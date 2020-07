Der Ticker startet um 5:22 Uhr

23:00 Untersuchungen gegen Frankreichs Ex-Premier Nach dem Rücktritt der französischen Regierung hat die Justiz gegen den bisherigen Premier Édouard Philippe und zwei Ex-Minister Untersuchungen wegen Vorwürfen in der Coronakrise eingeleitet. Die Anklagen richten sich neben Philippe gegen die ehemalige Gesundheitsministerin Agnes Buzyn und ihren Nachfolger Olivier Véran, wie die französische Nachrichtenagentur AFP am Freitag unter Berufung auf Justizkreisen mitteilte. Demnach seien mehrere Dutzend Beschwerden eingegangen. Neun davon seien für zuverlässig erklärt worden. Den drei Politikern wird fehlende Bekämpfung einer Katastrophe vorgeworfen. Die Klagen wegen fahrlässiger Tötung und unterlassener Hilfeleistung wurden unter anderem von Ärzten, Vereinigungen und Gefangenen eingereicht. Frankreich ist mit etwa 30'000 Corona-Toten besonders von der Pandemie betroffen. Die Regierung unter Philippe ist am Freitag vor dem Hintergrund des Sieges der Grünen bei den Kommunalwahlen zurückgetreten. Sein Nachfolger wurde der 55-jährige Jean Castex. Legende: Keystone

21:59 Das Pub ist zurück! Als der britische Premier Boris Johnson letzte Woche im Parlament verkündete, dass das «unveräusserliche Recht eines freien Briten, ein Pub zu besuchen» wieder in Kraft tritt, war die Erleichterung im Unterhaus deutlich hörbar: «Hallelujah!» Ein Pub ist eine Mischung aus Bar, Schankstube und Wohnzimmer. Ein Ort, wo der Feierabend eingeläutet, aber auch debattiert und gespielt wird: Darts, Billard oder das typische Pub-Quiz. Das Pub ist ein zweites Zuhause, ein informelles Netzwerk, ein Treffpunkt. Passend zum Thema Hinweis auf einen verwandten Artikel: Ein «unveräusserliches Recht» Briten bekommen ihr zweites «Wohnzimmer» zurück 03.07.2020 Mit Audio

20:55 Air France will 7500 Stellen streichen Die Fluggesellschaft Air France will bis Ende 2022 wegen der Luftfahrtkrise rund 7500 Stellen streichen. Das betreffe 6560 Stellen bei Air France selbst, wie die Airline am Freitagabend mitteilte. Hinzu kämen 1020 Stellen bei der Regionalfluggesellschaft Air France Hop. Durch viele altersbedingte Abgänge werde der Abbau aber abgefedert – bei Air France werde «mehr als die Hälfte dieses Stellenabbaus dank einer günstigen Alterspyramide ausgeglichen.» Bei Hop bleibt der Überschuss aber dennoch recht hoch. Legende: Keystone

20:01 Covid-Taskforce wendet sich an die Bevölkerung Die National Covid-19 Science Task Force zeigt sich äusserst besorgt über den schnellen Anstieg der Corona-Infektionen in der Schweiz. Diese nähmen «mit alarmierender Geschwindigkeit» zu. Die Taskfoce sehe es «als unsere Verantwortung an, zu sofortigem Handeln aufzurufen». Sie gibt deshalb «dringende Empfehlungen für Sofortmassnahmen für die Bevölkerung, Organisationen und Behörden» ab: «Wir empfehlen dringend, Situationen mit hohem Übertragungsrisiko zu vermeiden. Dies sind insbesondere Ereignisse in Innenräumen, die keine physische Distanzierung [erlauben] und bei denen keine Masken getragen werden», heisst es darin, Link öffnet in einem neuen Fenster. Beispiele seien «Clubs, Diskotheken und Bars». Und weiter: «Es ist äusserst wichtig, rasch zu reagieren. Wenn die Massnahmen zu spät eingeführt werden, erschwert dies die Kontrolle der Epidemie und die Vermeidung einer zweiten Welle.» Jüngste epidemiologische Analysen würden sowohl auf nationaler als auch auf regionaler Ebene stark beunruhigende Tendenzen aufzeigen, so die Taskforce. «In vielen Regionen sehen wir neue Übertragungsherde. Insbesondere in Gebieten mit hoher Bevölkerungsdichte nehmen die Fallzahlen exponentiell und mit hoher Geschwindigkeit zu (für nationale, kantonale und regionale Schätzungen der effektiven Reproduktionszahl.» An urgent weekend recommendation in response to the increase in SARS-CoV-2 infections: avoid settings with a high risk of transmission, for example, clubs, discos and bars. @SwissCovid19STFhttps://t.co/xzte5DRCMupic.twitter.com/d8XnV7YH7Z — Matthias #WashYourHands Egger (@eggersnsf) July 3, 2020

