Der Ticker startet um 7:15 Uhr

10:00 Antikörper-Studie: 11 Prozent der Genferinnen und Genfer mit Coronavirus infiziert Eine Antikörper-Studie des Genfer Universitätsspitals (HUG) zeigt, dass in Genf bis Anfang Mai 11 Prozent der Bevölkerung mit Covid-19 infiziert waren. Die Studie zeigt zudem, dass Kinder zwischen 5 und 9 Jahren dreimal seltener, Personen über 65 Jahre nur halb so oft infiziert waren wie die Erwachsenen zwischen 20 und 50 Jahren. Die Studie erfasst den Zeitraum vom 6. April bis zum 9. Mai und basiert auf 2766 Proben. Die in der Fachzeitschrift «The Lancet» publizierte Studie finden Sie hier, Link öffnet in einem neuen Fenster.

9:32 Machen Online-Prüfungen das Spicken leichter? Viele Studierende schreiben in diesen Tagen zu Hause ihre Prüfungen – coronabedingt online. Doch mogeln ist schwieriger als man vielleicht denken könnte. Lesen Sie dazu den Artikel aus unserer Digitalredaktion. Passend zum Thema Hinweis auf einen verwandten Artikel: Hochschulen und Coronavirus Online-Prüfungen: Wie verhindert man spicken? 12.06.2020 Mit Audio

8:07 Japanische Regierung beschliesst weiteres Milliarden-Hilfspaket für die Wirtschaft Die japanische Regierung sieht die weltweit drittgrösste Volkswirtschaft nach den Corona-bedingten Einbrüchen auf Erholungskurs. «Wie stark die Belebung ausfallen wird, hängt nicht nur von den Bedingungen im Inland, sondern auch von den Entwicklungen in Übersee ab», sagte Finanzminister Taro Aso vor dem Parlament. Die Konjunktur habe ihren Tiefpunkt hinter sich. Es sei gelungen, den Abschwung zu stoppen. Das Parlament stimmte einem zweiten Nachtragshaushalt in Höhe von 281 Milliarden Franken zu. Mit dem Geld soll die Wirtschaft angeschoben werden. Ein drittes Paket lehnt der Minister vorerst ab: «Wir müssen erst einmal sehen, wie sich die Massnahmen, die wir bisher ergriffen haben, auf die Wirtschaft auswirken.» Experten erwarten, dass das japanische Bruttoinlandsprodukt im zu Ende gehenden zweiten Quartal auf das Jahr hochgerechnet um mehr als 20 Prozent abstürzen wird. Bereits im ersten Quartal ist Japan in die Rezession gerutscht.

7:12 Glückskette hat bisher 40 Millionen gesammelt Die Glückskette hat im Rahmen der Spendensammlung «Coronavirus» seit dem 23. März knapp 40 Millionen Franken für die Hilfe in der Schweiz gesammelt. Davon sind bisher 23.3 Millionen Franken für Hilfsprojekte eingesetzt worden. Obwohl der Bundesrat die Massnahmen zur Eindämmung der Coronavirus-Pandemie schrittweise gelockert habe, fänden nicht alle Menschen gleich schnell zur Normalität zurück, schreibt die Glückskette. «Viele leiden weiterhin stark unter den sozialen und wirtschaftlichen Folgen der Krise.»

6:42 UNO befürchtet rasanten Anstieg von Kinderarbeit Wegen der Folgen der Corona-Pandemie könnte die Kinderarbeit erstmals seit 20 Jahren wieder steigen. Davor warnt die UNO am Internationalen Tag gegen die Kinderarbeit. Millionen Kinder liefen Gefahr, als Folge der Krise wieder in die Kinderarbeit gestossen zu werden, teilten das Kinderhilfswerk Unicef und die Internationale Arbeitsorganisation (ILO) mit. Grund dafür sei, dass weltweit Schulen geschlossen worden seien, um die Ansteckungsgefahr mit dem Coronavirus zu reduzieren. Mehr als 90 Prozent aller Lernenden seien von vorübergehenden Schulschliessungen betroffen – weltweit seien das 1.6 Milliarden junge Menschen. Schulen schützten Kinder auch vor Ausbeutung, diese Kontrolle sei nun weggefallen.

