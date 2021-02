Der Ticker startet um 7:00 Uhr

17:31 Corona-Massnahmen auf Balearen sollen verlängert werden Trotz einer deutlichen Entspannung der Corona-Lage auf den Balearen müssen die Restaurants, Cafés und Bars auf Mallorca und den Nachbarinseln Ibiza und Formentera weiterhin geschlossen bleiben. Die Regionalregierung will die meisten der seit dem 13. Januar geltenden Massnahmen um weitere zwei Wochen bis zum 28. Februar verlängern, wie Medien berichteten. Das habe Tourismusminister Iago Negueruela den Sozialpartnern – Unternehmern und Gewerkschaften – mitgeteilt, schrieben die Zeitung «Diario de Mallorca» und andere Medien. Auch Fitnessstudios müssen demnach unter anderem geschlossen bleiben. Zudem bleiben die Bewegungs- und die Versammlungsfreiheit stark eingeschränkt. Der Beschluss soll am Donnerstag verabschiedet werden und am Wochenende in Kraft treten. Legende: Keystone

16:42 WHO empfiehlt Astra-Zeneca-Impfstoff weiterhin Trotz jüngster Berichte über möglicherweise mangelnde Wirksamkeit des Corona-Impfstoffs von Astra-Zeneca empfehlen unabhängige Experten und die Weltgesundheitsorganisation (WHO) den weiteren Einsatz des Mittels. Erste Studien aus Südafrika zeigten zwar deutlich weniger Wirksamkeit, um relativ milde Krankheitssymptome zu verhindern, sagte Alejandro Cravioto, der Vorsitzende eines Expertenrats, der die WHO berät. Es gebe aber keine Hinweise darauf, dass der Impfstoff gegen schwere Verläufe von Covid-19 nicht schütze. Selbst dort, wo die Virusvariante vorkomme, gebe es deshalb keinen Grund, den Impfstoff nicht einzusetzen, sagte Cravioto. Die WHO schloss sich der Empfehlung an. Der Unabhängige Expertenrat zu Impfungen (SAGE) besteht aus 26 Wissenschaftlern. Er prüft Studien und Angaben zu allen Impfstoffen und gibt dann eine Empfehlung ab, ob und wie diese eingesetzt werden sollen. Für die Corona-Impfstoffe von Biontech/Pfizer und Moderna gibt es bereits eine Empfehlung. Die WHO-Impfspezialistin Kate O'Brien sagte, es sei bei allen Impfstoffen üblich, dass die Wirksamkeit bei relativ milden Krankheitsverläufen weniger deutlich sei als bei schweren Verläufen.

15:51 Mutationen: Johnson rechnet mit mehrfachem Impfen Der britische Premierminister Boris Johnson bereitet seine Landsleute auf wiederholte Impfungen vor. Um mit den Mutationen Schritt halten zu können, sei es vermutlich nötig, sich nach einer Impfung später erneut ein Vakzin spritzen zu lassen, sagt er vor dem Parlament. «Ich denke, wir müssen uns an die Idee gewöhnen, zu impfen und im Herbst wieder zu impfen, wenn wir uns den Varianten stellen wollen.» Einige der zahlreichen Varianten verbreiten sich deutlich schneller als das bislang bekannte Coronavirus. Im Fokus sind die britische, die südafrikanische und die brasilianische Variante. 00:09 Video Johnson: «Wir müssen uns an den Gedanken des Wieder-Impfens gewöhnen» Aus News-Clip vom 10.02.2021. abspielen

14:58 98 Franken pro Tag für Basler Kulturschaffende Als erster Kanton in der Schweiz hat Basel-Stadt Taggelder in der Höhe von 6 Millionen Franken für Kulturschaffende bereitgestellt, die wegen der Coronamassnahmen Einnahmeausfälle erlitten haben. Bezugsberechtigt sind neben Selbständigerwerbenden auch freischaffende Techniker auf Abruf oder Kulturschaffende mit projektbezogenen Engagements. Das Programm gilt auch für jene Kulturschaffenden, die bislang durch die Maschen der Hilfsmassnahmen gefallen sind. Unbürokratisch sollen 98 Franken pro Tag vergütet werden für die Zeit von November 2020 bis April 2021. Legende: Das «Basler Modell» sei weniger aufwendig als die Bundesregelung zur Unterstützung von Kulturschaffenden, hiess es von Seiten der Kantonsregierung. Bild: Ein Künstler malt an seinem Bild an der ersten Streetart-Meile in Basel. Keystone

