Thiel: Gehen eher nicht davon aus, dass das Virus gefährlicher wird Dass sich Viren verändern, ist normal. Aussergewöhnlich an der neu entdeckten Virus-Variante sei aber, dass es eigentlich nicht eine Mutation sei, sondern mehrere Mutationen, erklärt der Virologe Volker Thiel in der Sendung «10vor10». «Wir haben mehrere Mutationen, die zwar einzeln vorher bereits aufgefallen sind, aber nun zusammen auftreten», sagt Thiel. Das habe die Kollegen in England und Südafrika besorgt. Man habe gesehen, dass diese beiden Varianten in den zwei Regionen rasch andere Varianten verdrängen und sich sehr gut verbreiten können. Dass das Virus aber gefährlicher werde, davon könne man aller Voraussicht nach nicht ausgehen. «Ein Virus hat nicht den Zweck oder den Sinn, uns krank zu machen. Ein Virus will sich verbreiten. Das ist der Druck, auf den das Virus reagiert.» Thiel forscht mit seinem Team an Mutationen der Coronaviren. Er ist Professor für Virologie an der Universität Bern und Mitglied der Covid-19-Taskforce des Bundes.

21:45 Designierter US-Präsident Joe Biden erhält erste Impfdosis Viele Politiker haben sich bereits öffentlich impfen lassen, nun hat auch der künftige US-Präsident Joe Biden eine Impfung von Pfizer/Biontech bekommen. Biden rief seine Landsleute auf, es ihm sobald wie möglich nachzumachen. Es gebe keinen Grund, sich Sorgen zu machen, sagt er bei dem Termin in einem Spital in Newark. Als 78-Jähriger gehört Biden zur Risikogruppe. Legende: Biden will den Kampf gegen die Ausbreitung des Coronavirus in den USA aufnehmen. Er soll am 20. Januar als Präsident vereidigt werden. Reuters

21:25 Schweden stoppt Einreise aus Grossbritannien und Dänemark Schweden stoppt die Einreise aus Grossbritannien und dem Nachbarland Dänemark. Aussenministerin Ann Linde sagte, dass alle Flüge aus Grossbritannien ab Mitternacht für 48 Stunden abgewiesen werden. Frachtflüge seien ausgenommen. Von dem Einreisestopp ist auch Dänemark betroffen, nachdem dort erste Fälle der neuen Virus-Variante aufgetreten waren.

21:16 Biontech will britische Virus-Mutation untersuchen Das Mainzer Unternehmen Biontech wird in den kommenden Tagen die neuartige Mutation des Coronavirus aus Grossbritannien untersuchen. Das kündigte Firmen-Chef Ugur Sahin in einem Interview mit dem Online-Portal der «Bild»-Zeitung an. Er verwies darauf, dass bislang untersuchte Mutationen des Erregers den von seinem Unternehmen in Zusammenarbeit mit dem US-Konzern Pfizer hergestellten Impfstoff nicht beeinträchtigt hätten. Er sei zuversichtlich, dass der Biontech-Impfstoff auch bei der Mutation aus Grossbritannien funktioniere. Legende: Biontech-Chef Ugur Sahin ist guter Dinge, dass der Impfstoff seines Unternehmens auch bei der Virus-Variante aus Grossbritannien schlagkräftig ist. Reuters

20:23 Neue Virus-Variante bereits in mehreren Ländern entdeckt Die neue Variante des Coronavirus Sars-CoV-2 ist neben Grossbritannien in fünf weiteren Staaten nachgewiesen worden. Die Variante wurde in Australien, Island, Italien, den Niederlanden und Dänemark entdeckt. Das teilte eine Expertin der Weltgesundheitsorganisation (WHO) mit. In Südafrika sei eine andere, aber ähnliche Variante entdeckt worden. Doch auch die neue Virus-Variante könne unter Kontrolle gebracht werden. Es brauche aber noch mehr Anstrengungen, so die WHO-Expertin. Es gebe bisher keine Hinweise, dass die neue Variante zu einem schwereren Krankheitsverlauf führe. Legende: Nach Angaben der WHO gibt es keine Hinweise darauf, dass Menschen, bei denen die neue Variante nachgewiesen wurde, einen schwereren Krankheitsverlauf haben als früher Infizierte. Reuters

Augenschein in Verbier Gäste aus Grossbritannien sind die zweitwichtigste Touristengruppe im Wintersportort Verbier. Jetzt müssen alle ab dem 14. Dezember eingereisten Britinnen und Briten für 10 Tage in Quarantäne. «Schweiz Aktuell» war heute vor Ort und hat bei Touristen und Behörden nachgefragt.

