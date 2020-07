Der Ticker startet um 7:33 Uhr

2:46 Brasilien: Über 1000 Covid-19-Tote mehr an einem Tag In Brasilien ist die die Zahl der festgestellten Corona-Infektionen innert Tagesfrist um über 39'000 auf 1.839.850 gestiegen. Die Zahl der Todesfälle stieg nach Angaben des Gesundheitsministeriums vom Samstag um 1071 auf 71.469 an. Das Land ist hinter den USA weltweit am zweitstärksten von der Pandemie betroffen.

2:12 Präsident Trump erstmals öffentlich mit Maske aufgetreten US-Präsident Donald Trump hat erstmals seit Ausbruch des Coronavirus bei einem öffentlichen Auftritt eine Gesichtsmaske getragen. Anlass war ein Besuch in einer medizinischen Einrichtung des Militärs vor den Toren Washingtons. Dort wollte er verletzte Soldaten und Frontsanitäter treffen. Vor dem Abflug zum Walter-Reed-Spital in Bethesda sagte er vor Journalisten vor dem Weissen Haus auf eine entsprechende Frage: «Ich werde wahrscheinlich eine Maske tragen, wenn Sie das wissen müssen.» Er fügte hinzu: «Ich finde es grossartig, eine Maske zu tragen. Ich war nie gegen Masken, aber ich glaube, es gibt eine Zeit und einen Ort dafür.» In dem Spital, in dem manche Verwundete gerade erst operiert worden seien, sei eine Maske angebracht, so Trump. Trump hatte im April die Empfehlungen der Gesundheitsbehörde zum Maskentragen verkündet, aber umgehend erklärt, er werde das nicht tun, weil er regelmässig getestet werde. Darauf gab es Kritik, er sei ein schlechtes Vorbild in der Pandemie. Legende: Donald Trump trug beim Besuch im Walter-Reed-Spital in Bethesda bei Washington eine blaue Gesichtsmaske mit dem Siegel des Präsidenten. Keystone

22:25 US-Soldaten infizieren sich auf Stützpunkt in Japan Auf der japanischen Insel Okinawa haben sich Dutzende US-Soldaten zweier Armeestützpunkte mit dem Coronavirus infiziert. Das meldet der Gouverneur von Okinawa und fordert eine angemessene Erklärung der Militärbehörden. Gouverneur Denny Tamaki sagte, dass es sich um ein paar Dutzend Fälle handle – die genaue Zahl dürfe er mit Rücksicht auf das Militär nicht nennen. Die Menschen auf Okinawa hätten nun starke Zweifel daran, dass das US-Militär angemessene Massnahmen zur Corona-Prävention getroffen habe. Lokale Behörden sprechen von insgesamt 61 Fällen — 38 auf der Marinebasis Futenma und 23 auf der Basis Camp Hansen. Auf Okinawa sind über 25'000 Militärangehörige der USA stationiert, was zu Konflikten mit der örtlichen Bevölkerung führt. Viele Bewohner Okinawas beklagen sich über Umweltverschmutzung und Lärm.

21:13 Kleine Reisebüros sind schwer betroffen Dass viele Schweizer die Sommerferien dieses Jahr im Inland verbringen, macht den Reisebüros zu schaffen. Hotelplan hat bereits Entlassungen, TUI und Kuoni haben Restrukturierungen angekündigt. Die kleineren Reisebüros leiden dabei mindestens genauso wie die grossen Player. 88 Prozent der Reisebüros werden von Selbstständigen betrieben – und ihre Bundeshilfe ist Ende Mai ausgelaufen. Reisebüro-Betreiber Dawa Sigrist hat seit März lediglich zwei Reisen verkauft. Er geht davon aus, dass er das Reisejahr 2020 komplett abschreiben kann. «Wir rechnen mit bis zu 90 Prozent Umsatzeinbussen», sagt er. 02:02 Video Schwierige Zeiten für Reisebüros Aus Tagesschau vom 11.07.2020. abspielen

19:44 Steigende Fallzahlen im Iran – Präsident hält an Kurs fest Im Iran steht Präsident Hassan Rohani nach dem starken Anstieg der Fallzahlen wegen seiner Lockerungspolitik in der Kritik. Rohani lehnt eine Abkehr von seiner Strategie aber ab. «Langfristig die Wirtschaft lahmzulegen, wäre für das Volk inakzeptabel», sagte Rohani am Samstag laut Webportal des Präsidentenamtes. Eine «Corona-Phobie» sei genauso gefährlich, wie die Pandemie auf die leichte Schulter zu nehmen. Die Normalität müsse trotz Corona weitergehen, aber unter strikten Hygieneauflagen.