19:42 Viele neue Ansteckungen im Kanton Zürich In den letzten Tagen stiegen die Corona-Ansteckungen wieder stark – auch heute. 134 bestätigte Infektionen kamen neu dazu. Auffällig viele neue Fälle gibt es im Kanton Zürich. Die Stadt hat nun entschieden, in manchen Schwimmbädern wieder Zugangsbeschränkungen einzuführen. Ebenfalls ein grosses Thema aktuell sind die Ansteckungen in den Nachtclubs. Die Clubs ziehen nun teilweise selbst Konsequenzen. 02:53 Video Corona-Hotspot Zürich Aus Schweiz aktuell vom 03.07.2020. abspielen

19:04 Plexiglas-Trennwände für Parlamentarier Für die Herbstsession von Nationalrat und Ständerat im Bundeshaus werden zum Schutz vor dem Coronavirus in den Ratssälen Plexiglas-Trennwände montiert. Dies teilte die Verwaltungsdelegation mit. Dass die Herbstsession der eidgenössischen Räte statt in der Berner Messe Bernexpo wieder im Parlamentsgebäude abgehalten wird, war bereits am 3. Juni beschlossen worden. Die Verwaltungsdelegation traf am Freitag nun weitere Entscheide über die Organisation der parlamentarischen Arbeit. Die Ratsmitglieder werden in den Ratssälen ihre gewohnten Arbeitsplätze benutzen. Als vorsorgliche Massnahme hat die Verwaltungsdelegation die Beschaffung von Plexiglas-Trennwänden beschlossen. Die Trennwände kommen in den beiden Ratssälen sowie in verschiedenen Sitzungszimmern im Parlamentsgebäude zum Einsatz. Für die Pulte in den beiden Ratssälen werden sie individuell angefertigt. Legende: Keystone

18:47 Bald wieder Grossevents in Basel? Ein in Corona-Zeiten ungewohnt gewordenes Bild bot sich heute Vormittag auf dem Messeplatz in Basel: In die Halle der Messe Schweiz strömten Gäste. 300 an der Zahl, sie alle waren speziell für diesen Anlass eingeladen. Die MCH Group testete heute nämlich, wie eine Grossveranstaltung mit mehreren Hundert Gästen zu organisieren ist, sodass alle Sicherheitsauflagen eingehalten werden können. Denn die wegen der Coronakrise schwer gebeutelte MCH Group möchte im Herbst wieder Veranstaltungen durchführen. Passend zum Thema Hinweis auf einen verwandten Artikel: Grossevents trotz Corona Im Herbst sollen in Basel wieder Messen stattfinden 03.07.2020 Mit Audio

18:27 So tagen die Räte in der Herbstsession Unpersönlich, asketisch, industrieartig. So wurden die Hallen der Bernexpo von vielen Politikern betitelt, in denen die eidgenössischen Räte die Session abhalten mussten. Dem Stalldrang der Parlamentarierinnen trug die Verwaltungsdelegation Rechnung: Ab der Herbstsession tagen sie wieder im Bundeshaus. Heute hat die Delegation nun entschieden, in welcher Form National- und Ständerat zusammenkommen. Die Parlamentarier werden künftig in Ratssälen und Kommissionszimmern sitzen, die mit Plexiglasscheiben zwischen den Plätzen ausgerüstet sind. Ob wieder Lobbyistinnen zugelassen werden, wird die Delegation Anfang August bestimmen. Zuschauer werden wieder einige kommen dürfen, aber kleinere Gruppen als vorher. Eine Maskenpflicht wird keine eingeführt. Als sich Covid-19 auch in der Schweiz stark auszubreiten begann, wurde die Frühjahrssession im Bundeshaus Mitte März abgebrochen. Die ausserordentliche Session im Mai und die Sommersession fanden daraufhin in den Hallen der Berner Messe Bernexpo statt. Legende: Keystone

