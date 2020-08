Der Ticker startet um 7:00 Uhr

20:47 Einheitlicher Fragebogen soll präzisere Daten liefern Wo sich die Menschen hierzulande mit dem Coronavirus anstecken, diese Frage ist immer noch nicht klar beanwortet. Zuerst lieferte das BAG falsche Zahlen, aber auch die korrigierten Daten hinterlassen viel Ratlosigkeit: Fast die Hälfte der Ansteckungsorte bleibt im Dunkeln. Präzisere und zentral gesammelte Daten soll künftig ein einheitlicher Fragebogen liefern. Zum Einsatz gebracht von den Kantonen beim Contact-Tracing. 01:56 Video Fragebogen zu Ansteckungen Aus Tagesschau vom 05.08.2020. abspielen

19:43 New York will Quarantäne stärker durchsetzen New York will künftig stärker auf das Einhalten von Quarantäne-Regeln für Reisende und Rückkehrer aus Corona-Gebieten des Landes achten. Von Donnerstag an sollen an Brücken, Tunneln und im Bahnhof Penn Station Mitarbeiter auf die 14-tägige Pflicht-Quarantäne pochen, die derzeit Einreisende aus 35 US-Bundesstaaten gilt. Diese müssen dazu in einem Formular ihr Hotel oder ihre Adresse angeben. An den drei Flughäfen der Stadt werden schon seit längerem nach der Landung alle Reisenden aus diesen Gebieten zum Ausfüllen des Dokuments verpflichtet. Bei Nichtabgabe drohen laut Vorschriften des Bundesstaats New York eine Vorladung und 2'000 Dollar Strafe, beim Brechen der Quarantäne sind sogar 10'000 Dollar oder 15 Tage Haft möglich. Zahlen dazu, wie häufig diese Strafen verhängt wurden, gibt es nicht. Legende: Keystone

18:20 Biden bleibt dem Parteitag der Demokraten fern Der designierte US-Präsidentschaftskandidat Joe Biden wird wegen der Corona-Pandemie nicht zum Parteitag der Demokraten nach Milwaukee im US-Bundesstaat Wisconsin reisen. Biden werde seine Rede zur Nominierung im US-Bundesstaat Delaware halten, wo er zuhause ist, erklärte die Demokratische Partei. Details sollen zu einem späteren Zeitpunkt bekannt gegeben werden.

Die Zentralschweizer Gesundheitsdirektorinnen und -direktoren wollen mögliche Massnahmen zur Bekämpfung des Coronavirus verstärkt koordinieren, wie sie in einer Medienmitteilung bekannt gaben. Auch in der Zentralschweiz sei die Zahlen der Corona-Infektionen in den letzten Wochen wieder angestiegen. Da sich der Anstieg aber stabil zeige, seien weitere Einschränkungen für die Bevölkerung momentan nicht angebracht. «Gerade beim Maskentragen glauben wir an die Eigenverantwortung: Wenn der Abstand nicht eingehalten werden kann, sollte eine Maske getragen werden – eine Pflicht ist nicht angebracht», führt der Zuger Gesundheitsdirektor und Präsident der Zentralschweizer Gesundheitsdirektorenkonferenz Martin Pfister aus.

Der Kanton Aargau erlässt eine situative Maskenpflicht an Berufsschulen und Gymnasien (Kantonsschulen), wenn der Abstand nicht eingehalten werden kann. Die Maskenpflicht gilt für Schülerinnen und Schüler sowie für die Lehrpersonen, schreibt der Kanton. Einen Schritt weiter geht der Kanton Schaffhausen: Er erlässt auf den Schulstart eine generelle Maskenpflicht für Schülerinnen und Schüler sowie für das Lehrpersonal an Gymnasien und Berufsschulen. An den Baselbieter Gymnasien und Berufsschulen gilt nach den Sommerferien nur im Ausnahmefall eine Maskenpflicht. Dann nämlich, wenn der Mindestabstand von eineinhalb Metern nicht via Anpassung des Mobiliars gewährleistet werden kann, wenn es also keinen Platz für Einzeltische oder Trennwände hat.

