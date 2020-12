Der Ticker startet um 6:42 Uhr

11:35 Point de Presse in Basel beendet Der Point de Presse zur Eröffnung des Corona-Impfzentrums in Basel ist beendet. Wir bedanken uns für Ihre Aufmerksamkeit.

11:35 Wann können wir mit dem nächsten Impfstoffen rechnen? Alain Berset meint, diese Frage sei schwierig zu beantworten. Die Impfstoffe seien nun bei Swissmedic im Zulassungsverfahren. Bei Biontech/Pfizer habe das gut funktioniert. Berset hat grosses Vertrauen in Swissmedic. Er wisse aber nicht, wie schnell es weitergehe, hoffe aber, dass schon bald ein zweiter Impfstoff zugelassen werden könne.

11:30 Werden am Mittwoch schärfere Massnahmen beschlossen? Alain Berset sagt, in einer Bewältigung einer Pandemie sei nie etwas ausgeschlossen. Entscheidungen müssten früh gefällt werden, um immer Alternativen zu haben. Berset glaubt aber nicht, dass diese Woche noch weitere Massnahmen diskutiert werden. Es sei aber von zentraler Bedeutung, die aktuellen Massnahmen und Hygiene-Vorschriften (Distanz, Hygiene und Maske) einzuhalten. Auch bei leichten Symptomen solle man sich testen lassen und dann in Quarantäne und Isolation gehen. Das sei ganz wichtig, so der Bundesrat.

11:29 Kann man Impfprozess beschleunigen? Ein Journalist erkundigt sich, ob man das Tempo bei der Impfung beschleunigen könne. In Israel ginge es viel rascher. Gesundheitsminister Berset antwortet, dass er hier Kritik von beiden Seiten gehört habe. Den einen ginge es zu langsam, den anderen zu schnell. Es sei gut, dass man eine Vielfalt von Produkten habe. Man sei hierzulande bestens positioniert mit Blick auf verschiedene vielversprechende Impfstoffe. Und das sei keine Selbstverständlichkeit. Das Ziel war ferner nicht nur ein guter Zugang zum Impfstoff, sondern auch eine zeitlich angepasste Lieferung. Die Zulassung des ersten Impfstoffs sei etwas früher als gedacht erfolgt, die Lieferung ebenso. Jetzt sei das Ziel, dass man nach den ersten Impfungen eine gute Kampagne fahren könne. «Die Impfung kann und soll ein Game-Changer sein». Dafür brauche es aber die Mitwirkung des Volkes. 01:50 Video Berset: «Die Impf-Debatte ist nichts Neues.» Aus News-Clip vom 28.12.2020. abspielen

11:23 Ist die Impfung auch wirksam gegenüber dem mutierten Virus? Alain Berset: «Wir verfolgen das mit grossem Interessen, denn dies ist von zentraler Bedeutung. Für die mRNA-Impfung ist es einfach, die Impfung schnell an eine neue Virus-Art anzupassen.» Patrick Mathys vom BAG: «Wir sind in einer Situation, wo wir noch sehr, sehr wenig wissen. Noch spricht nichts dafür, dass die Wirksamkeit beim mutierten Virus abnimmt. Die Impfstoffhersteller gehen aktuell davon aus, dass die Impfstoffe auch gegen diese Virus-Art wirken.»

11:21 Wie mit Impfskepsis im Volk umgehen? Ein Journalist fragt, wie mit der Impfskepsis im Volk umzugehen sei. Eine klare Mehrheit wolle sich impfen lassen, betont Berset. Und die Diskussion sei nicht neu. Die Impfung sei aber nicht nur wichtig für einen selbst, sondern auch für andere, die man schützen wolle. Eine Impfung sei ein Akt der Solidarität gegenüber den Schwächeren in der Gesellschaft, fasst Berset zusammen. «Ich selbst werde mich klar impfen lassen ab dem Moment, ab dem es möglich ist», betont Berset. Engelberger schliesst sich an, er habe drei Aussagen dazu: Die Impfung sei freiwillig, sie sei eine Option und sie verdiene Vertrauen.

11:12 Zweite Impfung: Wie will man sicherstellen, dass man sich innert der Frist impfen kann? Daniel Uebersax, Leiter Prevomed: «Die Personen, die heute geimpft werden, erhalten auch gleich den Termin in 21 Tagen. Dann werden in Basel nicht nur 10 Kabinen, sondern 20 Kabinen geöffnet sein.» Bundesrat Berset ergänzt, dass es nicht unüblich sei, dass eine Impfung zwei Dosen brauche. Hier hätten die Kantone viel Erfahrung. Neu sei nur das Ausmass der Impfung.

