieder stärker unterwegs sind. Die meisten Ansteckungen passierten im Umfeld von Familie, Arbeit und Schule. Bei den über 50-Jährigen ist die Zahl der verzeichneten Neuansteckungen unterdurchschnittlich. «Das zeigt, dass diese Altersgruppe sich entsprechend schützt», sagt Neubert. Auch bei den Jugendlichen seien die Zahlen nicht überdurchschnittlich. 00:39 Video Stefan Neubert: «Jüngere Menschen sind im Moment stärker gefährdet» Aus News-Clip vom 26.06.2020. abspielen

9:45 Kanton Zürich präsentiert seine Corona-Strategie Am 19. Juni hat der Bundesrat die «ausserordentliche Lage» nach Epidemiengesetz beendet. Damit gilt auch ein Grundsatz nicht mehr, der während der Coronakrise Bestand hatte: Der Bund befiehlt, die Kantone führen aus. In der nun geltenden «besonderen Lage» haben die Kantone wieder mehr Kompetenzen und könnten beispielsweise auch regionale Lockdowns selbständig beschliessen. Um 10 Uhr tritt die Zürcher Gesundheitsdirektorin Natalie Rickli (SVP) vor die Medien. Erwartet wird, dass sie die kantonale Corona-Strategie für die kommenden Monate vorstellt. Die Pressekonferenz können Sie auf der Website des Kantons , Link öffnet in einem neuen Fensterverfolgen. Wir halten Sie aber natürlich auch hier im Ticker auf dem Laufenden.

8:11 Knacknuss Contact Tracing Contact Tracing funktioniert je nach Kanton unterschiedlich gut. Am exaktesten lassen sich die Infektionsketten im Baselbiet und im Kanton Neuenburg nachverfolgen. Am meisten Mühe bekundet laut einer Umfrage von SRF Genf. Passend zum Thema Hinweis auf einen verwandten Artikel: Schwieriges Contact Tracing Die Corona-Quelle finden – eine Knacknuss 26.06.2020 Mit Video

7:45 Bund prüft strengere Kontrollen für Reisende aus Serbien Die Corona-Infektionen in der Schweiz steigen wieder an. Unter den Neuansteckungen sind laut dem Bundesamt für Gesundheit (BAG) auch «importierte» Fälle aus dem Ausland, insbesondere aus Serbien. Sieben Einreisende sind laut BAG positiv auf das Virus getestet worden – bei knapp hundert gemeldeten Neuansteckungen in den letzten zwei Tagen. Die Schweizer Behörden überlegen nun, ob Einreisende aus Serbien beim Grenzübertritt speziell kontrolliert werden sollen. Passend zum Thema Hinweis auf einen verwandten Artikel: Für Reisende aus Serbien Bund prüft strengere Einreisekontrollen 26.06.2020 Mit Audio

6:21 Gemeinden des Grossraums Lissabon müssen wieder in den Lockdown Wegen einer Zunahme der Corona-Infektionen müssen weite Teile des Grossraums Lissabon ab 1. Juli zwei Wochen lang wieder in den Lockdown. Das gab der portugiesische Ministerpräsident António Costa bekannt. Die Bewohner der 19 betroffenen Gemeinden im Grossraum der Hauptstadt werden demnach nur noch aus dem Haus gehen dürfen, um Einkäufe zu tätigen, zur Arbeit zu fahren oder einen Arzt aufzusuchen. In dieser Zeit werden dort nur Versammlungen von maximal fünf Personen zulässig sein. Die Bezirke im Zentrum Lissabons sind nicht betroffen. Die Region Lissabon ist seit Mittwoch mit knapp 18'000 Infektionsfällen erstmals seit Ausbruch der Pandemie der von Corona am schwersten betroffene Teil des Landes. Bisher war es der Norden gewesen.