Für die Ferienflieger der Schweiz hat die Einstufung von Festland-Spanien als Corona-Risikogebiet kaum Konsequenzen. Sie fliegen meist lediglich auf die Balearen und die Kanaren, welche nicht unter das Verdikt fallen. Die Swiss-Tochter Edelweiss fliegt in Festland-Spanien derzeit lediglich die Ziele Jerez und Santiago de Compostela wöchentlich einmal an, wie ihr Sprecher Andreas Meier am Mittwoch auf Anfrage der Nachrichtenagentur Keystone-SDA sagte. Der Flug ans Ende des Jakobswegs entfällt indessen ab Ende August. Und die Destination Sevilla kommt erst im September auf den Flugplan. Die anderen acht spanischen Destinationen von Edelweiss liegen alle auf den Kanaren und Balearen, welche das Verdikt des Bundesamts für Gesundheit nicht trifft. Die Airline Helvetic fliegt derzeit nur nach Palma de Mallorca auf den Balearen. Helvetic Airways beobachtet die Lage indessen ständig, wie das Unternehmen mitteilte.

16:06 Detailhandel trotz Coronakrise im Aufwind Der Schweizer Detailhandel hat das erste Halbjahr trotz der Coronakrise insgesamt mit einem klaren Plus abgeschlossen. Besonders die positive Entwicklung der Lebensmittel- und «Nearfood»-Märkte haben geholfen, wie es im GfK Markt Monitor Schweiz heisst. Insgesamt verzeichnete der Schweizer Detailhandel im ersten Halbjahr 2020 gegenüber dem Vorjahreszeitraum ein klares Plus von 5.5 Prozent. Sogar einige Nonfood-Bereiche hätten so stark aufgeholt, dass sie das erste Semester positiv abschlossen. Unterm Strich war in diesem Segment aber durch die nachhaltige Beeinflussung des Coronavirus ein Minus von 5.2 Prozent zu verkraften. Im ersten Quartal lag das Minus durch die Schliessung der Geschäfte gar noch bei 8.6 Prozent. Der grosse Gewinner im Nonfood-Bereich ist die Heimelektronik. Geräte wie beispielsweise Notebooks, Spielkonsolen aber auch Gefrierschränke und Haarschneidemaschinen hätten sich besonderer Beliebtheit erfreut. Positiv aufgefallen seien aber auch Grillgeräte, Gartenbaumaterialien oder Swimmingpools. Legende: Keystone

15:45 Viele Corona-Patienten mit Atembeschwerden auch nach Spitalaustritt Viele Corona-Spitalpatienten haben auch nach der Rückkehr nach Hause Symptome wie Müdigkeit und Atembeschwerden, zeigt eine neu publizierte Studie des Freiburger Spitals (HFR). Mehr als 60 Prozent der hospitalisierten Patienten sind 30 Tage nach Beginn der Symptome wieder zu Hause. Zwei Drittel von ihnen weisen aber auch nach diesen 30 Tagen Symptome auf, besonders Müdigkeit und Atembeschwerden. «Diese Daten zeigen, dass eine langfristige Nachkontrolle der Patienten organisiert werden muss», erklärte Gaël Grandmaison, stellvertretender Oberarzt der Inneren Medizin. Ein typischer Coronavirus-Patient ist laut Studie männlich, etwa 70 Jahre alt und weist Vorerkrankungen auf – insbesondere Diabetes, Bluthochdruck oder Adipositas. «Das bedeutet jedoch nicht, dass sich eine junge Person nicht anstecken und eine schwere Infektion erleiden kann», betont Grandmaison. Legende: Zwei Drittel der hospitalisierten und wieder entlassenen Personen weisen auch nach 30 Tagen Symptome auf, besonders Müdigkeit und Atembeschwerden. imago images