11:10 Untergetauchte Briten in Verbier – wer trägt Verantwortung? Ein Journalistin weist Berset auf die britischen Touristen in Verbier hin, die plötzlich untergetaucht seien. Berset antwortet, dass man das zur Kenntnis genommen habe – eine Anordnung, die nicht respektiert worden sei. Man sei auf Bundesebene aber nicht verantwortlich für den Vollzug. Man hätte innert Stunden einen Entscheid fällen müssen, wie mit der Virus-Mutation umzugehen sei. Dass da Probleme in der Umsetzung auftauchten, das sei eine Realität, mit der man leben müsse. Der Journalist fragt weiter nach der Virus-Mutation, die Jugendliche betreffe. Ob man da das Konzept anpasse? Berset erwidert, dass er zum ersten Mal höre, dass die Mutation andere Personengruppen betreffe. Patrick Mathys, Leiter der Sektion Krisenbewältigung und internationale Zusammenarbeit beim Bundesamt für Gesundheit (BAG), übernimmt. Was man einigermassen sicher wisse, sei, dass sich die Variante schneller übertrage. Was man mehr oder weniger ausschliessen könne, sei ein Einfluss auf die Morbidität und die Mortalität. Ob Jüngere mehr betroffen seien, dass sei noch im Bereich der Spekulation, so Mathys. Insofern werde man vorläufig noch keine Änderung des Konzepts vornehmen. Zentral sei jetzt vielmehr, dass man die Ausbreitung in der Schweiz möglichst verlangsamen könne – dass man die Mutation aufhalten könne, sei eine Illusion. 01:24 Video Berset zum Fall Verbier: «Das ist natürlich ein Problem.» Aus News-Clip vom 28.12.2020. abspielen

11:03 Kommt der elektronische Impfausweis? Anne Lévy, Chefin des BAG, versichert, dass der elektronische Impfausweis bis zum 4. Januar bereitstehen soll. Dort werde es einen speziellen Covid-Punkt geben. Zukünftig solle man den Ausweis aber auch für andere Impfungen gebrauchen können. Verwendet werde die bereits bestehende Möglichkeit auf meineimpfungen.ch, Link öffnet in einem neuen Fenster.

11:01 Schärfere Massnahmen in Aussicht? Ein Journalist fragt Berset, ob er die nötige Verstärkung der Massnahmen präzisieren könne. Worauf müssten sich die Schweizerinnen und Schweizer ab Anfang Januar einstellen? Berset stellt klar: Schärfere Massnahmen seien nicht ergriffen. Er hätte nur so viel gesagt, dass die Entwicklung mit der neuen Virus-Variante unter den Bedingungen der etablierten Massnahmen eine grössere Herausforderung sein könne. Die nötigen Massnahmen seien im Grundsatz jetzt schon aufgegleist. 00:41 Video Alain Berset zur Mutation des Virus Aus News-Clip vom 28.12.2020. abspielen

11:00 Nur mit der Impfung kommen wir durch diese Pandemie «Wir haben bereits die ersten Dosen hier», sagt Bundesrat Berset. Die erste Lieferung etwas über 100'000 sei noch sehr wenig, aber es werde sich gut entwickeln, versichert er. Es sei so organisiert, dass sich die Lieferungen stetig erhöhen werden. Ausserdem seien noch weitere Impfstoffe in der Pipeline. Die Richtlinien für den Corona-Impfstoff sind dieselben, wie für alle andere Impfungen auch, betont der Gesundheitsminister. Wir wollen und müssen mit den Risikopersonen beginnen, sagt Berset. Dann komme natürlich das Gesundheitspersonal. Berset erinnert daran, dass die Impfung gratis sei. Alles werde bezahlt. Wenn sich genügend Personen impfen, könne sie ein «Game-Changer» sein. Die Impfung sei freiwillig aber sehr wichtig. Wer sich impfen wolle, solle dies tun. Nur so könne man eine bessere Situation erreichen. Nur mit der Impfung können wir einen guten Weg in dieser Pandemie erreichen, so der Gesundheitsminister. Alain Berset bedankt sich für den Austausch und die Gelegenheit für den Besuch. 01:02 Video Berset: «Es ist gut, dass die Impfungen beginnen.» Aus News-Clip vom 28.12.2020. abspielen