19:18 Luxemburg geht in einen Teil-Lockdown Vom 26. Dezember bis 10. Januar wird in Luxemburg der Einzelhandel mit Ausnahme von Geschäften des täglichen Bedarfs geschlossen. Das kündigte der luxemburgische Premierminister Xavier Bettel nach einer Sitzung des Regierungsrates an. Auch die nächtliche Ausgangsbeschränkung werde ausgeweitet: Man dürfe dann zwischen 21 Uhr abends und 6 Uhr morgens nicht mehr ohne triftigen Grund das Haus verlassen. Zuvor lag die Startzeit der Ausgangsbeschränkung bei 23 Uhr. Die seit 26. November geschlossenen Restaurants, Kneipen sowie Kultur- und Freizeiteinrichtungen blieben bis zum 15. Januar dicht. Auch Friseurläden müssten bis zum 10. Januar zu bleiben.

18:40 EU-Kommission genehmigt Corona-Impfstoff von Biontech/Pfizer In der Europäischen Union ist der erste Impfstoff gegen das Coronavirus zugelassen worden. Die EU-Kommission erteilte dem Präparat des Mainzer Unternehmens Biontech und seines US-Partners Pfizer die bedingte Marktzulassung, wie EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen sagte. Somit können die Impfungen gegen das Coronavirus jetzt auch in der EU beginnen.

Geschlossene Grenzen: Boris Johnson versucht die Bevölkerung zu beruhigen Der britische Premierminister Boris Johnson sagte während einer Pressekonferenz, dass er die Ängste über die neue Virus-Mutation verstehen würde. Er versuchte, die Bevölkerung zu beruhigen. «Die grosse Mehrheit von Lebensmitteln, Medikamenten und Versorgungsgütern erreichen uns wie immer», sagte Johnson. Über den seit Sonntagabend geschlossenen Hafen Dover am Ärmelkanal würden nur 20 Prozent der Güter gehandelt und beträfen nur Waren, die von Menschen begleitet werden, also Lastwagen. Der Lkw-Stau sei zudem bereits deutlich reduziert worden, betonte Johnson. Zudem habe er mit dem französischen Präsidenten Emmanuel Macron über die Schliessung von Frankreichs Grenzen für den Verkehr aus Grossbritannien gesprochen. «Ich habe gerade mit Präsident Macron gesprochen. Wir hatten ein sehr gutes Gespräch und wir beide verstehen die Positionen des anderen und wollen diese Probleme so schnell wie möglich lösen», sagte Johnson.

18:11 Bundesrat: Zutrittsverweigerung für Ungeimpfte diskriminierend Einige Akteure im privaten Sektor - zum Beispiel Restaurantbesitzer, Sport-Event-Veranstalter oder Besitzer von Diskotheken - können Personen, die nicht geimpft sind, den Zutritt zu ihren Räumlichkeiten verweigern. Im Rechtsverkehr zwischen Privatpersonen seien solche Beschränkungen grundsätzlich zulässig, schreibt der Bundesrat in einer Antwort auf Fragen der FDP- und der Grünen-Fraktion. Es sei aber auch eine diskriminierende Ungleichbehandlung, die eine Persönlichkeitsverletzung darstelle und deswegen nach Ansicht des Bundesrates nicht zulässig. Er will diese Frage eingehender untersuchen. Legende: Es ist vorgesehen, dass bei der Impfung eine Bescheinigung nach Durchführen der Impfung ausgestellt wird. Keystone

17:19 Obwalden hebt Ausnahmebewilligung für Restaurants auf Per 25. Dezember schliesst der Kanton Obwalden die Restaurants. Die Voraussetzungen für die Ausnahme von den bundesrätlichen Bestimmungen seien nicht mehr gegeben, teilt der Regierungsrat mit. Als Grund nennt der Kanton die starke Belastung der Zentralschweizer Spitäler und des Gesundheitspersonals. Weiter untersagt der Kanton auch Sonntagsverkäufe. Passend zum Thema Hinweis auf einen verwandten Artikel: Kampf gegen das Coronavirus Das ist die Entwicklung im Kanton Obwalden 21.12.2020 Mit Audio