18:01 Kalifornien will weitere 8000 Häftlinge entlassen Weil die Infektionszahlen in dem bevölkerungsreichsten Bundesstaat weiter ansteigen, sollen jetzt weitere 8000 Häftlinge aus kalifornischen Gefängnissen entlassen werden. Mehr als 107'000 Frauen und Männer sitzen hier in Gefängnissen ein. Besonders in der ältesten Haftanstalt des Staates in San Quentin vor den Toren San Franciscos war es in den vergangenen Wochen zu massiven Corona-Infektionen gekommen.

16:49 Disney World in Florida öffnet seine Tore wieder Obwohl die Corona-Fallzahlen in Florida immer noch steigen, öffnet eine der grössten Touristen-Attraktionen des US-Bundesstaats ihre Tore wieder: Walt Disney World in Orlando. Am Eingang werde die Körpertemperatur gemessen, sagen die Betreiber des Freizeitparks. Ausserdem müssten die Abstands- und Hygieneregeln eingehalten werden. Disney World war wegen der Pandemie seit März geschlossen. Derweil hat die Zahl der neuen Corona-Ansteckungen in den USA einen neuen Höchststand erreicht. Erstmals seit Beginn der Pandemie gab es gestern mehr als 66'000 Neuinfektionen an einem einzelnen Tag – das zeigen Zahlen der Johns-Hopkins-Universität.

15:43 Zahlen in den USA bleiben hoch Die USA haben erstmals seit Beginn der Corona-Pandemie mehr als 66'000 Neuinfektionen an einem einzelnen Tag verzeichnet. Nach Angaben der Johns-Hopkins-Universität (JHU) vom Samstag lag die Zahl der am Vortag registrierten Neuansteckungen bei 66'627. Die Zahl der Neuansteckungen in den USA, einem Land mit rund 330 Millionen Einwohnern, hat seit Mitte Juni im Zuge der Lockerung der Corona-Auflagen dramatisch zugenommen. Seit Beginn der Pandemie haben die Forscher der JHU in den USA insgesamt fast 3.2 Millionen Infektionen mit dem Coronavirus verzeichnet. Mehr als 134'000 Menschen starben demnach infolge einer Covid-19-Erkrankung. Die Zahl der täglich verzeichneten Toten liegt in den USA zwar weiterhin deutlich niedriger als zum Höhepunkt der Krise, hat in den vergangenen Tagen aber wieder zugenommen. Am Freitag verzeichnete die Statistik der Universität 802 Tote. Legende: Die Zahl der Neuansteckungen in den USA bleibt hoch. Wieder gab es einen Rekordwert zu vermelden. Keystone

14:42 Über Kontrolle und Selbstverantwortung in Zeiten der Schutzmasken Schutzmasken sind ein Dauerthema in der Pandemie. Schützen Sie ausreichend? Gaukeln sie trügerische Sicherheit vor? Sind sie Ausdruck staatlicher Bevormundung? Die deutsche Aids-Expertin und ehemalige saarländische Gesundheitsministerin Regina Görner äussert sich explizit zu den drängenden Fragen.

14:21 Keine Hochzeiten, keine Trauerfeiern: Das fordert Irans Präsident Rohani in der Pandemie Der iranische Präsident Hassan Rohani fordert ein Verbot von Hochzeiten, Trauerfeiern und anderen grossen Versammlungen. Jetzt sei auch nicht die Zeit für Festivals und Hochschulseminare, sagt er in einer im Fernsehen übertragenen Ansprache. Aufnahmeprüfungen an den Universitäten müssten womöglich ausgesetzt werden. Im Iran stieg die Zahl der

nachgewiesenen Infektionen binnen 24 Stunden um 2397 auf 255'117. Laut Gesundheitsministerium starben 188 weitere Menschen. Im Zusammenhang mit dem Virus wurden insgesamt 12'635 Todesopfer registriert.