2:54 Warnung der WHO: Tempo der Ausbreitung in Afrika erhöht sich Die Weltgesundheitsorganisation (WHO) warnt, dass sich das Coronavirus in Afrika immer schneller verbreitet. Bis 100’000 Menschen nachweislich infiziert waren, habe es 98 Tage gedauert – aber nur weitere 18 Tage bis zur Verdoppelung auf 200’000 Betroffene. Bis jetzt gibt es laut der WHO in Afrika etwas mehr als 200’000 nachgewiesene Coronafälle. Rund 5600 Menschen seien an den Folgen des Virus gestorben, heisst es weiter. Mit 25 Prozent der Fälle ist Südafrika am stärksten betroffen. Mehr als 70 Prozent der Todesfälle gebe es in nur fünf Ländern: Algerien, Ägypten, Nigeria, Südafrika und im Sudan. Legende: Ein Grafitti in der kenianischen Hauptstadt Nairobi ruft die Passantinnen und Passanten auf, das Virus «in der Nachbarschaft» zu stoppen. Keystone

22:50 Pandemie-Berechnungen in der Kritik Am 16. März hat ein britisches Forscherteam gewarnt, Grossbritannien müsse mit einer halben Million Corona-Todesopfern rechnen, wenn die Regierung nicht rasch handle. Kurz darauf verfügte Premierminister Boris Johnson einschneidende Massnahmen. Doch was können die Computermodelle eigentlich leisten – und unter welchen Annahmen werden die Modellrechnungen durchgeführt? Passend zum Thema Hinweis auf einen verwandten Artikel: Massnahmen gegen die Pandemie Was Computermodelle können – und was nicht 11.06.2020 Mit Audio

22:33 Dow-Jones-Index fällt wegen Corona und Konjunktursorgen Eine düstere Konjunktureinschätzung durch die US-Notenbank Fed und die Furcht vor einer zweiten Coronawelle haben die Anleger an der Wall Street in die Flucht getrieben. Der US-Leitindex Dow Jones Industrial brach am Donnerstag um 6.9 Prozent auf 25'128 Punkte ein und fand sich damit auf dem Niveau von Ende Mai wieder. Dies war der grösste prozentuale Tagesverlust auf Schlusskursbasis seit März. Der Fed-Vorsitzende Jerome Powell hatte angesichts der schweren Wirtschaftskrise infolge der Corona-Pandemie bereits zur Wochenmitte klare Worte gefunden. Er sagte, dass ein erheblicher Teil der Jobverluste dauerhaft sein könnte. 02:15 Video SRF Börse vom 11.06.2020 Aus Börse vom 11.06.2020. abspielen

21:24 Ärmere Staaten stärker von Wirtschaftskrise betroffen als Industrieländer Der Einbruch im weltweiten Handel treffe ärmere Staaten stärker als Industrieländer, zeigt eine vorläufige Analyse der UNO-Konferenz für Handel und Entwicklung Unctad. Während im April in Industriestaaten Importe um 10 und Exporte um 14 Prozent zurückgingen, waren es in Entwicklungsländern bei den Einfuhren 19 Prozent und bei den Ausfuhren 18 Prozent. Am schlimmsten waren die Exporteinbrüche im April in Südasien mit -40 Prozent und in Afrika mit -36 Prozent. In China etwa stiegen die Exporte im April laut Analyse dagegen um drei Prozent. Der Einbruch bei den Exporten der Entwicklungsländer – zu denen nach UNO-Definition auch China gehört – sei wahrscheinlich durch reduzierte Nachfrage in den Zielländern zu erklären, so die Konferenz.