14:50 EU-Kommissionschefin verteidigt Impfstrategie Die EU ist in Sachen Corona-Impfstoffe und -Impfungen nicht dort, wo sie sein möchte. Das hat EU-Kommissionpräsidentin Ursula von der Leyen im EU-Parlament in Brüssel erklärt. Von der Leyen reagierte auf die zunehmende Kritik am Vorgehen der Kommission bei der Beschaffung und Verteilung von Impfstoffen: Man sei bei der Zulassung zu spät und bei den Lieferungen zu sicher gewesen. Es sei aber richtig gewesen, dass die EU-Staaten die Impfstoffe gemeinsam bestellt hätten und diese solidarisch teilten.

14:37 Mutationen nehmen weiter zu In der Schweiz sind bisher 4785 Fälle mit den mutierten Coronavirus-Varianten entdeckt worden, rund 68 Prozent mehr als noch vor einer Woche. Das teilte das BAG mit. Bisher 1848 entdeckte Fälle wurden der britischen Variante (B.1.1.7) zugeschrieben, und 77 weitere der südafrikanischen (B1.351). Bei den übrigen 2860 Fällen war zwar eine Mutation vorhanden, die Linie aber unklar. Am Montag war dem BAG zudem der erste Fall der brasilianischen Mutation gemeldet worden.

14:20 Die Schweiz weitet Quarantänepflicht für Einreisende aius Ab 22. Februar stehen zahlreiche weitere Länder und Regionen neu auf der Liste jener Länder, bei deren Einreise in die Schweiz eine Quarantänepflicht gilt. Neu dazu kommen unter anderem Serbien, Albanien, Kolumbien sowie verschiedene Regionen in den Nachbarländern Italien, Deutschland und Frankreich. Hier geht es zur Liste des Bundes, Link öffnet in einem neuen Fenster Ab dem 11. Februar nicht mehr quarantänepflichtig sind Einreisende aus Zypern, der Provinz Venetien in Italien sowie aus dem deutschen Bundesland Sachsen. #CoronaInfoCH Quarantänepflicht: Die Länderliste der Staaten und Gebiete wurde aktualisiert. Diese Liste tritt am 11. Februar und am 22. Februar in Kraft. https://t.co/n4Ye3W2via — BAG – OFSP – UFSP (@BAG_OFSP_UFSP) February 10, 2021

14:14 Fasnacht abgesagt – was nun? In der Zentralschweiz sind Fasnachtstreiben und Umzüge wegen Corona abgesagt worden.

13:41 BAG meldet 1603 neue Ansteckungen und 18 Todesfälle Das Bundesamt für Gesundheit (BAG) hat heute Mittag 1602 neue Fälle gemeldet, die in den letzten Tagen positiv auf das Coronavirus getestet wurden. Damit liegt der 7-Tage-Schnitt bei 1373. Das sind 14 Prozent weniger als in der Vorwoche. Die Positivrate im 7-Tage-Schnitt liegt aktuell bei 5.8 Prozent. Das heisst, von 100 Tests waren im Schnitt rund 6 Tests positiv. Im Vergleich zur Vorwoche ist die Positivrate damit um 2 Prozentpunkte gesunken. Das Testvolumen im 7-Tage-Schnitt liegt bei 26'525 Tests pro Tag und ist damit im Vergleich zur Vorwoche um 11 Prozent gestiegen. Das BAG meldet zudem 18 neue Verstorbene. Der 7-Tage-Schnitt liegt bei 18 Verstorbenen. Das sind 40 Prozent weniger als in der Vorwoche. Zurzeit werden 1197 Personen wegen Covid-19 in einem Spital behandelt. Das sind 11 Prozent weniger als in der Vorwoche. Die zertifizierten Intensivbetten in den Schweizer Spitälern sind aktuell zu 82.0 Prozent ausgelastet, inklusive Ad-Hoc-Betten beläuft sich die Auslastung auf 73.0 Prozent.

