Der Ticker startet um 6:34 Uhr

20:13 «Covidcode» wurde in den letzten sieben Tagen 70 Mal aktiviert 70 Nutzende der SwissCovid App haben in den vergangenen sieben Tagen den ihnen übermittelten «Covidcode» mit Hilfe der App aktiviert. Der «Covidcode» wird positiv getesteten Personen übermittelt, die die App nutzen. Wird der von den kantonalen Behörden versendete «Covidcode» durch die Nutzerin bzw. den Nutzer in die App eingegeben, werden andere App-Nutzende, die einem Infektionsrisiko ausgesetzt waren, automatisch informiert. Download, Installation und Einsatz der App sind freiwillig. Doch Experten wie etwa der Epidemiologe Christian Althaus rufen die Bevölkerung dazu auf, die App zu installieren.

19:14 WHO: Corona-Pandemie darf nicht unterschätzt werden Die Weltgesundheitsorganisation WHO mahnt, die Corona-Pandemie nicht zu unterschätzen. Die Welt werde nicht so schnell zu so genannt normalen Zeiten zurückkehren, sagte WHO-Direktor Tedros Ghebreyesus an einer Medienkonferenz. Das Corona-Virus bleibe der Staatsfeind Nummer eins. Man dürfe die Massnahmen nicht ignorieren, sonst werde die Pandemie nur «schlimmer und schlimmer.» Auch wenn verschiedene Länder in Asien und Europa die Corona-Infektionszahlen unter Kontrolle hätten, würden sich noch zu viele Staaten in die falsche Richtung bewegen, so der WHO-Direktor weiter. Die Zahl der weltweit bekannten Infektionen nahm binnen fünf Tagen um eine Million zu. Die Länder müssten klarer mit ihren Bürgerinnen und Bürgern kommunizieren, ansonsten werde das Vertrauen zerstört.

18:24 80 Prozent weniger Flugbewegungen Der Flughafen Zürich bekommt die Corona-Flaute weiterhin zu spüren. 201'692 Menschen flogen im Juni über den Flughafen – 93 Prozent weniger als im Vorjahr. Allerdings entspricht dies einer Zunahme von rund 460 Prozent gegenüber dem Vormonat Mai 2020. Mit dem Start der Sommerferien rechne man mit einer weiteren Zunahme des Passagieraufkommens, teilte der Flughafenbetreiber mit. Die Zahl der Flugbewegungen im Juni lag mit 5048 Starts oder Landungen immer noch um 79.6 Prozent unter dem Vorjahresniveau. Im Schnitt sassen 94.1 Passagiere in einem Flieger (-30 Prozent) und nur 57 von 100 Sitzen waren besetzt. Die sogenannte Sitzplatzauslastung lag ein Jahr früher 24 Prozentpunkte höher. Legende: SRF

18:02 Trump retweetet: «Alle lügen» US-Präsident Donald Trump hat auf Twitter einen pauschalen Vorwurf unter anderem gegen die US-Gesundheitsbehörde CDC weiterverbreitet. Der Moderator Chuck Woolery schrieb auf Twitter, die «ungeheuerlichsten Lügen» seien die, die über die Erkrankung Covid-19 verbreitet würden. Und weiter: «Alle lügen. Die CDC, Medien, Demokraten, unsere Ärzte, nicht alle, aber die meisten, denen wir vertrauen sollen. Ich glaube, es geht nur um die Wahl und darum, die Wirtschaft davon abzuhalten, sich zu erholen, wobei es um die Wahl geht. Ich habe es satt». Trump teilte den Tweet von Woolery später auf seinem Profil. Legende: Twitter

17:02 Maskenpflicht für Gymi- und Berufsschüler Als erster Kanton führt Luzern nach den Sommerferien eine Maskenpflicht für Schülerinnen und Schüler von Gymnasien und Berufsfachschulen ein. Auch der Kanton Jura sieht nach heutiger Corona-Situation Masken vor. Der offizielle Beschluss steht aber noch aus. SRF-Recherchen zeigen, dass auch andere Kantone eine Maskenpflicht für das kommende Schuljahr in Erwägung ziehen. Lesen Sie hier mehr dazu. Passend zum Thema Hinweis auf einen verwandten Artikel: Luzern und Jura Jetzt kommt die Maskenpflicht für Gymi- und Berufsschüler 13.07.2020 Mit Video