18:18 Wie wirksam ist Remdesivir? Das Mittel der US-Pharmafirma Gilead Sciences wurde ursprünglich zur Behandlung der Viruserkrankung Ebola entwickelt, aber nie für diesen Einsatz zugelassen. Später gab es Hinweise darauf, dass es gegen Coronaviren wirken könnte. Es wurden mehrere Studien zu Remdesivir veröffentlicht, aber aus vielen liessen sich kaum Schlüsse auf eine Wirksamkeit ziehen. Im Mai präsentierte ein internationales Team jedoch erste positive Ergebnisse im «New England Journal of Medicine» («NEJM»). «Wir haben nachgewiesen, dass das Medikament bei einer Covid-19-Erkrankung den schweren Verlauf abmildert und die Krankheitsphase um etwa vier Tage verkürzt», sagt der an der Studie beteiligte Infektiologe Gerd Fätkenheuer von der Uniklinik Köln. Dennoch liessen sich trotz des Einsatzes des Medikaments Todesfälle nicht gänzlich verhindern. Audio Swissmedic lässt den Wirkstoff Remdesivir zu 01:58 min, aus Echo der Zeit vom 02.07.2020. abspielen. Laufzeit 01:58 Minuten.

18:05 Österreichs Kanzler unzufrieden «Das darf es nicht geben», sagte Österreichs Kanzler Sebastian Kurz (ÖVP) in Bezug auf die Geschwindigkeit, mit der in Österreich Corona-Testergebnisse vorliegen. Bis zum Vorliegen eines Resultats dauere es oft 48 Stunden oder mehr, monierte der Kanzler. Es zähle aber jede Stunde. Er verwies auf die 390 Millionen Euro, die seine Regierung für das Corona-Screening in die Hand nehme, um auf einen lokalen oder regionalen Ausbruch umgehend reagieren zu können. In den letzten Tagen ist die Zahl von Coronainfektionen im Land wieder angestiegen. 02:12 Video Wie funktioniert die Maskenpflicht bei den Nachbarn? Aus 10vor10 vom 01.07.2020. abspielen

17:28 Behörden prüfen rechtliche Schritte gegen Infizierten Am Donnerstagabend stellten die Solothurner Behörden rund 280 Personen unter Quarantäne. Grund ist eine positiv auf Covid-19 getestete Person, die trotz angeordneter Isolation übers Wochenende an zwei Veranstaltungen in Grenchen teilgenommen hatte. Ob es dabei zu weiteren Corona-Ansteckungen gekommen ist, ist laut Mitteilung des Kantons noch offen. Weil die infizierte Person wissentlich die Isolation missachtet hat, prüfen die Behörden nun rechtliche Schritte. Passend zum Thema Hinweis auf einen verwandten Artikel: Coronafall in Grenchen Trotz Isolation in den Ausgang: 280 Menschen müssen in Quarantäne 03.07.2020 Mit Audio

17:10 Kontroverse um Durchführung der Glarner Landsgemeinde In den Sozialen Medien und Kommentarspalten von Online-Plattformen ist eine Diskussion über Sinn und Unsinn einer Durchführung der Landsgemeinde am 6. September 2020 entbrannt. Kritisiert werden, nebst dem grundsätzlichen Entscheid für oder gegen die Landsgemeinde, die Massnahmen. Alle Teilnehmer der Landsgemeinde müssen an einem der vier Eingänge Fieber messen und dürfen bei erhöhter Temperatur nicht in den Ring. SP-Präsident Jacques Marti beurteilt dies kritisch: «Fieber bedeutet nicht zwingend Corona. Wenn jemand seine Anliegen an der Landsgemeinde nicht äussern darf, ist dies ein massiver Einschnitt in die politischen Rechte.» Audio Politiker sind sich nicht einig 02:28 min, aus Regionaljournal Ostschweiz vom 03.07.2020. abspielen. Laufzeit 02:28 Minuten.

16:38 Gesundheitsdirektoren empfehlen schweizweite Ausweispflicht in Clubs Die Konferenz der kantonalen Gesundheitsdirektorinnen und -direktoren (GDK) empfiehlt den Kantonen, in Bars und Clubs eine Ausweispflicht einzuführen. Dadurch soll das Rückverfolgen von Infektionsketten sichergestellt werden. In den vergangenen Tagen habe sich gezeigt, dass die Schutzkonzepte von Bar- und Clubbetreibern zum Teil grosse Mängel aufwiesen oder diese umgangen werden könnten, schreibt die GDK in einer Mitteilung. Das erschwere das Contact Tracing der Kantone. Mit dem Vorweisen einer Identitätskarte könne sichergestellt werden, dass die korrekten Angaben der Besucherinnen und Besucher erfasst würden, und dass diese bei Bedarf kontaktiert werden könnten. Passend zum Thema Hinweis auf einen verwandten Artikel: Strengere Corona-Regeln AG/SO Neu gilt Ausweispflicht für Bars und Nachtclubs 02.07.2020 Mit Audio

