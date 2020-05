Der Ticker startet um 2:00 Uhr

17:43 102-Jährige überlebt das Coronvirus Eine 102-Jährige hat in Singapur eine Infektion mit dem neuartigen Coronavirus überlebt. Nach der Entlassung von Yap Lai Hong aus dem Hospital teilte ihr Altersheim am Freitag mit: «Wir heissen unsere Bewohnerin willkommen, die so schwer gekämpft und es geschafft hat.» Zwei andere Bewohner des Heims waren an Covid-19 gestorben. Der Stadtstaat Singapur hatte anfangs viel Erfolg im Kampf gegen das Virus, doch ist die Zahl der Infektionen im April überraschend um ein 17-Faches angestiegen. Vor allem schlecht bezahlte Wanderarbeiter, die in engen Unterkünften leben, infizieren sich vermehrt.

17:18 Absage an Luzern: Auch die Sommersession findet in Bern statt Das Parlament wird auch die Sommersession im Juni in den Hallen des Berner Messegeländes Bernexpo durchführen. Das hat die Verwaltungsdelegation am Freitag entschieden. Die Infrastruktur kann so nach der ausserordentlichen Session von kommender Woche stehen bleiben. Verlierer dieses Entscheids ist die Messe Luzern. Sie hatte ebenfalls eine Offerte für die Durchführung der Sommersession eingereicht. Die Gesamtkosten wären aber leicht höher gewesen als in Bern, wie die Verwaltungsdelegation am Freitag mitteilte. Sie betrugen gemäss Berechnungen rund 3.94 Millionen Franken - im Vergleich zu circa 3.84 Millionen Franken in der Bernexpo. Entscheidend war auch, dass es für eine Durchführung ausserhalb von Bern einen einfachen Bundesbeschluss gebraucht hätte. 01:28 Video Hohe Kosten für ausserordentliche Session in der Bernexpo-Halle Aus Tagesschau vom 28.04.2020. abspielen

17:07 Verbotene 1.-Mai-Kundgebung: Mehrere Verhaftungen in Zürich Die Stadtpolizei Zürich hat über ein Dutzend Personen festgenommen. Sie seien laut Mitteilung mit Vermummungsmaterial oder gefährlichen Gegenständen unterwegs. Zwei tatverdächtige Männer wurden festgenommen, nachdem am Rigiplatz ein Gebäude mit Glasflaschen erheblich beschädigt worden war. Am Bellevue wurden gemäss Mitteilung der Stadtpolizei die Personalien von rund 40 Personen erhoben, nachdem sie verbotenerweise eine Kundgebung abgehalten hatten. Sie werden bei der Staatsanwaltschaft zur Anzeige gebracht. In den sozialen Medien berichten derweil Personen, sie seien von Polizisten kontrolliert und weggewiesen worden. Die Polizei soll so versucht haben eine Demonstration am Helvetiaplatz zu verhindern. 00:45 Video Polizeieinsatz an 1. Mai-Demo in Zürich Aus News-Clip vom 01.05.2020. abspielen

16:45 Keine Evakuierung der eidgenössischen Räte bei einem Corona-Fall Grundsätzlich sollen sich Kontaktpersonen von mit dem Coronavirus Infizierten in Quarantäne begeben. Das gilt laut dem Bund aber nur für «enge» Kontakte. Falls ein Mitglied des Parlaments erkrankt, stellt das die ausserordentliche Session von kommender Woche nicht infrage. «Es besteht keine Pflicht, alle sich in den Räumlichkeiten des Parlaments anwesenden Ratsmitglieder und Mitarbeitenden unter Quarantäne zu stellen», teilten die Parlamentsdienste am Freitag mit. Es müsse auch keine Schliessung des Bernexpo-Geländes angeordnet werden. Gemäss Angaben des Bundesamts für Gesundheit (BAG) wird sich die Situation aber demnächst ändern, wenn auf die sogenannte «Containment-Strategie» umgestellt wird. Dann müssten alle Kontakte zwingend in Quarantäne. Ab wann dies gilt, ist noch nicht festgelegt. Wie mit allfälligen Covid-19-Fällen von Ratsmitgliedern und Mitarbeitenden in der Sommersession vom Juni umgegangen werden soll, ist demnach noch offen. Passend zum Thema Hinweis auf einen verwandten Artikel: Augenschein im Exil-Parlament Bunkeratmosphäre für drei Millionen Franken 28.04.2020 Mit Video

