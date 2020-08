Die US-Regierung erlaubt, dass Covid-19-Patienten künftig mit Blutplasma von Corona-Genesenen behandelt werden können. Das sagte US-Präsident Trump am Sonntag in Washington. Er bezeichnete die Notfallgenehmigung der Lebens- und Arzneimittelbehörde als «sehr historischen Durchbruch». Bei der sogenannten Immunplasma-Therapie bekommen Patienten Plasma von Menschen, die nach einer natürlichen Infektion Antikörper gebildet haben.

Seit Samstag müssen alle Reisenden aus Kroatien einen negativen Coronatest vorweisen oder in Quarantäne gehen. Auch alle, die Österreich auf dem Weg in die Schweiz oder nach Deutschland durchqueren wollen, müssen ein Formular ausfüllen und sich registrieren.

An der Grenze zwischen Österreich und Slowenien sind die Autos am Wochenende bis zu 12 Stunden im Stau gestanden, wegen Coronakontrollen an der Grenze. Es gab keine Versorgung, die Stimmung sei teilweise aggressiv gewesen, sagten Reisende.

In Zürich und Basel rechnet man wegen der Pandemie mit rund zehn Prozent mehr Studierenden, weil niemand ein Zwischenjahr inlegen will. Für diese höhere Zahl hat es jedoch wegen der Abstandsregeln viel weniger Plätze. In Basel musste man deshalb reagieren und setzt zu zwei Dritteln auf Onlineunterricht.

In Frankreich steigt seit einigen Wochen die Zahl der Neuinfektionen wieder an. Dabei handele es sich nicht um eine «Wiederholung» der Pandemie, da diese nie aufgehört habe, betonte Véran. Die Situation sei nicht dieselbe wie im Februar, da das Virus nun mehr unter jüngeren Menschen zirkuliere, die zwar häufiger keine Symptome zeigten, deshalb aber nicht immun seien, erklärte der Minister.

Frankreichs Gesundheitsminister Olivier Véran hat vor einer vermehrten Übertragung des Coronavirus von jüngeren auf ältere Menschen gewarnt. Das Virus zirkuliere viermal häufiger unter den Menschen jünger als 40 Jahre als unter den über 65-Jährigen, sagte Véran dem «Journal du Dimanche». Wenn sich die Ausbreitung des Virus unter den Jüngeren beschleunige, bestehe die Gefahr, dass ältere Menschen infiziert würden, die häufiger an der schwereren Form von Covid-19 erkrankten. «Wir befinden uns in einer riskanten Situation», betonte der Minister.

In Grossbritannien warnen führende Gesundheitsexperten eindringlich vor erneuten Schulschliessungen. Einen entsprechenden Appell veröffentlichen die medizinischen Chefberater der Regierungen von England, Schottland, Wales und Nordirland in einer gemeinsamen Erklärung. «Wenn überhaupt werden nur sehr wenige Kinder oder Teenager langfristige Schäden durch Covid-19 erleiden allein dadurch, dass sie in die Schule gehen», heisst es darin. «Das muss der Gewissheit gegenübergestellt werden, dass viele Kinder und junge Menschen langfristige Schäden erleiden werden, wenn sie nicht in die Schule gehen.»

So werden gegenüber dem Vorjahr massive Ausfälle erwartet. Zum Beispiel 40 Prozent auf dem Neuenburgersee oder gar 70 Prozent auf dem Bielersee. Einerseits reisse das Ausbleiben der ausländischen Gäste ein Loch in die Kassen. Andererseits sei aber auch die Politik daran schuld, sagt die Branche.

Das Wetter: ein Traum. Die Passagierzahlen: ein Alptraum. So lautet das vorläufige Fazit vieler Schifffahrtsgesellschaften. Denn wegen Corona konnten die Schiffe erst im Juni in See stechen. Und das wirkt sich deutlich auf die Geschäftszahlen aus, wie eine Umfrage von SRF zum Ende der Sommersaison zeigt.

In den Zahlen vom Sonntag seien 42 Nachmeldungen aus den letzten Tagen enthalten, die durch Meldeverzögerungen entstanden, teilt das BAG mit. Am Samstag etwa hatte ein Labor technische Schwierigkeiten und konnte keine Daten liefern.