12:34 Bund meldet 108 neue Fälle Das Bundesamt für Gesundheit (BAG) hat am Samstag 108 Neuinfektionen mit dem Coronavirus gemeldet. Am Freitag waren beim BAG 104 Meldungen über neue bestätigte Fälle eingegangen, am Donnerstag 88, am Mittwoch 129, am Dienstag 54 und am Montag 47. Insgesamt gab es bisher 32'798 laborbestätigte Covid-19-Fälle.

12:16 Boris Johnson will Firmen zum Zurückholen der Mitarbeiter auffordern Der britische Premierminister Boris Johnson will einem Bericht der «Daily Mail» zufolge nächste Woche die Firmen auffordern, ihre Beschäftigten zurück an die Arbeitsplätze zu beordern, sofern dies sicher sei. So sollten die Auswirkungen des Coronavirus auf die Wirtschaft eingedämmt werden. Hochrangige Beamte fordert Johnson demnach auf, mit gutem Beispiel voranzugehen und ihre Mitarbeiter aus dem Homeoffice zurück an die Schreibtische in den Verwaltungen zu holen. Legende: Geht es nach Boris Johnson sollten möglichst viele wieder an ihren Arbeitsplatz zurückkehren, wenn die Situation das zulässt. Keystone

11:02 Weitere Coronafälle: Alle Spieler des FC Zürich sind in Quarantäne Der FC Zürich meldet auf seiner Webseite, dass sämtliche Kaderspieler und Staffmitglieder der ersten Mannschaft sowie FCZ-Mitarbeitende im Umfeld des Fanionteams auf das Coronavirus getestet worden sind. Dabei seien weitere Resultate positiv ausgefallen. Sämtliche Personen befinden sich laut FCZ in häuslicher Isolation. Der Verein betont, er folge allen Richtlinien und Weisungen des BAG und der kantonalen Gesundheitsdirektion und unternehme die notwendigen Schritte. Mit der Swiss Football League soll nun das weitere Vorgehen analysiert werden.

9:14 Wieder mehrere Infizierte nach Party in Zürcher Nachtclub In einem weiteren Zürcher Club ist es offenbar zu Corona-Ansteckungen gekommen. Einige Tage nach dem Besuch im Zürcher Club Jade Ende Juni hätten mehrere Gäste Corona-Symptome gezeigt. Das bestätigte die derzeitige Zürcher Kantonsärztin Christiane Meier der «Neuen Zürcher Zeitung». Wie viele Personen sich angesteckt haben, wissen die Behörden allerdings noch nicht. Einige Personen seien auch bereits mit Symptomen an die Party gegangen. Die Verantwortlichen des Klubs wollten sich gegenüber der «NZZ» nicht zum Fall äussern. In den letzten Wochen machten mehrere Corona-Ansteckungen im Zürcher Nachtleben Schlagzeilen. Daraufhin hatte die Regierung des Kantons Zürich die Regeln in den Clubs verschärft.

8:57 Verwandtenbesuch auf dem Balkan? Schwierig! Wer nach Serbien, Kosovo oder Nordmazedonien reist, muss nach der Rückkehr in eine 10-tägige Quarantäne. Das wird für viele Personen in der Schweiz zum Problem. Der jährliche Besuch bei den Verwandten steht auf der Kippe. Das Problem ist auch, dass viele Tätigkeiten nachgehen, die von einer Quarantäne aus nicht zu bewerkstelligen sind.

7:55 Remdesivir-Hersteller: Sterberisiko sinkt um 62 Prozent bei schwerem Verlauf Das Medikament Remdesivir kann nach Angaben des Herstellers das Sterberisiko bei einem schweren Verlauf der Corona-Krankheit Covid-19 deutlich vermindern. Eine neue Analyse würde eine Senkung des relativen Sterberisikos um 62 Prozent zeigen, wie das US-Pharmaunternehmen Gilead am Freitag zum Abschluss der Welt-Aids-Konferenz bekannt gab. Remdesivir ist das einzige in der EU zugelassene Medikament zur spezifischen Behandlung von Covid-19. Legende: Remdesivir soll bei schwerem Verlauf das Sterberisiko um über 60 Prozent mindern, erklärt der Hersteller Gilead. Keystone