20:20 Stadt Genf hat ihr Wahrzeichen wieder Der 140 Meter hohe Springbrunnen Jet d'eau im Genfer Seebecken ist nach 83 Tagen Stillstand aufgrund der Coronakrise wieder eingeschaltet worden. Gegen 16.10 Uhr schoss das Wasser der Touristenattraktion wieder mit 200 km/h in die Höhe. Auf dem Quai versammelten sich rund hundert Zuschauer und applaudierten. Genf feierte die Wiederinbetriebnahme seines Wahrzeichens mit einer kurzen Zeremonie. Anwesend waren unter anderen der Generaldirektor der Weltgesundheitsorganisation WHO und die UNO-Generaldirektorin in Genf. Der Springbrunnen war am 20. März wegen der Pandemie abgestellt worden. Ziel war es laut der Stadt, die Gesundheit der Mitarbeiter zu schützen, die für den Betrieb der Anlage sorgen. Zudem sei die temporäre Stilllegung des Brunnens symbolisch für die Anwendung der empfohlenen Gesundheitsmassnahmen gestanden.

19:30 Zahl der Asylanträge auf einem Tiefstand Die Coronakrise hat die Zahl der Asylanträge in Europa auf einen Tiefstand fallen lassen. Wie die EU-Asylagentur Easo in Valletta, der Hauptstadt Maltas, berichtete, wurden im April nur 8730 Anträge auf Asyl in der Europäischen Union sowie in Norwegen, Island, Liechtenstein und in der Schweiz registriert. Das sei seit mindestens 2008 der niedrigste Wert. Schon für März hatte die Agentur einen starken Rückgang vermeldet, doch damals stellten immer noch rund 35'000 Menschen einen Antrag. Legende: Keystone/Archiv

19:12 Wo und wie kann ich Sommerferien machen? Die Sommerferien rücken näher: In der Schweiz sind weitgehende Lockerungen der Corona-Massnahmen in Kraft. Auch international normalisiert sich die Lage allmählich. Die frisch aktualisierten Aussichten für die Sommermonate in beliebten Ferienländern in der Übersicht. Passend zum Thema Hinweis auf einen verwandten Artikel: Die Corona-Situation in Europa Wo Ferien im Sommer möglich sind 07.06.2020 Mit Video

18:32 Bundesrat prüft Verlängerung der Kurzarbeit Bundesrat Guy Parmelin hat nach einem Treffen von Wirtschaftsvertretern und Arbeitnehmern eine mögliche Ausweitung der Kurzarbeitsentschädigung um ein halbes Jahr angekündigt. Der Bundesrat entscheide bald, teilte der Wirtschaftsminister mit. «Wir prüfen nun eine Verlängerung der Kurzarbeitsentschädigung von 12 auf 18 Monate», schrieb Parmelin im Kurznachrichtendienst Twitter.

18:24 98 Prozent weniger Passagiere am Flughafen Zürich Die Coronakrise hat am Flughafen Zürich auch im Mai beinahe alles zum Stillstand gebracht: Die Passagierzahlen brachen gegenüber dem Vorjahresmonat um 98.4 Prozent ein. Es flogen noch 43'852 Passagiere über den Flughafen, wie dieser mitteilte. Gegenüber dem April stellt diese tiefe Zahl allerdings bereits wieder eine Zunahme von 60 Prozent dar. Die Flugzeuge waren zu zwei Dritteln leer, wie der Flughafen mitteilt. Die durchschnittliche Zahl Passagiere pro Flug lag mit 64.3 Fluggästen knapp 50 Prozent unter dem Vorjahresniveau. Nachdem im Juni einige Fluggesellschaften den Flugbetrieb teilweise wieder aufgenommen und Geschäfte wiedereröffnet haben, zeichnet sich eine langsame Erholung am Flughafen Zürich ab. Seit Juni steigen die Verkehrszahlen bei den Passagieren und die Anzahl Flugbewegungen. Der Flughafen schätzt aber, dass das Vorkrisenniveau erst im Jahre 2023 wieder erreicht wird.