15:50 Kanton Wallis verstärkt Schutzmassnahmen in Bars und Discos Die Regierung des Kantons Wallis will die Schutzmassnahmen in Nachtbars und Diskotheken verstärken. Ab Donnerstag dürfen nach 20 Uhr nicht mehr als 100 Personen gleichzeitig anwesend sein. Für diese Betriebe gelten auch spezielle Massnahmen zum Contact Tracing. Während der gesamten Öffnungszeit müssen Einrichtungen, die nach Mitternacht schliessen, vor dem Einlass der Kunden deren Kontaktdaten – Name, Vorname, Adresse und Telefonnummer – erfassen sowie mit einem Ausweis und einem Kontrollanruf auf deren Mobiltelefon überprüfen. Die Ankunfts- und Weggehzeiten sollen ebenfalls vermerkt werden, wie das kantonale Departement für Gesundheit mitteilte. Diese Informationen müssen in tageweise eingeteilten Informatikdateien mit der Liste und den Kontaktdaten der anwesenden Angestellten erfasst und nach 14 Tagen vernichtet werden. Bar- und Clubbetreiber müssen zudem Verantwortliche bestimmen, die zwischen sieben Uhr morgens und zehn Uhr abends erreichbar sind, um diese Informationen gegebenenfalls den kantonalen Gesundheitsbehörden zu übermitteln.

15:08 Deutsche Studie: Sind Kinder Infektionsbremsen? Eine Studie in Sachsen hat bei 2000 Schülern und Lehrern nur wenige Personen mit Antikörpern gefunden. In der Untersuchung bei rund 1500 Schülern und 500 Lehrern an weiterführenden Schulen habe man nur bei zwölf Antikörper festgestellt, sagte Professor Reinhard Berner von der Uniklinik Dresden. Dabei sei auch an Schulen mit Corona-Ausbrüchen zwischen Mai und Juli getestet worden. Die ersten Ergebnisse der Studie zeigten keine Hinweise, dass Kinder oder Jugendliche das Virus besonders schnell verbreiteten: «Kinder sind vielleicht sogar Bremsklötze bei der Infektion», sagte Berner. Man könne aus den Zwischenergebnissen ableiten, dass es in einer Region mit geringen Infektionszahlen keine explosionsartige Ausbreitung in Schulen gebe. Berner vermutet, dass Kinder und Jugendliche beim Husten weniger Tröpfchen ausstiessen. Zudem seien Menschen mit mildem Krankheitsverlauf offenbar weniger ansteckend. Dies ist bei Kindern häufig der Fall. Legende: Die Studie aus Sachsen lässt vermuten, Kinder bremsen die Verbreitung des Coronavirus. Keystone

14:47 New York: Erster Tag ohne Coronatoten seit März In der von der Pandemie stark betroffenen Millionenmetropole New York City hat es gemäss vorläufigen Daten erstmals seit dem Ausbruch einen Tag ohne bestätigten oder wahrscheinlichen Todesfall nach einer Infektion mit dem Coronavirus gegeben. Die New Yorker Gesundheitsbehörde meldete für Samstag zunächst keinen auf das Virus zurückzuführenden Todesfall. Es wäre der erste solche Tag seit dem ersten gemeldeten Todesfall in der Stadt am 11. März. New York war lange das Epizentrum der Pandemie in den USA. Im April starben in der Metropole an manchen Tagen mehr als 500 Menschen nach einer Infektion mit dem Virus. Insgesamt starben rund 25'000 wahrscheinlich oder bestätigt nach einer Coronavirusinfektion.

14:19 Schweizer Fussballmeisterschaft geht weiter In der Schweizer Fussballmeisterschaft (Super League) soll es trotz der 10 Coronafälle beim FC Zürich weitergehen. Das hat die Swiss Football League (SFL) heute mitgeteilt. Die Partie Basel - Zürich findet wie vorgesehen am Dienstag (20:30 Uhr) statt. Wie der FCZ meldet, wird er mit den Spielern der 2. Mannschaft aus der Promotion League antreten. An der Seitenlinie wird U21-Trainer Marinko Jurendic stehen. Der Klub zog diese Variante einer allfälligen Verschiebung vor, die er mit einem Gesuch an die Liga hätte erwirken können. Der Grossteil der Mannschaft des FC Zürich befindet sich in einer von den Behörden angeordneten Quarantäne. Passend zum Thema Hinweis auf einen verwandten Artikel: Liga hat entschieden Basel - FCZ findet statt – Meisterschaft wird fortgesetzt 13.07.2020 Mit Audio