15:14 Fehlt in der Sommerpause eine führende politische Hand? Zur Tatsache, dass ausgerechnet jetzt, wo Fehler im BAG auftauchen, kein Bundesrat anwesend ist, äussert sich das BAG wie folgt: «Ja, es hat jetzt Fragen gegeben in Bezug auf die Zusammenarbeit von Bund und Kantonen. Aber das war auch vorher schon der Fall», sagt Patrick Mathys, Leiter Sektion Krisenbewältigung und internationale Zusammenarbeit. Er sehe keinen Grund, irgendwo einen Keil zwischen die Kantone, den Bund und das BAG zu treiben. «Es wird jetzt 26 Lösungen geben, aber es war klar, dass das passieren wird», sagt Mathys. Den Föderalismus auf Kosten eines einheitlicheren Krisenmanagements in Frage zu stellen, mache keinen Sinn. 00:42 Video Mathys: «Vielleicht sind das die Limiten des Föderalismus.» Aus News-Clip vom 05.08.2020. abspielen

15:11 Kanton Zürich beschafft sich direkt Passagierlisten – BAG bezweifelt Legalität Der Kanton Zürich beschaffe sich die Passagierliste direkt von den Airlines, es gehe dem Kanton zu lang über den Bund, sagt ein Journalist. «Der Kanton nutzt seine Zuständigkeit, die er aufgrund der Lokalität über den Flughafen hat», so Mathys. Sie hätten davon erfahren, es gäbe aber beim BAG Fragen in Bezug auf die Legalität, die noch geklärt werden müsste.

15:10 Bund könnte Studien zu Impftests mitfinanzieren «Kann und will das BAG Studien zu Impftests finanzieren?», fragt ein Journalist. Studien zu finanzieren, mache nicht überall Sinn, sagt Mathys. «Es besteht aber die Möglichkeit der Finanzhilfe», ergänzt Mike Schüpbach, stellvertretender Sektionsleiter Rechtsbereich 2 beim BAG. Allfällige Interessen müssten erst ein Gesuch beim BAG um finanzielle Unterstützung stellen, der Anwendungsbereich dieser Bestimmung sei jedoch relativ breit. «Die Forschenden, also die Universitäten, die eine solche Studie durchführen möchten, müssten ein solches Gesuch einreichen.»

15:06 Eine gerechte Verteilung der Impfstoffe sei wohl illusorisch Die WHO habe eine gerechte Verteilung der Impfstoffe gefordert, so ein Journalist. Er fragt Mathys, ob man einen zunehmenden Wettlauf mit den Verträgen spürt und ob man sonst zu spät sei. «Der Wettlauf ist mit Sicherheit da, weil nicht genügend Impfstoffe zur Verfügung stehen werden», so der Leiter Sektion Krisenbewältigung. Natürlich gehe es darum, in der Pole Position zu sein. «Dass die Verteilung danach nicht vollständig gerecht sein wird, davon könne man wohl leider ausgehen». Weiter betont Mathys, dass Bemühungen stattfinden sollten, dass auch Länder, die nicht über diese Möglichkeiten verfügen, Impfstoffe erhalten. Aber realistischerweise bezweifle er, dass dies dann tatsächlich absolut gerecht verteilt werde.

15:03 «Wir werden nie alle Infektionsorte kennen» «Wir werden nie 90 Prozent der Infektionsorte feststellen können», sagt Patrick Mathys. Denn viele Menschen wüssten nicht, wo sie sich infiziert hätten. Zudem würden viele nicht gleich bei den ersten Erkrankungssymptomen reagieren – und wenn sie dann doch zum Arzt gingen, wüssten sie oft nicht mehr genau, wen sie vor fünf Tagen alles getroffen hätten. «Das geht mir selber ja auch so. Hier dann wirklich einen Hinweis zu haben, wo die Infektion passiert ist, dürfte nur etwa in 50 bis 60 Prozent der Fälle möglich sein.» Es sei eine Illusion, mit grösseren Anstrengungen weiterzukommen und plötzlich alle Infektionsorte zu kennen, betont Mathys.

