3:24 EU berät über Einreiseverbot aus Ländern mit Corona-Mutationen Den EU-Staaten soll nach einem Medienbericht erlaubt werden, Briten die Einreise zu verweigern und alle Passagier-Verbindungen zu kappen. Das sehe ein deutscher Vorschlag für die Europäische Union vor, berichtete die «Times» in der Nacht auf Donnerstag. Nach dem deutschen Vorschlag soll es möglich sein, befristet Einreisen und Verbindungen zu Nicht-EU-Mitgliedern zu blockieren, wenn dort die hochansteckenden Mutationen des Coronavirus verbreitet seien. Am Donnerstagabend beraten die Staats- und Regierungschefs der EU das weitere Vorgehen in der Pandemie.

2:40 Experten: Viele Covid-Patienten sterben an unerkannter Blutvergiftung Viele Menschen, die nach einer Infektion mit dem Coronavirus erkranken, sterben nach Darstellung von Experten an einer unerkannten Blutvergiftung (Sepsis). «Ein grosses Problem ist, dass viele Patienten, die sich mit einer unkomplizierten Covid-19-Erkrankung zu Hause kurieren wollen, nicht rechtzeitig bemerken, wenn diese in eine Sepsis übergeht», sagte der Chef der Sepsis-Stiftung, Konrad Reinhart, dem Redaktionsnetzwerk Deutschland. Es gebe eine weit verbreitete Unkenntnis über Blutvergiftungen in der Bevölkerung, aber zum Teil auch beim medizinischen oder pflegerischen Personal.

1:58 Oxford/AstraZeneca: Corona-Impfstoff wird überarbeitet Wissenschaftler der Universität Oxford wollen ihren Corona-Impfstoff überarbeiten, damit dieser gezielt gegen die neuen, ansteckenderen Varianten des Virus eingesetzt werden kann. Das berichtet die Zeitung «Telegraph». Die Wissenschaftler erstellten eine Machbarkeitsstudie zur Umgestaltung des Impfstoffes, hiess es. Es handelt sich um den Impfstoff des Pharmakonzerns AstraZeneca, der von der Universität Oxford mitentwickelt wurde.

0:41 US-Präsident Biden führt Maskenpflicht für Regierungsgebäude und Flugzeuge ein Der neue US-Präsident Joe Biden hat für die nächsten 100 Tage eine Maskenpflicht an allen Orten im Zuständigkeitsbereich des Bundes angeordnet. Wenige Stunden nach seiner Vereidigung am Mittwoch unterzeichnete Biden im Weissen Haus eine entsprechende Verfügung. Die Maskenpflicht erstreckt sich auf alle Bereiche, in denen die Bundesregierung Hoheitsgewalt hat. Das sind beispielsweise Gebäude von Bundesbehörden, Flugzeuge und Züge sowie Busse im Verkehr zwischen Bundesstaaten. Auch alle Mitarbeiter der Bundesregierung sind dazu verpflichtet. Biden hat den Kampf gegen die Coronavirus-Pandemie zu einem seiner wichtigsten unmittelbaren Ziele erklärt. Die Regierung von Bidens Vorgänger Donald Trump hatte das Tragen einer Maske nur empfohlen. Trump war immer wieder in die Kritik geraten, weil er selbst in der Regel auf eine Maske verzichtete und die Gefahr durch das Coronavirus kleinredete. Mittlerweile sind in den USA laut der Johns-Hopkins-Universität über 405'500 Menschen in Zusammenhang mit einer Covid-19-Infektion gestorben. Das sind mehr Menschen als US-Soldaten im Zweiten Weltkrieg gefallen sind (405'399). Legende: Reuters/Archiv

0:22 Coronavirus an Baselbieter Primarschule: Fernunterricht ab Freitag Wegen einer Häufung von Corona-Infektionen wird der Präsenzunterricht in dem Primarschulhaus Thomasgarten der Gemeinde Oberwil in Basel-Landschaft bis zum 5. Februar eingestellt. Von Freitag an gibt es flächendeckend Fernunterricht. Das teilte der kantonale Krisenstab mit. Bei mindestens 21 Kindern sei ein Corona-Speichel-Test positiv ausgefallen. Nun seien mehrere Klassen in Quarantäne. Ob es sich um eine mutierte Form des Virus handle, werde erst nächste Woche feststehen. Um solche Schulschliessungen zu verhindern, hat die Baselbieter Regierung eine Maskenpflicht für Schulkinder ab 10 Jahren beschlossen. Sie gilt ab Donnerstag.

