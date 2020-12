Die Demonstrationen am 30. und 31. Dezember seien von der Stadt Berlin verboten worden, so Ballweg und sagt in der Videobotschaft: «Ich möchte euch bitten, das Verbot der Demonstrationen in Berlin zu akzeptieren.» Konkrete Gründe nennt Ballweg nicht. Er fügt aber an, mit dem Rückzug im Winter sollten «Kräfte für den Frühling gesammelt werden».

Einer der Gründer der sogenannten «Querdenker»-Bewegung in Deutschland will vorerst nicht mehr zu Demonstrationen gegen die Corona-Massnahmen aufrufen. In einer Video-Botschaft empfiehlt Michael Ballweg anderen «Querdenker»-Gruppen, vorerst auf Proteste zu verzichten.

Auch Papst Franziskus feierte in Rom die traditionelle Mitternachtsmesse im Petersdom unter Corona-Hygienebedingungen. Bei der Messe anlässlich der Geburt von Jesus Christus erinnerte das Oberhaupt der katholischen Kirche an die Nächstenliebe.

Die Mitternachtsmessen wurden in der Schweiz wegen des Coronavirus vor leeren Rängen abgehalten. Dutzende Kirchen in allen Landesteilen der Schweiz übertrugen sie im Internet, via Lokalradio oder im Regional-TV. Wegen der Coronavirus-Pandemie waren nur maximal 50 Menschen pro Gottesdienst zugelassen und es galten Hygienemassnahmen.

Fluggäste aus dem Vereinigten Königreich müssten der Fluggesellschaft demnach innerhalb von drei Tagen nach ihrer Reise einen negativen Corona-Test vorlegen, so die CDC. Diese Regel werde am Freitag unterzeichnet und am Montag in Kraft treten. Weiter schreibt die Behörde, dass der Flugverkehr aus Grossbritannien in die USA um 90 Prozent reduziert worden sei.

Kurz nach Ramírez bekam Zulema Riquelme in Chile die erste Impfung. «Auf dass alle Leute sich impfen mögen», zitierte die chilenische Zeitung «La Tercera» die Frau, die im «Hospital Metropolitano» in Santiago de Chile arbeitet. In Costa Rica war die 91 Jahre alte Elizabeth Castillo, die in einem Altenheim in Tres Ríos in der Provinz Cartago lebt, die erste Bürgerin, die die Impfung erhielt. Alle drei Länder benutzten den Impfstoff der Unternehmen Biontech und Pfizer.

Der Impfstart in Mexiko wurde live übertragen. Die Oberschwester der Intensivstation des Krankenhauses Rubén Leñero in Mexiko-Stadt war die erste Mexikanerin, die die Corona-Impfung bekam, berichtet die mexikanische Zeitung «El Universal» - und damit auch die erste Lateinamerikanerin. María Irene Ramírez gehört zu dem Gesundheitspersonal, das in vorderster Linie Patienten im Zusammenhang mit Covid-19 behandelt. «Das ist das beste Geschenk, das ich 2020 bekommen konnte», sagte die 59-Jährige, die sich freiwillig zur Impfung gemeldet hatte.

«Mein Vorschlag ist, dass sie in einen Solidaritätsfonds einzahlen - etwa bei den Vereinten Nationen. Oder sie unterstützen direkt die globale Impfplattform Covax, Link öffnet in einem neuen Fenster oder das Welternährungsprogramm», erläuterte Müller. Damit könnten fehlende Mittel erbracht werden, etwa für die globale Covid-19-Impfkampagne oder die Ernährungssicherung in Flüchtlingslagern.

1:51

Bulgarien: Skigebiete wieder geöffnet

In einem erfreulichen Trend stiegen in Bulgarien die Corona-Fallzahlen aktuell etwas langsamer an - knapp einen Monat nach Verhängen eines Teil-Lockdowns. Binnen 14 Tagen gingen die Neuinfektionen zurück, erklärte der Oberste Inspektor für Gesundheit und Mitglied des Corona-Krisenstabs, Angel Kuntschew, am Donnerstag. Damit gebe es in Bulgarien keine roten Zonen mehr. Die ersten Corona-Impfdosen werden in dem Balkanland an diesem Samstag erwartet.

Bulgarien verlängerte unterdessen bis Ende Januar einen seit Ende November geltenden Teil-Lockdown in einer gelockerten Form. Restaurants in Hotels nahmen ab 22. Dezember unter Corona-Auflagen den Betrieb nur für Hausgäste wieder auf. In den Skigebieten wurde die Wintersaison unter Corona-Vorschriften eröffnet - wegen Schneemangels etwas später als gewöhnlich.

Das Land erlaubt seit Donnerstag auch wieder Flüge von und nach Grossbritannien. Damit wurde ermöglicht, dass Flugzeuge mit Heimkehrern in dem EU-Land wieder landen dürfen. Die Passagiere einer ersten Maschine aus London wurden gemäss einer neuen Verordnung noch am Flughafen mit Schnelltests auf das Coronavirus getestet. Insgesamt acht Flugzeuge wurden am Donnerstag aus dem Vereinigten Königreich erwartet.