16:10 Keine Stigmatisierung von Menschen mit Behinderung Ab kommenden Montag gilt im öffentlichen Verkehr die Maskenpflicht, um die Ausbreitung des Coronavirus zu verhindern. Ein Teil der Menschen mit Behinderungen ist von der Pflicht befreit. Unter Umständen gefährden sie sich sogar selber. Inclusion Handicap, der Dachverband der Behindertenorganisationen Schweiz, fordert in einer Medienmitteilung ÖV-Passagiere und Transportunternehmen dazu auf, diesen Umständen Rechnung zu tragen und einer Stigmatisierung vorzubeugen. Die Organisation nennt Beispiele von Menschen, welche von der Maskenpflicht befreit sind: Ein Teil der Bevölkerung kann wegen motorischen Einschränkungen keine Maske an und abziehen, so z.B. Personen mit Tetraplegie oder gewissen Muskelkrankheiten.

Eine Maske kann bei einem akuten Krampfanfall (z.B. Epilepsie) oder bei Atemwegserkrankungen das Erstickungsrisiko erhöhen.

Für Passagiere mit Autismus kann eine Maske Stress und Panik auslösen, der zu einem sog. Meltdown führen kann. Für viele ist das Maskentragen eine zu grosse sensorische Herausforderung.

Viele Personen mit einer Hörbehinderungen sind für die Kommunikation darauf angewiesen, die Lippen des Gegenübers zu lesen.

15:57 Weitere 50 Milliarden Corona-Hilfe in Spanien Die linke spanische Regierung hat ein weiteres Hilfspaket im Umfang von 50 Milliarden Euro zur Ankurbelung der von der Coronakrise gebeutelten Wirtschaft des Landes aufgelegt. 40 Milliarden seien als staatliche Kreditgarantien vorgesehen, um Investitionen in umweltgerechte Techniken sowie die Digitalisierung zu fördern, meldete die Nachrichtenagentur Europa Press Ein Fonds mit 10 Milliarden Euro solle Unternehmen unter die Arme greifen, die wegen Corona in Zahlungsschwierigkeiten geraten. Bereits im März hatte die Regierung 100 Milliarden Euro zur Dämpfung des wirtschaftlichen Absturzes während der Coronakrise bereit gestellt. Passend zum Thema Hinweis auf einen verwandten Artikel: Corona-Alltag in Spanien «Spanien ist nicht mehr dasselbe Land» 03.06.2020 Mit Audio

15:21 Neue Massnahmen in Belgrad Nach einem starken Anstieg der Infektionszahlen hat die serbische Regierung für die Hauptstadt Belgrad Massnahmen gegen die Ausbreitung verhängt. So gilt nunmehr Maskenpflicht in öffentlichen Verkehrsmitteln, Geschäften und Ämtern. Zuwiderhandelnde können mit Geldstrafen bis 5000 Dinar (45 Franken) belegt werden. Gaststätten, Cafés und Clubs müssen spätestens um 23 Uhr schliessen. Veranstaltungen in geschlossenen Räumen sind nur mehr noch mit bis zu 100 Teilnehmern, im Freien mit bis zu 500 Teilnehmern erlaubt. Ein Sicherheitsabstand von 1.5 Metern ist einzuhalten.

14:56 Point de Presse ist beendet Der Point de Presse auf Fachebene zur Corona-Situation in der Schweiz ist beendet. Wir bedanken uns für Ihre Aufmerksamkeit.

14:55 Im ÖV sei mit «sozialer Kontrolle» zu rechnen Ein Journalist erkundigt sich nach den Reisenden, die im ÖV aus gesundheitlichen Gründen keine Maske tragen können. Verbände von beeinträchtigten Personen hätten hier Bedenken angemeldet, dass eine Stigmatisierung drohe. Häne antwortet, dass man hier mit gesunden Menschenverstand vorgehen wolle. Wer aber einen Ausweis besitze, möge ihn mitnehmen. Abgesehen von der Kontrolle durch das Personal müsse man auch mit einer sozialen Kontrolle durch andere Mitreisende rechnen. «Wir setzen hier auf Akzeptanz.»

14:54 Wie schätzen Sie den Schritt des Tessins ein? Patrick Mathys: «Ich habe die gleichen Informationen kurz vor der Konferenz gesehen. Es macht Sinn, dass die Kantone spezifische Massnahmen ergreifen. Ich kenne aber die Details nicht und möchte mich nicht aus dem Fenster lehnen. Es ist aber sinnvoll, wenn der Kanton reagiert.»