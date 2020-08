Verschiedene Regierungen haben sich zuletzt mit hunderten Millionen Franken an der Entwicklung von Impfstoffen beteiligt. Dies unter der Bedingung, dass sie später bei der Verteilung bevorzugt behandelt werden. So hat auch die Schweiz einen entsprechenden Vertrag mit dem US-Unternehmen Moderna unterzeichnet.

Der Generaldirektor der Weltgesundheitsorganisation WHO, Tedros Ghebreyesus, hat die Staatschefs weltweit an ihre internationalen Verpflichtungen erinnert. An einer Medienkonferenz in Genf forderte er ein geeintes Vorgehen bei der Suche und vor allem bei der späteren Verteilung eines allfälligen Corona-Impfstoffes. «Niemand ist sicher bis alle sicher sind», sagte der WHO-Direktor. «Ein Impfstoff-Nationalismus muss verhindert werden.»

Die Virusausbreitung habe ein strukturelles Defizit an Ressourcen, medizinischer Aufsicht und Notfallplanung in den Altersheimen landesweit aufgedeckt, hiess es.

Vor dem Hintergrund erneut zunehmender Corona-Infektionszahlen hat die Hilfsorganisation Ärzte ohne Grenzen die Zustände in spanischen Seniorenwohnheimen scharf kritisiert. Dringende Massnahmen seien nötig, um die Bewohner besser zu schützen und zu verhindern, dass es in diesen Einrichtungen in Zukunft wieder eine hohe Zahl von Todesfällen in Zusammenhang mit Covid-19 gebe, warnte die Organisation in einem am Dienstag veröffentlichten Bericht. Während der Pandemie habe es eine «inakzeptable Vernachlässigung» der Insassen von Altersheimen gegeben, hiess es.

Am Berner Gymnasium Neufeld sind zwei Studierende positiv auf das Coronavirus getestet worden. Sie befinden sich auf Anweisung des Kantonsarztamts in Isolation. Eine weitere Person, die auf dem Schulweg engen Kontakt mit den beiden hatte, befindet sich in Quarantäne.

Während der später abgebrochenen Frühjahrssession im Bundeshaus sowie während der Sommersession in der Bernexpo waren Besucherinnen und Besucher nicht erwünscht. Auch Besucher der Parlamentsmitglieder und nicht fest akkreditierte Medienschaffende hatten keinen Zutritt zum Parlament. Die Verwaltungsdelegation wollte so die Verbreitung des Coronavirus einschränken.

Nach dem deutlichen Anstieg der Corona-Neuinfektionen in den vergangenen Tagen verbietet Südkorea in der Hauptstadtregion Gottesdienste in den Kirchen. Gottesdienste können vorerst wieder nur gestreamt werden. Hintergrund sind massenhafte Infektionen unter Kirchenmitgliedern. Nachdem die Behörden die Regeln zur Vermeidung sozialer Kontakte für Seoul und die angrenzende Provinz Gyeonggi bereits verschärft hatten, verkündete Ministerpräsident Chung Sye Kyun die neuen Massnahmen.

Christian Rathgeb, Präsident der Konferenz der Kantonsregierungen (KDK), ergänzte, dass am Treffen kurzfristige Fragen erörtert und auch langfristige Perspektiven angesprochen worden seien. «Die besondere Lage dauert an, niemand weiss, wie lange.» Die Situation sei herausfordernd. Er befinde sich in engem Austausch mit verschiedenen Bundesräten, insbesondere mit Bundespräsidentin Sommaruga, sagte Rathgeb weiter. Es gebe regelmässige Standortbestimmungen.

Insgesamt wurden im Kanton Solothurn bis am frühen Dienstagmorgen 625 Corona-Fälle verzeichnet, zwölf mehr als am Montag. Drei Personen befanden sich am Dienstag wegen Covid-19 im Spital.