10:56 Berset zur neuen Virus-Variante: Grössere Probleme bei gleichbleibenden Massnahmen Gesundheitsminister Alain Berset übernimmt. Zusammenarbeit zwischen Bund und Kantonen weiterzuführen, sei wichtig. Er sei Teil einer beispiellosen Kooperation. «Ich habe einen sehr guten Eindruck gehabt hier in Basel, alles funktioniert gut. Aber man muss schon sehen: Die Intensivstationen sind massiv belastet.» Man sei in einer Situation, die man meistern könne, aber die Auslastung und die Anforderung blieben auf hohem Niveau. Nach den Festtagen sei es etwas schwieriger, die Situation einzuschätzen. Es gäbe Verzögerungen. Und man müsse schauen, wie die getroffenen Massnahmen wirkten. Wenn man die Entwicklung anschaue, können man sich verhalten optimistisch behaupten – unter der Voraussetzung der besagten Verzögerungen in den Übermittlungen der Daten über Weihnachten. Plötzlich sei mit der neuen Virus-Variante eine neue Herausforderung gekommen. Mutationen seien nicht selten, aber sie könnte eine Entwicklung mit grösserer Ansteckung bringen. Dann habe man grössere Probleme mit gleichbleibenden Massnahmen. Mit anderen Worten: Es braucht allenfalls weitere Massnahmen im Umgang mit der neuen Virus-Variante. Einen Vorteil gegenüber dem vom der neuen Virus-Variante betroffenen Ausland habe man in der Schweiz, wenn man jetzt sehr rasch handle, um die Ausbreitung zu verhindern. Einfach sei das aber nicht, man sei im Winter. In dieser Situation sei die Impfung kein Wundermittel, man müsse weiterhin Kontakte verhindern, Distanz halten, Masken tragen, wo man die Distanz nicht einhalten könne. Das werde helfen, aus dem Winter zu kommen. So oder so sei es aber eine gute Voraussetzung, dass die Impfung nun da sei. 00:47 Video Berset: «Wir müssen die Ansteckungen runterbringen.» Aus News-Clip vom 28.12.2020. abspielen

10:47 Lukas Engelberger: «Es kann losgehen» Mehr als 20 Patientinnen und Patienten aus der Region aber auch von ausserhalb und dem Ausland erfahren im Universitätsspital Intensivbehandlung und Pflege. Der Regierungsrat hofft, dass sie so die Covid-Infektion überleben werden. Engelberger dankt an dieser Stelle allen, die dieses Jahr gepflegt, behandelt und in den Tod begleitet haben. Nun sei das Impfzentrum bereit. «Es kann losgehen.»

10:45 Regierungsrat Engelberger: Mit Impfstoff ist ein «neues Kapitel» aufgeschlagen Regierungsrat Engelberger eröffnet die Medienkonferenz. Er referiert auf die Uhren und Schmuckstücke, die im Messezentrum Basel präsentiert worden seien. Die Diamanten der vergangenen Jahre seien heuer die Impfstoffe, so Engelberger. Die Entwicklungs- und Produktionsfirmen, Swissmedic, das BAG verdienten Dank. Aber auch die kantonalen Verantwortlichen hätten Anerkennung verdient. Ab heute könnten sich Risikopatienten impfen lassen. Der Andrang sei enorm. All denjenigen, die noch keinen Termin erhalten hätten, seien um Geduld gebeten. Das Impfprogramm brauche Zeit, aber man setze alles daran, dass sich alle impfen lassen könnten, die das wollten. Seine persönliche Überzeugung sei, dass mit der Impfung die Covid-Pandemie überwunden werden könne. Aber nach wie vor sei Vorsicht geboten. Weil noch lange nicht alle sensiblen Personen geimpft seien und man Erkenntnisse gewinnen müsse. Die Einschränkungen und Verhaltensregeln blieben unerlässlich. «Ja, wir können ein neues Kapitel mit der Impfung aufschlagen. Aber der Kampf ist noch lange nicht vorbei.»

10:38 Point de Presse: Impfzentrums in Basel wird eröffnet Wir begrüssen Sie zum Point de Presse zur Eröffnung des Corona-Impfzentrums in Basel mit Gesundheitsminister Alain Berset und Regierungsrat Lukas Engelberger. Die Verantwortlichen informieren über den Stand der Dinge und stellen die kantonale Impfstrategie vor.