13:58 US-Behörde genehmigt beschleunigtes Verfahren für Impfstoff Die US-Arzneimittelbehörde FDA hat der deutschen Firma Biontech und dem US-Konzern Pfizer ein beschleunigtes Zulassungsverfahren für zwei mögliche Impfstoffkandidaten gegen das Coronavirus genehmigt. Das teilen beide Unternehmen mit. Es handle sich um die am weitesten entwickelten Varianten eines möglichen RNA-Impfstoffs mit Namen «BNT 162b1» und «BNTb2». Insgesamt laufen in den USA und in Deutschland Studien der Phase I und II zu vier Kandidaten. Biontech und Pfizer haben zuletzt schon erste Ergebnisse zum Wirkstoffkandidaten «BNT 162b1» vorgelegt. Mehrere Experten beurteilten diese Ergebnisse positiv. Probanden hatten Antikörper gegen den Erreger Sars-CoV-2 entwickelt. Unklar ist aber noch, ob diese Antikörper tatsächlich vor einer Infektion mit Sars-CoV-2 schützen. Das sollen Tests mit bis zu 30'000 Probanden zeigen.

13:11 Luftverkehr in Europa nimmt wieder zu Am europäischen Himmel sind nach dem Corona-Schock wieder mehr Passagierflugzeuge unterwegs. In der Woche bis zum 12. Juli zählte Eurocontrol 90'549 Flüge und damit 36.6 Prozent des Vorjahreswertes, wie der Chef der Flugsicherungs-Koordination, Eamonn Brennan, via Twitter mitteilte. Im Schnitt waren das täglich knapp 13'000 Flüge und damit 1383 mehr als in der Woche zuvor. Zu dem Höchststand seit dem nahezu vollständigen Lockdown trug besonders die irische Ryanair bei, die durchschnittlich 1045 Flüge pro Tag anbot.

12:33 BAG meldet 63 Neuinfektionen In der Schweiz und in Liechtenstein hat das Bundesamt für Gesundheit (BAG) 63 neue Ansteckungen mit dem Coronavirus gemeldet. Am Sonntag wurden 85 neue bestätigte Fälle gemeldet, am Samstag 108 und am Freitag 104. Insgesamt gab es bisher 32'946 laborbestätigte Covid-19-Fälle. Bisher starben 1686 Menschen, die positiv auf Covid-19 getestet worden waren. Im Durchschnitt der letzten 7 Tage wurden 81.7 Neuinfektionen gemeldet, das sind 14 Prozent weniger gemeldete Neuinfektionen als in den 7 Tagen davor. Insgesamt mussten seit Beginn der Pandemie 4091 Personen hospitalisiert werden, im Vergleich zum Vortag sind das drei mehr. Die Zahl der durchgeführten Tests beläuft sich bisher auf insgesamt 686'349. Bei 5.7 Prozent dieser Tests fiel das Resultat positiv aus.

12:03 Israelischer Minister fordert neuen Lockdown Nach einem massiven Anstieg der Corona-Infektionszahlen in Israel hat Energieminister Juval Steinitz einen sofortigen Lockdown gefordert. «Wir müssen meiner Ansicht nach jetzt eine Sperre umsetzen, für zehn bis 20 Tage, um danach Erleichterungen zu ermöglichen», sagte Steinitz. Er sprach sich dafür aus, dass die Bürger das Haus nur noch verlassen können, um zur Arbeit zu gehen oder um Lebensmittel oder Medikamente einzukaufen. «Wir kommen vermutlich sowieso dorthin, also besser früher als später», sagte er. Israel erlebt derzeit eine eigentliche zweite Welle der Pandemie mit höheren Infektionszahlen als währende der ersten im Frühling. Am Freitag hatte das Gesundheitsministerium mit 1464 Fällen einen neuen Rekordwert verzeichnet.

11:22 Freiburg: Coronaprämie für Staatspersonal Im Kanton Freiburg soll das Staatspersonal, das im Kampf gegen Covid-19 einen besonderen Einsatz leistete, eine Anerkennungsprämie erhalten. Die Freiburger Regierung will dafür eine Million Franken bereitstellen. Damit kommt die Regierung einem parlamentarischen Vorstoss zumindest teilweise entgegen, wie aus der heute publizierten Antwort hervorgeht. Mehrere Parlamentarier verlangten, dass dem Personal eine Prämie in Form von Gutscheinen ausgerichtet werde: Die Prämie soll 1000 Franken für das Personal an der Front betragen. 500 Franken soll das Personal erhalten, das dem Virus nicht direkt ausgesetzt ist. Die Regierung will aber sowohl die Art der Anerkennung wie auch den Personenkreis, der profitiert, erst im Herbst festlegen. Das letzte Wort zum Vorstoss wird das Kantonsparlament haben.