Im Kanton Solothurn befinden sich derzeit sechs Schulklassen in Corona-Quarantäne. Betroffen sind laut der Staatskanzlei Schulen in Olten, Solothurn und Hägendorf.

Die Fluggesellschaften mit der Eurowings-Mutter Lufthansa an der Spitze hatten einen freien Mittelplatz als zu teuer und unnötig abgelehnt. Die Luft werde in Flugzeug-Kabinen schnell umgewälzt und zudem mit Hochleistungsfiltern gereinigt, lauteten die Argumente.

Man werde den Service ab September auf allen Strecken online buchbar machen, kündigte Eurowings-Chef Jens Bischof an. Bislang müssen sich die Kunden noch an das Service-Center wenden. Rund 5000 Gäste hätten die Möglichkeit bereits genutzt.

Die Lufthansa -Tochter Eurowings bietet in der Coronakrise nun doch einen freien Mittelplatz gegen Bezahlung an. Ab 18 Euro pro Strecke können Passagiere dafür sorgen, dass in den typischen Dreier-Reihen der Mittelplatz neben ihnen während des gesamten Fluges frei bleibt.

In Frankreich soll künftig Maskenpflicht in Unternehmen gelten. Überall, wo sich Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter begegnen können, werde die Maske verpflichtend – ausgenommen seien Einzelbüros, teilte das Arbeitsministerium mit. Betroffen von der neuen Regelung seien etwa Besprechungsräume, Freiflächen, Korridore, Umkleideräume oder Gemeinschaftsbüros.

Das Bundesamt für Gesundheit (BAG) hat unter anderem die Balearen, Belgien, Malta und Indien neu als Gebiete mit erhöhtem Infektionsrisiko definiert. Wer aus diesen Regionen in die Schweiz einreist, muss danach zehn Tage in Quarantäne. Die Änderung tritt am Donnerstag, 20. August 2020 in Kraft, wie das BAG mitteilte. Serbien und Singapur werden von der Liste gestrichen.

Die finnische Ministerpräsidentin Sanna Marin lässt sich wegen Krankheitssymptomen auf das Coronavirus testen. Sie habe leichte Symptome in den Atemwegen und werde bis auf Weiteres aus der Distanz arbeiten, teilte die 34-Jährige über Twitter mit. An einem Sommertreffen der sozialdemokratischen Fraktion sowie Verhandlungen der Regierung werde sie deshalb nicht persönlich teilnehmen.

BAG meldet 197 Neuinfektionen

In der Schweiz und in Liechtenstein sind dem Bundesamt für Gesundheit (BAG) am Dienstag innerhalb eines Tages 197 neue Coronavirus-Ansteckungen gemeldet worden. Am Montag waren es 128 gewesen, am Sonntag 200, am Samstag 253, am Freitag 268 und am Donnerstag 234.

Insgesamt gab es seit Beginn der Pandemie bisher laut den neuesten BAG-Zahlen 38'449 laborbestätigte Fälle. Gleichzeitig meldete das Bundesamt im Vergleich zum Vortag sieben neue Spitaleinweisungen und einen neuen Todesfall. Die Zahl der Todesfälle im Zusammenhang mit einer Covid-19-Erkrankung in der Schweiz und in Liechtenstein liegt damit gemäss BAG bei 1717.

In Isolation aufgrund der Kontaktrückverfolgung befanden sich 1570 infizierte Personen, wie das BAG weiter mitteilte. In Quarantäne waren 4754 Personen, die mit Infizierten in Kontakt gewesen waren. Die Zahlen stammen aus 26 Kantonen und aus Liechtenstein. 16'260 Menschen befinden sich nach der Rückkehr aus einem Risikoland in Quarantäne.

Die Zahl der durchgeführten Tests auf Sars-CoV-2, den Erreger der Atemwegserkrankung Covid-19, beläuft sich bisher auf insgesamt 890'289. Bei 5.1 Prozent dieser Tests fiel das Resultat positiv aus.