15:56 1. Mai-Demonstration in Basel – mit Abstand Mehrere hundert Personen haben in der Basler Innenstadt am Freitag an einer 1.-Mai-Kundgebung teilgenommen. Die Demonstranten marschierten wegen der Coronavirus-Pandemie in grösserem Abstand zueinander und trugen teilweise Atemschutzmasken. Der Kundgebung schlossen sich nach und nach in kleineren Gruppen gegen geschätzt 400 Personen an, wie ein Korrespondent der Nachrichtenagentur Keystone-SDA vor Ort berichtete. Die Kundgebung verlief demnach bis Mitte Nachmittag friedlich. Die Kantonspolizei Basel-Stadt hat laut Mitteilung im Nachgang der Kundgebung 45 Personen einer Kontrolle unterzogen und unter anderem wegen Verstosses gegen die Covid-19-Verordnung verzeigt. Legende: Keystone

15:36 Bundesrat will kein Dividenverbot für Unternehmen mit Kurzarbeit Der Bundesrat will kein Dividendenverbot für Firmen, die für ihre Angestellten Kurzarbeitsentschädigung beantragt haben. Er lehnt eine Motion der Sozialkommission des Nationalrats (SGK) ab. Der Bundesrat könne Notverordnungen erlassen, um schweren Störungen der öffentlichen Ordnung zu begegnen, schreibt er in seiner am Freitag veröffentlichten Stellungnahme. Seiner Meinung nach hat die Forderung der SGK aber nicht dieses Ziel. Vielmehr gehe es um eine wirtschaftspolitische Grundsatzfrage. Das Anliegen der Motion könne deshalb nicht über diese Verfassungsbestimmung umgesetzt werden. Der Bundesrat lehnt die Forderung auch aus anderen Gründen ab. So sei Kurzarbeitsentschädigung eine Versicherungsleistung und nicht eine Subvention, deren Gewährung an die Bezahlung von Dividenden geknüpft werden könne. Eine Verknüpfung könnte gewisse Unternehmensstrukturen stark belasten und dazu zwingen, Arbeitsplätze abzubauen. Passend zum Thema Hinweis auf einen verwandten Artikel: Mitten in der Corona-Krise Trotz Kurzarbeit Dividenden ausschütten – darf man das? 03.04.2020 Mit Audio

15:32 Auch Kanton Freiburg startet mit Halbklassen Im Kanton Freiburg nimmt die Volksschule ab 11. Mai den Präsenzunterricht schrittweise wieder auf. Die Kindergärtner und Schulkinder bis zwölf Jahre werden in den ersten beiden Wochen in Halbklassen unterrichtet. Sie sollen sich langsam an den Schulbetrieb und an die Hygienemassnahmen in der Schule gewöhnen können, wie die kantonale Erziehungsdirektion am Freitag mitteilte. Die Schülerinnen und Schüler der Orientierungsschulen - also die 12- bis 15-Jährigen - werden ab Ende Mai zunächst einige Tage in Halbklassen unterrichtet. Alltag herrschen sollen an den Orientierungsschulen erst wieder ab 2. Juni. Passend zum Thema Hinweis auf einen verwandten Artikel: Flickenteppich wegen Corona Die Schulentscheide der Kantone in der Übersicht 01.05.2020 Mit Video

15:14 Wer darf ab dem 11. Mai wieder trainieren? Welche Ligen werden dem Spitzensport zugeordnet? Matthias Remund, Direktor des Bundesamts für Sport BASPO, erklärt, es seien die Mannschaften der höchsten Ligen, die mit dem Mannschaftstraining am 11. Mai beginnen könnten, Schutzkonzept vorausgesetzt. Bei Einzelnsportlern seien es Athletinnen und Athleten, die von Swiss-Olympic mit Gold-, Silber-, oder Bronze-Lizenzen ausgestattet worden seien. Auch im Nachwuchssport seien die Jung-Athletinnen und Jung-Athleten bestimmt worden. 00:53 Video Remund: «Nur die höchsten Ligen ab 11. Mai» Aus News-Clip vom 01.05.2020. abspielen

15:14 Contact-Tracing ist für Kantone verpflichtend Sind die Kantone zum Contact-Tracing verpflichtet? Die Antwort: Ja, und zwar via das Epidemiengesetz. Zwang sei aber keiner nötig, sagt Daniel Koch. Die Kantone würden auch so mitmachen.

15:12 Austausch mit Entwicklern anderer Corona-Apps Eine weitere Frage lautet: Gibt es Bemühungen, die Schweizer Corona-App über die Schweiz hinaus auszurollen? Man habe keinen Anspruch gehabt, dass die App international aufgegriffen werde, sagt Marcel Salathé. Aber es gebe mittlerweile solche Kontakte und man tausche sich auch aus. Schliesslich wolle man, dass solche Apps auch international dann gut funktionierten, wenn die Grenzen dann wieder offen seien.