10:43 Mallorca führt allgemeine Maskenpflicht ein Auf Mallorca und den anderen Baleareninseln soll heute eine weitgehende Maskenpflicht in Kraft treten. Damit folgen die Behörden dem Beispiel Kataloniens und der Extremadura. Dort ist das Tragen einer Maske praktisch überall ausserhalb der eigenen vier Wände bereits Pflicht. Für die Balearen sollte die entsprechende Verordnung noch am Montag im regionalen Gesetzblatt veröffentlicht werden und sofort in Kraft treten, berichteten spanische Medien. Wer sich nicht an die Maskenpflicht hält, riskiert eine Busse von 100 Euro. Die Behörden haben einige Ausnahmen angekündigt. Am Strand, am Pool und beim Essen und Trinken sowie beim Sport dürfe die Maske abgenommen werden. Am Partystrand Ballermann auf Mallorca sorgten am Wochenende hunderte Touristen für Empörung, die am Freitagabend unter Missachtung der Vorsichtsmassnahmen feierten. Legende: Auf Mallorca soll ab heute eine weitreichende Maskenpflicht gelten, auch im Nachtleben wie hier in Magaluf. Reuters

9:47 Zwei Todesfälle – Altersheim unter Quarantäne Das private Altersheim Sunnmatt in Männedorf im Zürcher Oberland steht unter Quarantäne, nachdem sich mehrere Personen mit dem Coronavirus angesteckt haben. Zwei Personen, die im Heim leben, sind an den Folgen des Virus verstorben. Zudem befinden sich zwei weitere Personen in kritischem Zustand. Insgesamt haben sich sechs der 43 Bewohnerinnen und Bewohner sowie eine Mitarbeiterin mit dem Virus angesteckt, wie die Leiterin des Pflegedienstes, Theres Schmid, auf Anfrage zu einem Bericht der «NZZ» sagte. Die Mitarbeiterin war am 29. Juni als erste positiv getestet worden, drei Tage später waren es zwei Bewohnende. Am 4. Juli wurden allen Seniorinnen und Senioren und alle Mitarbeitenden getestet und das Haus daraufhin in Absprache mit der Kantonsärztin unter Quarantäne gestellt. Dennoch wurde am Samstag eine weitere Person, die im Heim lebt, positiv getestet. Wie das Virus trotz strenger Sicherheitsmassnahmen eingeschleppt wurde und wie es sich ausbreitete, stellt das Heim vor ein Rätsel.

9:20 St. Gallen nimmt Corona-Hotline wieder in Betrieb Im Kanton St. Gallen hat der Kantonale Führungsstab die Corona-Infoline wieder in Betrieb genommen. Die Regierung fordert die Bevölkerung zudem auf, sich wieder stärker an die Regeln zu halten. Mit der steigenden Zahl von Corona-Infektionen sei auch das Informationsbedürfnis der Bevölkerung wieder gestiegen, teilte der Kanton St. Gallen mit. Die am 13. Juni eingestellte Infoline wird deshalb wieder in Betrieb genommen. Die St. Galler Bevölkerung kann sich ab sofort über die Telefonnummer 058 229 22 33 wieder zu den Themen Gesundheit, Reisen oder Schule informieren lassen.

8:06 Kinderhilfsorganisation warnt vor globalem Bildungsnotstand Die Kinderhilfsorganisation Save the Children warnt vor einem weltweiten Bildungsnotstand als Folge der Corona-Pandemie. Bis Jahresende könnten wegen Schulschliessungen fast zehn Millionen Kinder für immer vom Unterricht ausgeschlossen sein. Besonders betroffen seien Mädchen in ärmeren Ländern oder Konfliktregionen, die aufgrund der Schulschliessungen und wirtschaftlichen Probleme in Kinderarbeit oder Frühehen gezwungen würden, heisst es in einem heute veröffentlichten Bericht. Aktuell würden weltweit etwa eine Milliarde Kinder nicht zur Schule gehen. Am grössten ist das Risiko, nicht mehr zur Schule zurückzukehren, dem Bericht zufolge in zwölf Staaten, die überwiegend in West- und Zentralafrika liegen. Aber auch der Jemen und Afghanistan zählen dazu.

7:20 Frankreich will Coronatests am Flughafen Frankreich will Reisende aus Risikogebieten künftig am Flughafen auf Corona testen. Die Massnahme werde in den kommenden Tagen umgesetzt, kündigte Regierungssprecher Gabriel Attal an. Diejenigen, die bereits einen Coronatest gemacht haben, müssten einen Nachweis darüber erbringen können. Dann sei kein erneuerter Test in Frankreich notwendig. Gesundheitsminister Olivier Véran hatte Ende vergangener Woche zuerst noch von einer freiwilligen Massnahme gesprochen. «In Ländern, in denen das Virus nicht mehr zirkuliert als in Frankreich, gibt es keinen Grund, zusätzliche Massnahmen zu ergreifen», erklärte Attal weiter.