18:05 Wieder Proteste in Brasilien angekündigt Tausende Brasilianer gehen inmitten der Coronakrise auf die Strasse. Sie richten dabei ihren Unmut gegen Präsident Jair Bolsonaro. Für Sonntag sind wieder Proteste in verschiedenen Städten des Landes angekündigt. Bereits am vergangenen Sonntag waren in São Paulo und anderen brasilianischen Städten Tausende Menschen auf die Strasse gegangen. Brasiliens Präsident wird neben anti-demokratischen Tendenzen auch Rassismus und ein fahrlässiger Umgang mit der Corona-Pandemie vorgeworfen. Bolsonaro spricht bei Covid-19 von einer «leichten Grippe» und lehnt Einschränkungen sowie Massnahmen gegen das Coronavirus ab. Gouverneure und Bürgermeister verfügten im Kampf gegen das Virus zunächst teils strenge Massnahmen, haben zuletzt aber mit Lockerungen begonnen. Vor wieder geöffneten Einkaufszentren in São Paulo bildeten sich lange Schlangen, des Treibens auf den Strassen in Rio de Janeiro erinnerte schon wieder an den Alltag vor der Pandemie. Legende: Demonstranten an einer Kundgebung gegen Präsident Bolsonaro am vergangenen Sonntag in Sao Paolo. Keystone

17:27 «Tagesgespräch» mit Simonetta Sommaruga Die Bundespräsidentin ist an allen Fronten gefordert: Mit dem allmählichen Übergang vom Corona-Notrechtsregime zur Normalität nimmt die Tagespolitik wieder Fahrt auf. Im «Tagesgespräch» spricht Simonetta Sommaruga über ihr dramatisches Präsidialjahr. Die Bundespräsidentin steht gerade sehr im Rampenlicht, denn in der Corona-Pandemie war und ist sie auch die oberste Krisenmanagerin. Wie hat sie den Lockdown erlebt und wie war ihr zumute, als sie die weitreichenden Notverordnungen in Kraft setzen musste? Im «Tagesgespräch» befragt Marc Lehmann Simonetta Sommaruga über die vrrücktesten drei Monate ihres politischen Lebens. Audio Simonetta Sommaruga: Krisenmanagerin im Präsidialjahr 27:55 min, aus Tagesgespräch vom 11.06.2020. abspielen. Laufzeit 27:55 Minuten.

17:05 Mr. Corona berät den SC Bern Der Eishockeyclub SC Bern hat den 65-jährigen Daniel Koch als Experten engagiert. Das schreibt CEO Marc Lüthi in einer Kolumne auf der Website, Link öffnet in einem neuen Fenster des Clubs. Man habe den ehemaligen Delegierten des BAG für Covid-19 verpflichtet, um «ein Schutzkonzept mit grösstmöglicher Chance auf Bewilligung erarbeiten zu können», schreibt Lüthi. Passend zum Thema Hinweis auf einen verwandten Artikel: News aus der National League Koch wird Corona-Experte beim SCB 11.06.2020 Mit Video

16:10 Keine Untersuchung gegen Saisonstart im Schweizer Fussball Das Gesuch des FC Sion, die Wiederaufnahme der Super League zu verbieten und eine kartellrechtliche Untersuchung zu eröffnen, wurde von der Wettbewerbskommission (Weko) abgelehnt. Passend zum Thema Hinweis auf einen verwandten Artikel: Walliser Klub abgeblitzt Wettbewerbskommission lehnt Sions Antrag ab 11.06.2020 Mit Video

15:37 Weiterhin rund 20 Millionen Arbeitslose in den USA In den USA ebbt die Flut an Erstanträgen auf Arbeitslosenhilfe nur leicht ab. Insgesamt stellten vergangene Woche knapp 1.5 Millionen Bürger einen Antrag auf staatliche Unterstützung, wie das Arbeitsministerium, Link öffnet in einem neuen Fenster mitteilte. Das sind rund 350'000 Anträge weniger als in der Woche zuvor. Die Corona-Pandemie hat in den USA die Vollbeschäftigung in Massenarbeitslosigkeit umschlagen lassen: Mehr als 20 Millionen Amerikaner verloren im April ihren Job, bevor im Mai ein vorläufiges Ende einsetzte und wieder rund 2.5 Millionen Jobs geschaffen wurden.