22:45 Studierende in Frankreich protestieren In Frankreich haben Studierende gegen coronabedingte Einschränkungen an den Universitäten protestiert. Kundgebungen gab es in Strassburg und Paris. Die Studentinnen und Studenten fordern unter anderem die Wiederaufnahme des Präsenzunterrichts, der – anders als an Schulen – derzeit mehrheitlich abgesagt ist. Geklagt wird auch über finanzielle Probleme, vor allem, weil viele Studentenjobs weggefallen sind. Premierminister Jean Castex hatte vergangene Woche angekündigt, dass Präsenzunterricht mit Einschränkungen wieder aufgenommen werden könne. Präsident Emmanuel Macron will morgen Donnerstag eine Universität bei Paris besuchen.

22:16 Schockiert über neusten Infektions- und Todeszahlen Der britische Premierminister Boris Johnson zeigt sich schockiert über den neuen Höchststand der Todeszahlen wegen Covid-19. Am Mittwoch wurden 1820 Verstorbene an einem Tag gemeldet, so viele, wie nie zuvor. Johnson fürchtet, dass die Todeszahlen wegen der ansteckenderen Virusvariante noch weiter steigen könnte. Der Regierung zufolge lag die Zahl der Neuinfektionen mit fast 39'000 Fällen ebenfalls höher als am Vortag. Inzwischen haben in Grossbritannien aber auch bereits 4.6 Millionen Menschen eine erste Impfdosis erhalten.

21:30 Kanton Bern erlaubt Kundgebungen mit maximal 5 Personen Der Kanton Bern hat die kantonale Covid-Verordnung den Vorgaben des Bundesrates angepasst und bis Ende Februar verlängert. Neu sind Kundgebungen auf maximal fünf Personen beschränkt. Dafür sind Unterschriftensammlungen für kantonale und kommunale Vorlagen wieder erlaubt. Auch der Fristenstillstand ist damit wieder aufgehoben. Im Strafvollzug gilt erneut ein Besuchsverbot. Davon befreit sind Anwältinnen und Anwälte sowie in Ausnahmefällen Behördenvertreter und Seelsorgende. Urlaube für Insassinnen und Insassen sind gestrichen. Zudem muss in allen Innenräumen eine Maske getragen werden. Neueintretende Häftlinge müssen zunächst in Quarantäne.

20:50 Dachverband der Lehrpersonen fordert besseren Corona-Schutz Wissenschaftlich ist umstritten, welche Rolle Schulen bei der Ausbreitung des Coronavirus spielen. Die meisten Schulen in der Schweiz sind weiterhin offen und viele Lehrkräfte verunsichert. Der Dachverband der Schweizer Lehrerinnen und Lehrer fordert nun einen besseren Schutz und eine Impfung. Am Präsenzunterricht soll festgehalten werden, aber ab dem 5. und 6. Klasse soll neu eine Maskenpflicht gelten. Christoph Berger, Präsident der Eidgenössischen Impfkommission hat zwar Verständnis. Aber im Moment gebe es zu wenig Impfstoffe, weil zuerst die besonders gefährdeten Personen geimpft würden. Wenig Verständnis haben die Lehrerinnen und Lehrer, dass sie, anders als in Deutschland oder Österreich, gar nicht Teil der nationalen Impfstrategie sind. 01:42 Video Dachverband der Lehrpersonen fordert besseren Corona-Schutz Aus Tagesschau vom 20.01.2021. abspielen

20:15 Kanton Freiburg erlaubt Wahlveranstaltungen Der Kanton Freiburg erlaubt mit Blick auf die Gemeindewahlen vom 7. März Wahlveranstaltungen mit bis zu 50 Personen. Der Staatsrat gleicht damit die Regeln an diejenigen im Kanton Waadt an, wo ebenfalls kommunale Erneuerungswahlen stattfinden. In Innenräumen dürfen sich für Wahlveranstaltungen bis zu 50 Personen versammeln, sofern das Schutzkonzept vom zuständigen Oberamtmann genehmigt wurde. An Informationsständen im Freien sind Ansammlungen von bis 20 Personen erlaubt. Essen und Trinken sind aber verboten. Veranstaltungen zur politischen Meinungsbildung gehören zu den vom Bundesrat in der Covid-Verordnung erlaubten Ausnahmen vom Veranstaltungsverbot.

