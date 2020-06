Der Ticker ist abgeschlossen

4:38 Massentest in Peking Als Reaktion auf einen erneuten Ausbruch vor rund zwei Wochen wurden in der chinesischen Hauptstadt Peking massenhaft Corona-Tests gemacht. Bisher seien über acht Millionen Proben gesammelt worden, 7,7 Millionen Tests seien abgeschlossen worden, wie die Behörden mitteilen. Dabei habe man über 300 Infektionen festgestellt. Der erneute Ausbruch in Peking ging von einem Markt aus. Die Millionenstadt wurde in der Folge teilweise abgeriegelt. Wer Peking verlassen will, muss einen negativen Coronavirus-Test vorweisen und darf nicht in einem der Risikogebiete leben.

4:32 US-Demokraten fordern Maskenpflicht Um die Pandemie in den USA einzudämmen, fordern die Demokraten eine landesweite Maskenpflicht in der Öffentlichkeit. Das sei «längst überfällig», sagte die demokratische Vorsitzende des Repräsentantenhauses, Nancy Pelosi, dem Sender ABC. Die Regierung von Präsident Trump müsse die Bedrohung endlich ernst nehmen. Während Trump von Fortschritten im Kampf gegen das Coronavirus spreche, stünden die USA in Bezug auf Infektionen und Todesfälle in Wahrheit so schlecht da wie kein anderes Land. In den USA wird das Tragen einer Schutzmaske lediglich empfohlen, wenn der Mindestabstand zu anderen Menschen nicht eingehalten werden kann. Einzelne Bundesstaaten und Städte haben inzwischen selber eine Maskenpflicht eingeführt. Die USA stehen im Fokus der weltweiten Corona-Pandemie. Zuletzt wurden 40'000 Neuinfektionen pro Tag gemeldet. Legende: Die US-Demokraten um Nancy Pelosi (Mitte) wollen eine landesweite Maskenpflicht. Keystone

2:20 Airbus fährt Produktion stärker herunter Der europäische Flugzeugbauer Airbus will seine Produktion stärker herunterfahren als bisher bekannt. «Wir können uns von der Entwicklung bei den Airlines nicht abkoppeln», sagte Airbus-Chef Guillaume Faury der Zeitung «Welt». Fluggesellschaften würden fertig gebaute Flugzeuge wegen des Einbruchs im Fluggeschäft derzeit nicht abnehmen. Deshalb werde man Produktion und Auslieferung für zwei Jahre um 40 Prozent drosseln. Das werde auch Folgen haben für das Personal. «Es geht darum, unsere Zukunft zu sichern», betonte Faury. Wieviele Stellen Airbus konkret streichen wird, soll nach Gesprächen mit den Gewerkschaften bekannt werden. Spekuliert wird, dass bis zu 15'000 Stellen in der Zivilflugzeugsparte mit 90'000 Beschäftigten betroffen sind. Legende: Airbus-Chef Guillaume Faury hat schlechte Nachrichten für die Mitarbeitenden. Keystone

1:17 Bars in Kalifornien geschlossen Der demokratische Gouverneur Gavin Newsom schliesst in Kalifornien zahlreiche Bars. Er reagiert so auf die steigenden Corona-Ansteckungszahlen. Die Anordnung gelte für sieben Bezirke des US-Bundesstaates, unter anderem auch für die Millionenstadt Los Angeles, erklärte Newsom am Sonntag über Twitter. In weiteren acht Bezirken legt der Gouverneur den lokalen Behörden nahe, Bars vorübergehend wieder zuzumachen. Zuletzt stieg die Zahl der Neuinfektionen in Kalifornien auf 5'000 bis 6'000 Fälle pro Tag. Da die Neuansteckungen immer häufiger jüngere Personen betreffen, hatten Gesundheitsexperten die Schliessung von Bars gefordert. Kalifornien hatte sehr früh als Vorsichtsmassnahme Corona-Beschränkungen erlassen, diese zuletzt aber langsam gelockert. Legende: Trotz Vorkehrungen müssen Bars in vielen Bezirken Kaliforniens schliessen. Keystone

21:55 Erneut Rekord bei Neuinfektionen Die Zahl der täglichen gemeldeten Corona-Neuinfektionen ist nach Angaben der Weltgesundheitsorganisation (WHO) auf einen neuen Rekordwert geklettert. Binnen 24 Stunden seien weltweit 189'000 neue Fälle registriert worden, teilte die WHO am Sonntagabend mit. Auch in einigen Ländern sei der Anstieg auf Rekordhöhe. Unter den Ländern mit besonders vielen Neuinfektionen ragen erneut Brasilien und die USA heraus. In Brasilien wurden laut WHO 46'860 neue Fälle verzeichnet. In den USA seien es 44'458 gewesen. Den weltweit dritthöchsten Anstieg in der jüngsten Tabelle hatte Indien mit 19'906 Fällen.