In der Schweiz und in Liechtenstein sind dem Bundesamt für Gesundheit (BAG) am Sonntag 276 neue Coronavirus-Ansteckungen gemeldet worden. Am Samstag waren es 295 bestätigte Fälle gewesen, am Freitag 306.

In Indien hat die Zahl der Corona-Fälle die Marke von drei Millionen überschritten. Dies geht aus Daten der Regierung hervor, die am Sonntag veröffentlicht wurden. Indien verzeichnet seit fast drei Wochen den weltweit grössten täglichen Anstieg von Corona-Fällen. Das Land rangiert an dritter Stelle hinter Brasilien und den USA bei den weltweit höchsten Fallzahlen.

In der «Sonntagszeitung» sagt der Präsident des Verbandes der Schulleiterinnnen und Schulleiter - Thomas Minder: Erste Schulen seien bereits am Anschlag, weil schwangere Lehrerinnen mit Arztzeugnis zum Teil bis fast zu einem Jahr ausfallen können.

Mindestens 13 Teilnehmer einer unerlaubten Party in Peru sind bei einer Massenpanik auf der Flucht vor der Polizei ums Leben gekommen. Die Sicherheitskräfte waren von Nachbarn zu einem Lokal am Rande der Hauptstadt Lima gerufen worden, weil dort rund 120 Menschen feierten. Die Versammlung verstiess gegen die Anti-Corona-Massnahmen, wie das Innenministerium des südamerikanischen Landes mitteilte.

In Südkorea gelten von Sonntag an strengere Vorgaben zur Bekämpfung der Coronavirus-Ausbreitung. Versammlungen in Kirchen sind nun nicht nur in der Hauptstadt Seoul, sondern auch in anderen Landesteilen verboten. Ebenfalls regional ausgeweitet wird etwa die Schliessung von Nachtclubs und Internetcafés. Laut Gesundheitsbehörden könnten auch Schul- und Firmenschliessungen nötig werden, sollte sich der Anstieg der Neuinfektionen nicht verlangsamen.

Stadtpräsidentin Corine Mauch stellt laut der «NZZ am Sonntag» Forderungen an den Kanton: «Es braucht eine Ausweitung der Maskenpflicht, beispielsweise in den öffentlichen Gebäuden oder Läden.»

Der Stadtrat habe deshalb seine Haltung der Kantonsregierung mitgeteilt, so Mauch. Zürich hat derzeit die vierthöchste Ansteckungsrate pro 100'000 Einwohner, hinter Genf, Waadt und Basel-Stadt. All diese Kantone haben bereits eine Maskenpflicht in Läden eingeführt. In Basel-Stadt gilt sie ab Montag .

Die Stadt Zürich möchte die Maskenpflicht auf Läden und öffentliche Gebäude ausweiten. Die Lage in Zürich sei besorgniserregend, sagt Stadtpräsidentin Corine Mauch in einem Interview mit der «NZZ am Sonntag». Ohne weitergehende Massnahmen könnten die Dinge innert weniger Tage aus dem Ruder laufen. Zuständig für eine Ausweitung der Maskenpflicht ist allerdings der Kanton.

Johns-Hopkins-Zahlen: 100'000 Tote mehr in 17 Tagen

Seit Beginn der Corona-Pandemie sind US-Wissenschaftlern zufolge weltweit bereits 800'000 Menschen nach einer Infektion mit dem Virus gestorben. Das ging am Samstag aus Daten der Universität Johns Hopkins, Link öffnet in einem neuen Fenster in Baltimore hervor. Damit ist die Zahl der Todesopfer innerhalb von zweieinhalb Wochen, seit dem 5. August, um 100'000 angestiegen. Die Zahl der bestätigten Infektionen stieg im gleichen Zeitraum von 18.5 Millionen auf 23 Millionen an. Diese Zunahme um gut 24 Prozent in relativ kurzer Zeit zeigt, dass sich die Pandemie in einigen Ländern weiter rasch ausbreitet.

Weltweit entfallen die meisten Infektionen und Todesfälle auf die USA. An zweiter Stelle steht Brasilien mit 3.5 Millionen Infektionen und rund 113'000 Todesfällen. Dort gibt es bislang gut 5.6 Millionen bestätigte Infektionen mit dem Erreger Sars-CoV-2 und rund 175'000 Todesfälle. An dritter Stelle kommt Mexiko mit knapp 60'000 Toten, gefolgt von fast 56'000 in Indien.