19:11 Italien erwägt juristische Schritte gegen Pfizer Italien könnte gegen den Impfstoffhersteller Pfizer vor Gericht ziehen. Pfizer habe weitere Reduzierungen der Impfstoff-Lieferungen angekündigt und könne auch die bekannte Lücke von 29 Prozent nicht wie geplant in der kommenden Woche ausgleichen, sagt der Covid-Beauftragte der Regierung in Rom, Domenico Arcuri. Deshalb sei darüber debattiert worden, welche Möglichkeiten es in «zivil- und strafrechtlichen Gerichtsständen» gebe. Entsprechende Schritte würden in den kommenden Tagen eingeleitet. Pfizer hatte vergangene Woche überraschend erklärt, dass es im belgischen Werk die Produktion für eine Kapazitätsausweitung drosseln müsse. Legende: In den nächsten Tagen sollen Schritte gegen Pfizer eingeleitet werden, sagt der italienische Covid-Beauftragte Domenico Arcuri. Reuters

18:07 Spitäler haben 19'000 Eingriffe verschoben Landesweit sind seit November bei etwa 19'000 Patientinnen und Patienten geplante medizinische Eingriffe verschoben worden. Grund ist die zweite Welle der Covid-19-Pandemie. Diese brachte die Intensivstationen an die Grenze. Normalisieren dürfte sich die Lage bei den Intensivbetten erst ab dem 10. Februar, wie die Taskforce des Bundes in einem Bericht festhält. Üblicherweise liegen auf den Intensivstationen rund 600 Patienten. Dieser Durchschnitt überstieg im November die Schwelle von 865. Damit überstieg er die Zahl der in der Schweiz zertifizierten Intensivbetten mit garantierter Versorgungsqualität. Zur Bewältigung der Pandemie stellten die Spitäler zusätzliche, nicht zertifizierte Betten bereit. So verfügt die Schweiz aktuell gemäss der Task Force über rund 1400 betriebsfähige Betten.

17:22 Russland will EU-Zulassung für «Sputnik V» Russland strebt eine Registrierung seines Corona-Impfstoffes «Sputnik V» in der Europäischen Union an. Ein entsprechender Antrag sei bei der Europäischen Arzneimittelagentur EMA eingereicht worden, teilt der staatliche Direktinvestmentfonds in Moskau mit, der das Vakzin mitfinanziert und im Ausland vermarktet. Mit einer Prüfung werde nächsten Monat gerechnet. Bereits ab Freitag will sich Russland die Qualität, Sicherheit und Wirksamkeit von «Sputnik V» von der Weltgesundheitsorganisation WHO beurteilen lassen. Der Wirkstoff war Mitte August als weltweit erster für eine breite Anwendung in der Bevölkerung freigegeben worden, obwohl bis dahin wichtige Tests ausgestanden hatten. In Russland laufen Impfungen mit «Sputnik V» bereits seit Anfang Dezember.

16:14 Neue Quarantäneliste des BAG Ab 1. Februar stehen 16 weitere Länder und Regionen neu auf der Liste der Länder, bei deren Einreise eine Quarantänepflicht gilt. Von den Nachbarländern sind dies das deutsche Bundesland Thüringen, das österreichische Salzburg, die französische Region Provence-Alpes-Côte d'Azur und die italienischen Regionen Emilia-Romagna und Friuli-Venezia Giulia. Laut Angaben des Bundesamts für Gesundheit (BAG) gilt die Quarantänepflicht für die Einreise in die Schweiz für 36 Staaten und Gebiete. Nur noch bis 21. Januar gilt hingegen eine Quarantänepflicht für Reisende aus Dänemark, Kroatien, Serbien, Luxemburg und Georgien.