13:23 EU-Parlament segnet Corona-Aufbaufonds ab Das EU-Parlament hat dem Corona-Aufbaufonds zugestimmt. Es sagte damit Ja zu Hilfsgeldern in der Höhe von 672.5 Milliarden Euro. Damit die Unterstützungsgelder ausbezahlt werden können, müssen noch die Vertreter der Mitgliedstaaten zustimmen. Die EU-Kommission strebt dafür ein rasches Verfahren an – bis Freitag soll es abgeschlossen sein. Die Wiederaufbaugelder sind mit Bedingungen verknüpft: Mindestens 37 Prozent sollen die EU-Länder in den Klimaschutz investieren, ein Fünftel in die Digitalisierung. Legende: Keystone

13:17 Werden Härtefallgelder auf 10 Milliarden Franken verdoppelt? Der Bund fragt derzeit bei Kantonen und Wirtschaftsverbänden nach, ob und wie die Härtefallhilfen weiter ausgebaut werden sollen. Der Konsultationsentwurf sieht eine Verdoppelung der Härtefallgelder auf 10 Milliarden Franken vor. Der Bundesrat will in einer Woche über die Weiterentwicklung des aktuellen Massnahmenpakets diskutieren. Entscheiden wird voraussichtlich das Parlament an der Frühjahrssession im März.

12:20 Swiss verlängert Umbuchungsfrist Die Fluggesellschaft Swiss hat die bestehende Umbuchungsfrist von Ende Februar bis auf Ende Mai verlängert. Das gilt auch für den günstigsten «Light»-Tarif ohne aufgegebenes Gepäck, wie die Airline mitteilt. Sämtliche Tarife von Swiss sind nun bei einer Ticketausstellung bis zum 31. Mai 2021 beliebig oft gebührenfrei umbuchbar, wenn die Umbuchung ebenfalls bis dahin erfolgt, wie es weiter heisst. Danach ist noch eine weitere gebührenfreie Umbuchung möglich. Die Verlängerung gilt weltweit sowohl bei Kurz-, Mittel- als auch bei Langstrecken für alle Neubuchungen. Mehrkosten können anfallen, wenn auf ein anderes Datum, Reiseziel oder Buchungsklasse umgebucht wird. Die erweiterte Regelung gilt auch für alle Tickets, die bis Ende August 2020 ausgestellt wurden.

11:43 Elton John wirbt in Grossbritannien für Impfung Mit einem Filmclip rufen der Musikstar Elton John (73) und der Schauspieler Michael Caine (87) die Menschen in Grossbritannien zur Teilnahme an der Corona-Impfung auf. In einem 90-sekündigen Film bewirbt sich Sir Elton um eine Rolle in einer Werbeanzeige für die Impfung. «Je mehr Menschen sich impfen lassen, desto grösser sind die Chancen, dass die nationale Covid-Pandemie gestoppt wird», sagt er mit ernstem Blick in die Kamera. «Es ist wirklich wichtig zu wissen, dass die Impfmittel alle die notwendigen Sicherheits- und Qualitätsstandards durchlaufen haben.» Daraufhin tut er, als habe er eine Impfung erhalten und beginnt mit seinem Hit «I'm still standing». Der Regisseur zeigt sich unbeeindruckt: «Wir geben dann Bescheid», ist aus dem Off zu hören. In Grossbritannien haben bisher etwa 12.5 Millionen Menschen ihre erste Dosis gegen Corona erhalten. Derzeit werden alle über 70-Jährigen geimpft. «Ich wollte an diesem Film teilnehmen, um den Menschen zu zeigen, welche Vorteile eine Impfung bietet und wie sie uns und die Menschen, die wir lieben, schützt», sagte Elton John einer Mitteilung des Gesundheitsdiensts NHS zufolge. 00:43 Video NHS-Werbeclip: Elton John und Michael Caine beim Casting für die Impfkampagne Aus News-Clip vom 10.02.2021. abspielen

11:00 Kinderärzte empfehlen nun doch Masken für Kinder Die Fachgesellschaft Pädiatrie Schweiz und die Kinderärzte Schweiz unterstützen die Maskenpflicht in der Primarschule, wie es in einer Mitteilung heisst. Noch Mitte November hatte die Fachgesellschaft in der Kinder- und Jugendmedizin das Maskentragen für Primarschüler abgelehnt. Seither habe sich die Dynamik der Pandemie bei Kindern und Jugendlichen verändert. So sei vermehrt mit der Ausbreitung von Virusvarianten mit erhöhter Übertragbarkeit zu rechnen, schreibt die Pädiatrie Schweiz.