10:04 In Spanien trifft der Impfstoff verzögert ein In Spanien kommt es zu Verzögerungen bei der Belieferung mit dem Corona-Impfstoff. Der US-Hersteller Pfizer habe Logistik-Probleme, sagt Gesundheitsminister Salvador Illa dem Radiosender Cadena SER. Deswegen werde die nächste Charge erst einen Tag später am Dienstag geliefert. Spanien hat wie Deutschland und zahlreiche andere EU-Länder am Sonntag mit der Impfung begonnen. Gesundheitsminister Illa sagt, er rechne damit, dass bis zum Ende des Sommers etwa 70 Prozent der Bevölkerung des Landes geimpft sein werden.

9:00 Südafrika knackt mit Fällen Millionen-Marke Als erstes Land des Kontinents hat Südafrika die Marke von einer Million nachgewiesener Corona-Fälle überschritten. Das zahlenmässig am schwersten betroffene Land Afrikas hat inmitten einer zweiten Infektionswelle 1'004'413 Fälle seit März dokumentiert, wie das Gesundheitsministerium am späten Sonntagabend mitteilte. Ende März hatte die Regierung eine landesweite Ausgangsbeschränkung verhängt, um die Ausbreitung des Virus einzudämmen. Sie wurde nach einer vorübergehenden Zurücknahme zum Beginn der Feiertagssaison erneut leicht verschärft. Nun kursiert in Südafrika eine neue Variante des Sars-CoV-2-Virus, die als Treiber für die neue Infektionswelle gilt. Das Tempo der Ausbreitung hat dadurch zugelegt. Seit Bekanntgabe des mutierten Virus haben viele Länder daher Restriktionen für Reisende aus Südafrika verhängt.

8:03 Neue Virus-Variante: Japan lässt keine Ausländer mehr ins Land Nach ersten Fällen der neuen Variante des Coronavirus will Japan bis Ende Januar keine Ausländer mehr einreisen lassen. Das gab die Regierung am Montag bekannt. Japan hat bisher acht Fälle der in Grossbritannien entdeckten Variante des Coronavirus verzeichnet. Am Donnerstag vergangener Woche hatte die Regierung in Tokio bereits einen vorübergehenden Einreisestopp für ausländische Staatsbürger verhängt, die kürzlich Grossbritannien und Südafrika besucht hatten. In Südafrika war eine weitere neue Variante des Coronavirus aufgetaucht. Japan hat bisher einen Virusausbruch mit einem Ausmass wie in den USA oder einigen europäischen Ländern vermeiden können. Seit Beginn der Corona-Pandemie infizierten sich in dem asiatischen Inselstaat mehr als 220'000 Menschen, etwa 3250 starben im Zusammenhang mit der vom Virus ausgelösten Krankheit Covid-19. Legende: Auch Japan sieht sich mit einem erneuten Anstieg der Corona-Infektionszahlen konfrontiert. Am Samstag verzeichnete das Land mit 3881 Corona-Neuinfektionen binnen 24 Stunden einen neuen Höchstwert. Reuters

6:48 Eidgenössischer Datenschützer: Impfregeln sind Staatsaufgabe Die Bekämpfung von Seuchen ist laut dem Eidgenössischen Datenschützer Adrian Lobsiger Aufgabe des Staates und nicht von Privaten. Unternehmen sollten die politischen Vorgaben und Sicherheitskonzepte zu Impfregelungen umsetzen, sagte Lobsiger in einem Interview mit der Tageszeitung «Blick» (Montagausgabe). Wenn der Gesetzgeber sage, ohne Impfausweis komme niemand in ein Flugzeug oder in ein Restaurant, sei das ein politischer Entscheid. Private dagegen könnten keine systematische Handytragpflicht oder digitale Impfausweispflicht einführen. Es würde etwa gegen das Datenschutzgesetz verstossen, wenn ein Wirt nur geimpfte Gäste ins Restaurant liesse. Es sei deshalb wichtig, diesbezüglich nun Regeln auszuarbeiten. Bis auf breiter Front geimpft würde, bleibe noch etwas Zeit. Diese müsse der Bund nutzen. Denn mache der Staat nichts, könnten private Unternehmen ganz unterschiedliche Regelungen aufstellen. Legende: Es verstosse gegen das Datenschutzgesetz, wenn ein Wirt nur Geimpfte bediene, so Lobsiger. Keystone