21:04 «Es gibt keine Hinweise, dass der ÖV speziell gefährlich sei» Die Zürcher Regierungsrätin Carmen Walker-Späh ist gegen eine Maskenpflicht im öffentlichen Verkehr. «Es gibt keine Hinweise, dass der ÖV speziell gefährlich sei», sagt sie im Interview mit SRF. Es sei Realität, dass Maskentragen eine geringe Akzeptanz habe bei der Bevölkerung. «Ein Grund ist sicher die widersprüchliche Kommunikation des Bundes zu Beginn der Krise.» Gleichzeitig glaubt sie aber, dass die Menschen freiwillig eine Maske tragen werden, sollte sich die Situation dramatisch verändern. «Und natürlich sind auch wir ständig im Austausch mit dem Bund.» Passend zum Thema Hinweis auf einen verwandten Artikel: Wochengast Carmen Walker Späh «Es gibt keine Hinweise, dass der ÖV speziell gefährlich sei» 28.06.2020 Mit Audio

19:14 Aargau: 10 Beachsoccer-Spieler in Quarantäne Im Kanton Aargau ist für eine 10-köpfige Beachsoccer-Mannschaft eine zehntägige Quarantäne angeordnet worden. Nach einem Trainingsspiel war ein Spieler der gegnerischen Mannschaft positiv auf das Coronavirus getestet worden. Die Spieler kommen aus den Kantonen Aargau, Luzern und Zürich, wie das Departement für Gesundheit und Soziales des Kantons Aargau mitteilt.

17:57 Point de Presse beendet Der Point de Presse im Kanton Zürich zum Superspreader-Event ist beendet. Damit schliessen wir den Livestream, halten Sie jedoch weiterhin hier im Liveticker über die Entwicklungen in der Coronakrise auf dem Laufenden.

17:54 Halten sich Leute an die Quarantäne? Was geschieht mit den betroffenen Personen, welche sich nicht an die Quarantäne halten? «Falls sich jemand weigert, in die Quarantäne zu gehen, geben wir dessen Kontakte an die Polizei weiter.»

17:52 Adressen bleiben 14 Tage bei den Clubs gespeichert Die erhobenen Adressen müssten 14 Tage in den Clubs gespeichert bleiben, so Meier. «Wir greifen aber nur auf diese Daten zurück, wenn wir es mit einem solchen Superspreader-Fall zu tun haben.»

17:46 Deutliche Worte von Rickli «Es darf nicht sein, dass die Spass- und Partygesellschaft das Virus wieder unter die Leute bringt», erklärt Rickli.

17:45 «Ein Drittel der Angaben waren falsch» Ein Journalist möchte wissen, wieviele Adressen der Partygänger falsch seien. «Ein Drittel der Angaben waren falsch», so Meier.

17:43 «Werden uns die Möglichkeit offen halten, Nachtclubs zu schliessen» Falls neue Superspreader-Events stattfinden würden, müsse man die Lage nochmals neu beurteilen, so Rickli. «Falls die Leute nicht vollständige Daten angeben werden, halten wir uns die Möglichkeit offen, Nachtclubs zu schliessen.»

17:40 «Die Ferien machen uns Sorge» Bis heute habe man 46 neue Corona-Fälle im Kanton. «Auch hinsichtlich der kommenden Ferien macht uns die Entwicklung Sorgen. Wenn das Virus sich bei den Jungen ausweitet, dauert es nicht mehr lange, bis auch wieder vulnerable Personen betroffen sein werden.»

17:38 «Wir brauchen wahre Angaben auf den Listen» Christiane Meier, Kantonsärztin a.i., erklärt die Umstände des Superspreader-Events. «Die Person steckte fünf Personen an besagtem Abend im Club an», so Meier. Es habe lange gedauert, bis man den Betreiber des betreffenden Clubs erreicht habe. Man habe den Gästen eine SMS und eine E-Mail geschickt und sie dazu aufgefordert, sich in Quarantäne zu begeben. «Viele der E-Mail-Adressen waren falsch. So funktioniert ein Contact-Tracing nicht.» Es hätten sich zudem Personen bei ihr gemeldet, welche ebenfalls im Clubs gewesen seien, obwohl sie nicht auf der Liste standen. «Wir brauchen wahre Angaben auf den Listen. Wir sind enttäuscht.» 00:55 Video Meier: «Es war enttäuschend, denn wir geben uns sehr viel Mühe» Aus News-Clip vom 28.06.2020. abspielen

17:35 «Das ist eine letzte Gelegenheit» Verschiedene Clubs hätten viel gemacht und ein grosses Engagement an den Tag gelegt, so Rickli. «Leider funkioniert vieles in der Praxis jedoch nicht». Es würden keine Clubs im Kanton Zürich geschlossen werden, so Rickli. «Das ist eine letzte Gelegenheit». Clubs sollen laut Rickli jeweils die ID der Partygänger kontrollieren. 00:34 Video Rickli: «Wir schliessen heute keine Clubs - letzte Chance» Aus News-Clip vom 28.06.2020. abspielen

17:33 Rickli: Contact-Tracing-Team von Partygängern beschimpft Nathalie Rickli, Regierungsrätin und Gesundheitsdirektorin, erklärt vor den Medien die Umstände des Superspreader-Events. «Die nötigen Massnahmen seien eingeleitet worden und wir wollen transparent informieren», so Rickli. Auch die Partygänger des gestrigen Samstagabends sollen sensibilisiert werden. Das Contact-Tracing-Team von Zürich sei bei der Kontaktaufnahme beschimpft worden von den Partygängern, viele falsche E-Mail-Adresse seien im Umlauf gewesen. 00:33 Video Rickli: «Das Contact-Tracing-Team wurde beschimpf, viele falsche Adressen sind im Umlauf» Aus News-Clip vom 28.06.2020. abspielen