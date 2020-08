Der Ticker startet um 5:24 Uhr

22:55 Tausende feiern in China – ohne Maske und ohne Abstand Feiern in Zeiten von Corona: Nach Monaten der Quarantäne, der engmaschigen Kontrollen, steigen jetzt wieder die grossen Parties in China. In der Stadt, in der das Coronavirus mutmasslich ausgebrochen ist, haben tausende Menschen eine Pool-Party gefeiert. Und in den letzten Tagen in Qingdao ein grosses Bierfest. Die Chinesen demonstrieren einmal mehr, wie gut sie Corona offenbar im Griff haben – und feiern hemmungslos, ohne Maske, ohne Abstand, dafür mit viel Bier. Angst vor einer zweiten Welle haben die Menschen keine. Das Land glaubt, das Virus besiegt zu haben. Sehen Sie mehr dazu in folgendem Beitrag: 04:16 Video China feiert munter in Corona-Zeiten Aus 10vor10 vom 24.08.2020. abspielen

22:03 New York setzt auf Outdoor-Schule statt virtuellen Unterricht Wegen der Corona-Pandemie sollen Schulen in New York ihren Unterricht künftig unter freiem Himmel abhalten dürfen. Dies kündigte der Bürgermeister der US-Millionenmetropole, Bill de Blasio, an. Die Schulen sollen dafür geeignete Orte vorschlagen: beispielsweise Schulhöfe, Strassen oder Parks. Die Stadt werde dann wenn möglich rasch Genehmigungen erteilen, vor allem für Schulen in besonders betroffenen Gegenden oder ohne eigenen Aussenbereich. Wegen der stark gesunkenen Corona-Fallzahlen dürfen die Schulen in New York im September mit Einschränkungen wieder öffnen. Die Metropole ist damit einer der wenigen Grossräume in den USA, in denen ein regulärer Unterricht geplant ist. Viele andere Schulbehörden haben bereits angekündigt, weiterhin nur virtuell zu unterrichten.

21:26 Um die Schweiz herum kämpfen die Länder mit steigenden Zahlen Europa ist noch immer im Bann von Corona. Gleich drei Nachbarländer der Schweiz sind stark von steigenden Zahlen betroffen. Vor allem Frankreich kämpft mit einer zweiten Welle, doch auch in Deutschland steigen die Zahlen wieder drastisch an. Über 2000 Neuansteckungen meldete am Samstag das Robert Koch Institut – so viele wie seit Ende April nicht mehr. In Italien gibt es ebenfalls erstmals wieder seit Mitte Mai Höchstwerte bei den Neuansteckungen. Über 1000 Fälle innerhalb von 24 Stunden vermeldeten die Behörden am Wochenende. Lesen Sie mehr zur internationalen Lage in folgendem Artikel: Passend zum Thema Hinweis auf einen verwandten Artikel: Coronavirus weltweit Die internationale Lage in der Übersicht 24.08.2020 Mit Video

20:41 Was von sogenannten RNA-Impfstoffen zu halten ist Bisherige Impfstoffe funktionierten meist so: Abgetötete oder abgeschwächte Viren werden eingesetzt – so soll das Immunsystem aktiviert und gerüstet werden für eine allfällige Infektion. Der neue Impfstoff der US-Biotechfirma Moderna aber fusst auf einer ganz neuen Technik. Es handelt sich um einen sogenannten RNA-Impfstoff. Der Bund hat sich 4.5 Millionen Dosen von diesem Impfstoff gesichert. Doch was sind die möglichen Vor- und Nachteile dieser neuen Art von Impfstoffen? Audio Neue Technik für Corona-Impfstoff 04:20 min, aus Echo der Zeit vom 24.08.2020. abspielen. Laufzeit 04:20 Minuten.