10:28 Verlängert Deutschland den Shutdown? Die deutsche Kanzlerin Angela Merkel und die Ministerpräsidenten der Bundesländer entscheiden heute Mittwoch über das weitere Vorgehen im Kampf gegen die Pandemie. Laut Entwurfpapier für die Beratungen soll der Shutdown bis 14. März verlängert werden. Offenbar sind aber Ausnahmen möglich. So sollen Coiffeurbetriebe bereits ab 1. März unter Auflagen wieder öffnen können. Voraussetzung sei die Einhaltung von Hygienevorschriften, heisst es im Entwurf. Legende: Die Forderungen an Bundeskanzlerin Merkel sind vielfältig. Einige Länderchefs fordern vor allem klare Perspektiven in Bezug auf kommende Lockerungen. Keystone

10:16 445'000 Beschäftigte von Covid-Massnahmen in der Schweiz betroffen Der Shutdown hinterlässt seine Spuren in der Schweizer Arbeitslandschaft. Laut neuesten Daten des Bundesamts für Statistik (BFS) waren Mitte Januar rund 444'500 Beschäftigte von Schliessungen oder Beeinträchtigungen ihrer Betriebe durch die Covid-19-Massnahmen betroffen. Das sind rund 8 Prozent der gesamten Beschäftigten in der Schweiz. Während des vorigen Shutdowns im April 2020 gab es Auswirkungen auf rund 532'000 Personen. Durch die Massnahme betroffen oder beeinträchtig waren Mitte Januar insgesamt 83'000 Arbeitsstätten (Restaurants, Diskotheken, Kultur, Freizeit, Sport sowie Einkaufsläden und Märkte) – rund 12 Prozent der Schweizer Betriebe.

9:52 Heineken will weltweit 8000 Jobs streichen Heineken, der zweitgrösste Bierbrauer der Welt, will 8000 Jobs abbauen. Das sind etwa 9 Prozent der weltweit 86'000 Stellen. «Die Corona-Pandemie und die staatlichen Massnahmen haben weiterhin Auswirkungen auf das Geschäft und den Markt», hiess es in einer Mitteilung des niederländischen Konzerns. Der Umsatz sank 2020 um 17 Prozent auf 23 Milliarden Euro, beeinflusst durch die Schliessung von Bars und Restaurants in vielen Ländern. Netto fiel ein Verlust von 204 Millionen Euro an. Legende: Heineken mit Sitz in Amsterdam besitzt auch mehrere Biermarken in der Schweiz. In der Schweiz ist zurzeit kein Stellenabbau geplant. Keystone

8:54 Bisher fünf Kantone mit Maskenpflicht auf Primarstufe Mit dem Entscheid des Kantons Graubünden haben bisher fünf Kantone die Maskenpflicht auch auf Primarschulstufe ausgeweitet: Basel-Landschaft, Bern, Graubünden, Solothurn und Zürich. In den meisten Kantonen gilt derzeit noch die Maskenpflicht ab der Sekundarstufe I. Passend zum Thema Hinweis auf einen verwandten Artikel: Kampf gegen das Coronavirus In diesen Kantonen herrscht Maskenpflicht an Primarschulen 05.02.2021 Mit Video

8:28 Graubünden weitet Maskenpflicht an Schulen aus Ab Donnerstag 11. Februar gilt auch für Schülerinnen und Schüler der 5. und 6. Primarklassen in Graubünden eine Maskenpflicht. Weil in den letzten Wochen vermehrt Schulkinder positiv auf die Virusmutation getestet wurden, habe die Regierung die Maskenpflicht ausgedehnt, heisst es in einer Mitteilung. Ziel sei es, den Präsenzunterricht aufrecht erhalten zu können. Legende: Neben der Maskenpflicht setzt der Kanton Graubünden auch auf eine umfassende Teststrategie. Ab März sollen flächendeckende Tests in den Schulen beginnen. Bild: Pilotversucht im Januar an der Mittelschule in Schliers. Keystone