14:58 Risiko für ungeborenes Kind kann nicht ausgeschlossen werden Weshalb werden die Schwangeren erst jetzt als Risikogruppe definiert? Mathys sagt, wie bei vielen Erkenntnissen zu Corona, habe man diese Daten vorher nicht gehabt.

Virginie Masserey, Leiterin Sektion Infektionskontrolle BAG, führt aus, dass es jetzt viel mehr Studien gäbe, die veröffentlicht wurden. «Sagen zu können, wie riskant das Virus für Schwangere ist, ist nicht ganz einfach. Denn die Studien, die es gibt, sind sehr unterschiedlich, von 1.5 bis 5 mal mehr Risiko im Vergleich zu Frauen, die nicht schwanger sind im selben Alter. » Die Daten würden sich dabei auf das Risiko für die schwangere Frau beziehen. «Aber man kann auch nicht ausschliessen, dass es ein Risiko fürs ungeborene Kind gibt, zum Beispiel bei einem schweren Verlauf und einer potenziellen Frühgeburt.» Die Daten weissten aber bisher darauf hin, dass wenn das Kind im Mutterleib mit dem Virus in Kontakt kommt, es nachher keine grossen Probleme habe. Man wisse aber noch nicht wirklich viel über die weiteren Verläufe beim Kind. Für die Frauen sei das Risiko aber erhöht.

14:58 Bezüglich Impfstoff geht das BAG verschiedene Wege Ein Journalist fragt, ob man nebst Moderna noch mit anderen Herstellern Verhandlungen für einen Impfstoff führe. Mathys antwortet etwas schwammig: «Wir werden weiterhin mehrere Schienen parallel fahren.»

Auch auf die Frage, ob man schon einen Masterplan habe, wie man Impfdosen dereinst verteilen wolle und wer zuerst geimpft werde, weicht Mathys aus. «Details werden wir dann bekannt geben, wenn klar ist, welchen Impfstoff wir zu welchen Bedingungen haben.»

14:48 Wenn man vor Samstag aus Spanien zurückkommt, hat man keinen Anspruch auf Erwerbsersatz Wenn man vor Samstag zurückkehrt, und sich trotzdem freiwillig in Quarantäne begibt, dann besteht der Anspruch auf Erwerbsersatz nicht. Der Anspruch besteht nur, wenn die Quarantäne von einem Kantonsarzt, einer medizinischen Stelle oder der Verordnung dann ab Samstag angeordnet wurde.

14:42 Quarantänepflicht gilt erst ab Samstag Eine Schweizer Familie, die vor Samstag in die Schweiz zurückkomme, müsse nicht in Quarantäne, sagt Patrick Mathys. «Es gibt keine entsprechende Empfehlung oder Verpflichtung.»

«Haben Sie keine Angst, dass viele Spanier jetzt zurückkehren und so die Quarantäne umgehen?», fragt ein Journalist. «Nur schon in Bezug auf Flüge dürfte es relativ schnell eng werden», kontert Mathys. Reiseveranstalter und Airlines hätten sich zudem Vorlaufzeit gewünscht, um reagieren zu können. Dies gewähre man nun mit einer zweitägigen Frist. 01:01 Video Mathys: «Reiseveranstalter und Airlines haben sich die Vorlaufzeit gewünscht» Aus News-Clip vom 05.08.2020. abspielen

14:39 Warum gerade der Impfstoff von Moderna? Ein Journalist fragt, warum gerade der Impfstoff von Moderna der Impfstoff der Wahl sei, es gäbe noch eine Handvoll mehr. Mathys weicht aus: «Bis wir unterschriftsreife Verträge haben, möchte ich nichts weiter zu den Überlegungen sagen.» Es gehe auch um eine Versorgungssicherheit. «Mit Moderna hat man eine Firma, die in der Schweiz beteiligt ist.» Sobald man mit den Verträgen fortgeschritten sei, werde man hier mehr kommunizieren.