20:28 Schwedens «Mr Corona» erwartet «keine klassische zweite Welle» Schwedens Chefepidemiologe sieht im Herbst keine zweite grosse Covid-19-Welle auf das Land zukommen. Eine weite Verbreitung in der Bevölkerung sei nicht mehr zu erwarten, sagte Anders Tegnell dem TV-Sender TV4. Auch wenn keine «klassische zweite Welle» zu befürchten sei, so könne es doch lokal zu neuen Ausbrüchen kommen, etwa an Arbeitsstätten. Man müsse ständig auf der Hut vor dem Virus sein, denn es sei unvorhersehbar: «Aber dass wir wieder in eine Situation wie im Frühjahr geraten, das sehen wir nicht.» Tegnell gilt als Architekt des schwedischen Weges beim Umgang mit der Pandemie: Die Behörden in dem skandinavischen Land setzen mehr auf freiwillige Massnahmen, denn auf Vorschriften. Mit fast 6000 Toten in der Pandemie liegt die Sterblichkeitsrate jedoch höher als in anderen nordischen Staaten wie etwa Norwegen, Dänemark oder Finnland. Nach der ersten Infektionswelle im Frühjahr hat sich die Lage in den vergangenen Monaten in Schweden jedoch beruhigt. Legende: Tegnells Strategie ist umstritten: Eine Gruppe von kritischen Wissenschaftlern hat vor dem Hintergrund der Schulöffnungen vor einer zweiten Welle gewarnt und die Behörden aufgefordert, Vorkehrungen dagegen zu treffen. Keystone

19:22 Wegen Coronafällen: Syrien-Gespräche ausgesetzt Mit einer Hiobsbotschaft ist die lange aufgeschobene neue Runde der Syrien-Verfassungsgespräche in Genf nach wenigen Stunden unterbrochen worden. Bei drei Teilnehmern wurde eine Coronavirus-Infektion festgestellt, wie das Büro des UNO-Syrienbeauftragten Geir Pedersen mitteilte. Die Sitzung sei «nach einem konstruktiven ersten Treffen» ausgesetzt worden. Das Treffen sollte nach rund neun Jahren Bürgerkrieg ein neuer Vorstoss für eine Befriedung des Landes sein. Wie es mit der Runde, die eigentlich bis Freitag dauern sollte, weitergeht, war zunächst unklar, ebenso, ob die Teilnehmer in Quarantäne müssen. An den Gesprächen nahmen je 15 Vertreterinnen und Vertreter von Regierung, Opposition und Zivilgesellschaft teil. Auf Videobildern vom Auftakt war zu sehen, dass sie im Konferenzsaal in grossem Abstand zueinander sassen und Mund- und Nasenschutz trugen.

17:55 «Impfstoff-Nationalismus hilft nur dem Virus» Die Weltgesundheitsorganisation WHO hofft auf eine Beteiligung von 172 Ländern an der weltweiten Corona-Impfstoffinitiative Covax. WHO-Generaldirektor Tedros Adhanom Ghebreyesus sagte, die Initiative sei entscheidend für ein Ende der Pandemie und bündle nicht nur das Risiko für Länder, die Impfstoffe entwickeln und kaufen. Sie stelle auch sicher, dass die Preise «so niedrig wie möglich» gehalten würden. «Impfstoff-Nationalismus hilft nur dem Virus», sagte er. Die WHO hat zur Teilnahme an Covax aufgerufen, um sicher zu stellen, dass auch ärmere Länder Zugang zu einem Impfstoff bekommen. Legende: Der Erfolg von Covax hänge auch davon ab, dass die Länder Finanzierungslücken schliessten, sagte der WHO-Generaldirektor Ghebreyesus. Keystone

17:40 Neue Massnahmen in Zürich befristet bis 30. September Mario Fehr sagt, die vier neuen Massnahmen würden vorerst bis zum 30. September gelten. Vom 1. Oktober an gebe es wieder Grossveranstaltungen. Dafür werde der Bundesrat diese Woche die Rahmenbedingungen festlegen. Auch der Sonderstab werde sich mit dem auseinandersetzen. Man werde in der zweiten Hälfte des Septembers die Bevölkerung wieder neu informieren. Damit endet die Medienkonferenz.

17:29 Frage: Warum keine Maskenpflicht in öffentlichen Räumen? Man habe die Massnahmen bisher in Zürich immer pragmatisch angewendet, erklärt Nathalie Rickli. Man sehe erst nach etwa zwei Wochen die Auswirkungen der Massnahmen. Im Ausland habe sich gezeigt, dass die Maskenpflicht in den Läden gut akzeptiert würden. «Wir haben entschieden, dass wir das nun in einem ersten Schritt so probieren – mit der Hoffnung, dass die Fallzahlen dadurch stagnieren.»