15:05 Veröffentlichtungsdatum der App ist noch nicht ganz klar Die Contact-Tracing-App sollte am 11. Mai verfügbar sein, so Marcel Salathé. Doch dann werde es sich voraussichtlich um eine Beta-Version handeln. Es würde auch von Apple und Google abhängen, wann die finale Version zur Verfügung stehe. Marcel Salathé geht davon aus, dass das ungefähr Mitte Mai sein sollte. Anbieter der App werde der Bund sein, so die Antwort von Matthias Egger auf eine weitere Frage zur App. 00:40 Video Salathé: «Finale Version in der zweiten Monatshälfte» Aus News-Clip vom 01.05.2020. abspielen

15:05 Coronavirus-Tests sind nicht gratis Eine Frage betrifft die Kosten eines Coronavirus-Tests. Derzeit werde ein Teil von der Krankenkasse übernommen, ein anderer Teil von den Kantonen, sagt Daniel Koch. Wegen der Franchise seien diese heute also nicht gratis.

15:03 Lernende dürfen angestellt werden – aber keine Kurzarbeit Wer Kurzarbeit hat, darf keine neuen Leute einstellen. Eine Frage lautet deshalb: Dürfen Lehrlinge noch eingestellt werden? Josef Widmer, stv. Direktor Staatssekretariat für Bildung, Forschung und Innovation SBFI, antwortet wie folgt: Lernende dürften angestellt werden. Aber sie dürften dann nicht zur Kurzarbeit angemeldet werden. Anders sei es für Lehrabgänger, die weiterbeschäftigt werden sollen. Diese könnten zur Kurzarbeit angemeldet werden. 00:43 Video Widmer: «Lehrlinge dürfen nicht für Kurzarbeit angemeldet werden» Aus News-Clip vom 01.05.2020. abspielen

15:03 Die Taskforce für die Lehrstellensuche arbeitet die Details aus Wie wird die Taskforce «Lehrstellensuche» genau aussehen? Sie solle möglichst breit aufgestellt sein, wo Josef Widmer. Es brauche sicher finanzielle Mittel, doch es brauche auch viel Anderes, um die Rahmenbedingungen zu schaffen für Lehrstellensuchende. Man sei nun dabei bis Mitte Mai Detailkonzepte auszuschaffen, so Josef Widmer.

15:01 Koch: Man kann nicht in alle Ewigkeit isoliert leben Ein Journalist will von Daniel Koch wissen, ob die verschiedenen Regelungen, was wann, wie und wo erlaubt oder nicht erlaubt sei, nicht verwirrend seien. Ganz falsch sei diese Befürchtung nicht, räumt Koch ein. Man versuche, den Menschen zu erklären, wo die Risiken gross, gering oder fast kaum vorhanden seien. Und die Situation entwickle sich derzeit zum Guten. Besonders wichtig scheine ihm: «Natürlich kann man nicht bis in alle Ewigkeit isoliert leben. Ein annähernd normales Leben muss wieder möglich sein.» Einfach unter anderen Bedingungen – eben den Schutz- und Vorsichtsmassnahmen, wie sie der Bund propagiert.

14:59 «Unsere Stimme wird gehört!» Matthias Egger von der Taskforce erklärt, man gebe mit den Arbeitspapieren Empfehlungen ab. Diese seien begehrt, sie würden hundertfach heruntergeladen. Er sei zufrieden, wie Politik und Verwaltung auf die Arbeit der Taskforce reagieren würden, so Egger.

14:58 Keine Detail-Kenntnisse zu den Neuinfektionen Pro Tag werden heute rund 100 Personen neu angesteckt. Eine Frage dazu lautet: Wo und wie stecken sich diese Personen an? Daniel Koch vom BAG antwortet wie folgt: Im Detail wisse man das nicht. Die meisten Meldungen, die man bekomme, kämen heute nicht aus Spitälern. Wolle man das spezifisch wissen, müsse man eine Studie durchführen.

14:57 Schutzkonzepte werden weiterhin angewendet Wie sieht es aus mit Ärzten oder Zahnärzten, wenn jetzt das Contact-Tracing kommt, so die Frage einer Journalistin. Der Zuger Kantonsarzt Rudolf Hauri sagt, es ändere sich nichts. Es gebe in diesen Branchen Schutzkonzepte und an diese halte man sich nach wie vor.