15:52 Virus-Mutation bereits seit Oktober in der Schweiz Das BAG registriert bis heute in der Schweiz und in Liechtenstein 479 Infektionen mit mutierten Coronaviren. Mit der britischen Variante steckten sich 281 Personen an, wie das BAG auf Anfrage der Nachrichtenagentur Keystone-SDA mitteilt. Der südafrikanischen Mutation liessen sich zwölf Infektionen zuordnen, bei 186 Proben ist die Mutationslinie unklar. Die britische Virus-Variante ist Ende Oktober erstmals in der Schweiz aufgetaucht – in einer Probe aus dem Kanton Waadt, bestätigt das BAG. Bislang gingen die Behörden aufgrund von Abwasserproben von einem ersten Auftreten der Variante im Dezember aus. Am meisten Ansteckungen mit Mutationen gab es bislang im Kanton Bern (109). Die Mutationen sind in 18 Kantonen und im Fürstentum Liechtenstein verbreitet. Die Zahlen seien jedoch mit Vorsicht aufzunehmen und nicht repräsentativ, schränkt das BAG ein.

15:30 Fernunterricht für Aargauer Mittel- und Berufsfachschüler Der Aargauer Regierungsrat hat entschieden, den Präsenzunterricht der Sekundarstufe II vom 25. Januar bis Ende Februar 2021 auszusetzen. Das verkündet er derzeit an einer Medienkonferenz. Konkret sind die Schülerinnen und Schüler der Aargauer Kantonsschulen, Diplommittelschulen, Maturitätsschulen und Berufsmittelschulen betroffen. Während die Lehrbetriebe teilweise geschlossen oder die Lernenden im Homeoffice seien, kämen die jungen Erwachsenen in Ausbildung weiterhin in grossen Schulen zusammen, schreibt die Staatskanzlei. Ausserdem seien viele Schülerinnen und Schüler in den öffentlichen Verkehrsmitteln unterwegs und hätten teils weite Anreisewege. Aus Sicht des Regierungsrates sind die erweiterten Massnahmen des Bundes nur zielführend, wenn damit die Ansteckungszahlen markant gesenkt werden können. Im Sinne einer konsequenten Umsetzung der bundesrätlichen Massnahmen habe man sich für den Fernunterricht entschieden. Zwar habe sich die Lage im Aargau entspannt, es bestünden aber nach wie vor Unsicherheiten im Zusammenhang mit den Virus-Mutationen.

14:37 Ist es an der Zeit Sek und Gymi, auf Fernunterricht umzustellen? Zu dieser Frage habe man die Kantone und den Erziehungsdirektoren nach ihrer Meinung gefragt, antwortet Guy Parmelin. «Es ist derzeit nicht nötig, die Schulen zu schliessen. Denn wir konnten mit den bisherigen Massnahmen grössere Virus-Ausbrüche an den Schulen verhindern.» Die Taskforce entwerfe derzeit eine Priorisierung, es sei ein ständiges Abwägen. Derzeit liege die Entscheidungskompetenz für allfällige Schulschliessungen bei den Kantonen, so Parmelin.

14:21 Parlament hat mehr Mittel für Arbeitslosenkasse bereit gestellt Wie viel kosten die heute beschlossenen Erleichterungen zum Bezug der Kurzarbeit zusätzlich? Das Parlament habe im Covid-19-Gesetz im Dezember zusätzliche Milliarden für die Arbeitslosenversicherung gesprochen, antwortet Guy Parmelin. Man sehe erst am Ende der Abrechnungsperiode, ob diese Mittel in der Arbeitslosenversicherung reichen werden. Man wolle auch verhindern, dass dann auch die Beiträge der Arbeitnehmer und Arbeitgeber erhöht werden müssten, dies aufgrund der im Arbeitslosen-Versicherungs-Gesetz vorgesehenen Schuldenbremse, schliesst Parmelin seine Ausführungen. Man rechne für 2021 mit circa 4 bis 5 Milliarden zusätzlichen Ausgaben für die Kurzarbeit, ergänzt Boris Zürcher, Leiter Direktion für Arbeit beim Seco. 01:07 Video Zürcher: «Für 2021 rechnen wir mit circa 4 bis 5 Milliarden zusätzlichen Ausgaben für die Kurzarbeit» Aus News-Clip vom 20.01.2021. abspielen