17:24 Frage: Entfällt mit der Maskenpflicht in den Läden die Abstandspflicht? Kantonsärztin Christiane Meier beantwortet die Frage einer Journalistin mit: «Grundsätzlich ja.» Ideal sei aber klar, wenn man beides einhalte.

17:22 Silvia Steiner: «So viel Schutz wie nötig, so wenig Einschänkungen wie möglich» Man müsse immer wieder die Balance finden zwischen Schutz und Einschränkungen, gibt Steiner zu bedenken. Doch sie zeigt sich zuversichtlich, dass der Kanton Zürich das kann. Man müsse jedoch bescheiden bleiben, es sei die Zeit der kleinen Schritte, nicht der grossen. Es brauche Geduld und man lerne über das Virus immer mehr dazu.

17:14 Mario Fehr: «Die Quarantänebestimmungen werden eingehalten» Sicherheitsdirektor Mario Fehr (SP) erklärt, das oberste Ziel sei es, in schwierigen Zeiten Freiheiten und Veranstaltungen zu ermöglichen – und nicht zu verhindern. Dafür müssten alle immer wieder Einschränkungen in Kauf nehmen. Die Quarantänebestimmungen würden eingehalten. Zu den Einreisen und den damit einhergehenden Kontrollen sagt Fehr, man habe bei 550 Personen die Quarantäne kontrolliert und es habe erfreulicherweise wenig Verzeigungen gegeben, nämlich genau drei. Seit dem 20. Juni habe man zudem über 1000 Schutzkonzepte in Restaurant, Bars oder Veranstaltungen kontrolliert. Dabei seien rund 150 Mängel festgestellt worden. Man habe zwei Standbeine: Man ergreife Massnahmen und setze diese konsequent durch. «Kein anderer Kanton setzt die Massnahmen so konsequent durch», sagt Fehr. 00:31 Video Mario Fehr: «Die Quarantäne-Bestimmungen werden eingehalten» Aus News-Clip vom 24.08.2020. abspielen

17:03 Christiane Meier: «Virus breitet sich unter den Jungen rasch aus» Die Zürcher Kantonsärztin Christiane Meier stellt von medizinischer Seite fest, es gebe nicht die eine Massnahme, mit der das Virus wirksam bekämpft werden könne. Aber man müsse dort ansetzen, wo die Ausbreitung stattfinde, um Risikopersonen zu schützen. Alle müssten etwas dazu beitragen. Bei den Veranstaltungen könne es schon bei einem positiv getesteten Fall zu sehr vielen weiteren Ansteckungen kommen, was das Contact Tracing stark fordere. Es liege in der Natur der Sache, dass das Contact Tracing hinterherhinke. Unter jüngeren Bevölkerungsschichten breite sich das Virus rasch aus, hier müsse man Massnahmen ergreifen, so Meier. Das Risiko steige, je mehr Personen sich an einem Ort aufhalten – darum die Beschränkung auf 100 Personen. 00:43 Video Christiane Meier: «Ich hoffe, die Massnahmen kommen rechtzeitig» Aus News-Clip vom 24.08.2020. abspielen

16:53 Rickli: «Eigenverantwortung funktioniert oftmals nicht mehr» In den Medien sei das Coronavirus immer noch das dominierende Thema, sagt Nathalie Rickli. Doch gehe man auf die Strasse und beobachte, wie sich viele Leute verhalten, so könnte man meinen, dass es Corona gar nie gegeben habe. Das zeige, dass nun Massnahmen seitens der Politik nötig seien. «Die Eigenverantwortung mit Hände waschen und Abstand halten funktioniert oftmals nicht mehr». Weil die Fallzahlen steigen, habe man nun diese Massnahmen getroffen. Man dürfe nicht warten, bis die Zahlen in den Spitälern wieder steigen. Und es sei wichtig, dass man etwas unternehme, bevor das Virus wieder von aussen in die Altersheime komme.

16:48 Nathalie Rickli: «Verhindern, dass sich ältere Personen anstecken» Momentan seien vor allem Personen zwischen 20 und 40 Jahren von einer Infektion betroffen, erklärt Gesundheitsdirektorin Nathalie Rickli (SVP). Man wolle jedoch mit den neuen Massnahmen verhindern, dass auch immer wieder ältere Personen angesteckt würden. Momentan seien im Kanton Zürich 861 Personen in Quarantäne. Die Quarantäne sei eine gute Massnahme, um die Ausbreitung des Virus zu verlangsamen. Doch diese Personen können etwa nicht teilnehmen am Schulunterricht oder bei der Arbeit. 01:34 Video Nathalie Rickli: «Die Fallzahlen steigen» Aus News-Clip vom 24.08.2020. abspielen

16:45 Massnahmen von Sonderstab vorgeschlagen Der Leiter des Covid-19-Sonderstabs, Bruno Keller, erläutert, man habe vergangene Woche dem Regierungsrat die nun getroffenen Massnahmen unterbreitet, nachdem man eingehend die Fallzahlen und auch die Zahl der Hospitalisationen beobachtet habe. Legende: Bruno Keller, Leiter des Covid-19-Sonderstabs im Kanton Zürich. SRF | ZH

16:37 Ab Donnerstag gilt in Zürcher Läden Maskenpflicht Regierungspräsidentin Silvia Steiner hält zu Beginn der Medienkonferenz fest, die Regierung des Kantons Zürich habe die Situation im Griff. Nun sei es aber Zeit für neue präventive Massnahmen. «Damit der Kanton Zürich nicht zum Risikogebiet wird», so Steiner. Die vier neuen Massnahmen sind die folgenden: Ab kommendem Donnerstag gilt im Kanton Zürich neu eine Maskentragpflicht in allen Innenräumen von Einkaufsläden, Einkaufszentren und Märkten.

in allen Innenräumen von Einkaufsläden, Einkaufszentren und Märkten. Alle Gastrobetriebe müssen die Kontaktdaten der Gäste erfassen.

der Gäste erfassen. In Innenräumen von Gastrobetrieben, einschliesslich Clubs und Bars, gilt eine Beschränkung von maximal 100 Personen .

. Veranstaltungen mit mehr als 100 Personen dürfen nur durchgeführt werden, wenn ein Schutzkonzept vorliegt oder der erforderliche Abstand von 1.5 Metern eingehalten werden kann oder Gesichtsmasken getragen werden. Die Begrenzung gilt auch für Veranstaltungen wie Sportanlässe, Theater, Kino oder Gottesdienste. Auch private Veranstaltungen wie Hochzeiten und Geburtstagsfeste fallen darunter. 00:35 Video Silvia Steiner: «In Einkaufsläden kann ein erhöhtes Ansteckungsrisiko herrschen» Aus News-Clip vom 24.08.2020. abspielen

16:20 16.30 Uhr: Medienkonferenz der Zürcher Kantonsregierung Der Regierungsrat des Kantons Zürich informiert an einer Medienkonferenz über das weitere Vorgehen zur Bekämpfung der Covid-19-Pandemie. SRF News überträgt die Medienkonferenz hier live. Teilnehmende sind Regierungspräsidentin Silvia Steiner (CVP), Gesundheitsdirektorin Nathalie Rickli (SVP), Sicherheitsdirektor Mario Fehr (SP), Kantonsärztin Christiane Meier sowie der Leiter des Covid-19-Sonderstabs, Bruno Keller. Gemäss Medienberichten hat der Kanton über eine Maskenpflicht in Läden und öffentlichen Gebäuden entschieden. Legende: Die zuständigen Regierungsräte, die Kantonsärztin und der Leiter des Covid-19-Sonderstabs informieren an der Medienkonferenz. SRF | ZH

15:52 Hongkong: Mann steckt sich zwei Mal mit Corona an Wie die «New York Times» berichtet, hat sich in Hongkong offenbar eine Person zum zweiten Mal mit dem Coronavirus infiziert. Der junge Mann habe sich viereinhalb Monate nach der ersten Erkrankung erneut angesteckt. Beim ersten Mal hatte der 33-Jährige nur leichte Symptome, beim zweiten Mal keine. Die Wiedererkrankung wurde festgestellt, als er von einer Reise nach Spanien zurückkehrte, wie es in dem Bericht heisst. In sehr seltenen Fällen ist eine Reinfektion offenbar möglich, wie Forscher der Universität Hongkong mitteilten. Diese Tatsache dürfte auch Auswirkungen haben auf Impfstoffe, die unter Hochdruck entwickelt werden sollen.