16:55 Guy Parmelin wegen Grossbritannien-Reise in Quarantäne Der Wirtschaftsminister weilte vom 14. bis zum 15. Dezember zur Unterzeichnung eines Abkommens in London. Nun muss er aufgrund der heute verordneten geänderten Bestimmungen für Grossbritannien-Reisende in Quarantäne. Ein Sprecher des WBF bestätigt entsprechende Medienberichte gegenüber SRF News. Parmelins Quarantäne dauere bis am 24. Dezember. Symptome von Covid-19 habe der Vize-Bundespräsident keine. Von der Quarantäne betroffen ist nicht nur Parmelin selbst, sondern die gesamte fünfköpfige Delegation, die zum fraglichen Zeitraum in London war. Wer seit 14. Dezember aus Grossbritannien oder Südafrika in die Schweiz gekommen ist, muss für zehn Tage in Quarantäne. Das hat der Bundesrat heute entschieden. Damit soll die Ausbreitung der neu entdeckten, eventuell ansteckenderen Variante des Coronavirus in Grossbritannien und Südafrika möglichst verhindert werden.

16:33 Keine Ausnahmen mehr – Genf schliesst Restaurants und Freizeiteinrichtungen Ab dem 23. Dezember um 23 Uhr schliesst der Kanton Genf Restaurants und Freizeiteinrichtungen. Der Kanton erfülle die Voraussetzungen für Abweichungen von den Bundesbestimmungen nicht mehr, schreibt der Kanton in einer Mitteilung, Link öffnet in einem neuen Fenster. Die kantonale Reproduktionszahl betrage mehr als 1. Passend zum Thema Hinweis auf einen verwandten Artikel: Corona-Grafik In diesen Kantonen steigen die Corona-Zahlen am stärksten 16.12.2020 Mit Video

Weitere Kantone geben Impfstart am 4. Januar bekannt Glarnerinnen und Glarner sollen in einem Impfzentrum in der Ortschaft Ennenda in der Gemeinde Glarus geimpft werden. Ab dem 4. Januar soll es losgehen. 1150 Impfdosen soll der Kanton geliefert bekommen. Zusätzliche Einheiten würden später nachgeliefert. Auch viele weitere Kantone beginnen am 4. Januar mit den Corona-Impfungen. Dies ist das Ergebnis einer Absprache der Gesundheitsdirektoren der Ostschweizer Kantone (AI, AR, GL, GR, SG, SH, TG, ZH) sowie des Fürstentums Liechtenstein von heute Mittag via Skype.

16:14 Zulassung des Covid-19-Impfstoffs von Biontech/Pfizer in der EU Die Europäische Arzneimittelbehörde EMA gibt grünes Licht für den Einsatz des Covid-19-Impfstoffs von Biontech und Pfizer in der Europäischen Union. Der Ausschuss für Humanarzneimittel (CHMP) der EMA hat eine bedingte Zulassung des Impfstoffs empfohlen. Die endgültige Entscheidung muss nun von der EU-Kommission gefällt werden. Nach der EMA-Empfehlung will die EU-Kommission noch heute über die Marktzulassung des Impfstoffs entscheiden. Sie erwarte eine Entscheidung bis zum Abend, schrieb EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen auf Twitter. «Nun werden wir schnell handeln.» Dies sei ein entscheidender Moment in den Bemühungen, sichere und wirksame Impfstoffe an die Europäer zu liefern. Die EU hat sich von Biontech und Pfizer bis zu 300 Millionen Dosen gesichert. Noch in diesem Jahr sollen bis zu 50 Millionen Impfdosen hergestellt werden, im kommenden Jahr bis zu 1.3 Milliarden.

Bündner Skigebiete bleiben offen – mit Alkoholverbot Die Lifte im Engadin, Davos und den andern Bündner Winterdestinationen dürfen weiterlaufen. Die Skigebiete blieben über die Festtage offen, sofern sich die epidemiologische Lage und die Spitalkapazitäten nicht massgeblich änderten, heisst es in einer Mitteilung der Bündner Regierung. Regierungsrat Marcus Caduff (CVP) sprach in Chur vor den Medien von einer «hochdynamischen Lage», die täglich neu beurteilt werden müsse. Ohne massgebliche Änderung der Situation wird die Regierung am 29. Dezember 2020 neu entscheiden. Zudem bereitet sich der Kanton intensiv darauf vor, ab dem 4. Januar mit ersten Impfungen starten zu können. Damit die Spitäler und insbesondere deren Intensivstationen nicht zu schnell belegt sind, müssen die Skigebiete Massnahmen zur Reduktion von Unfallrisiken ergreifen. Dazu gehört, dass der Ausschank und der Konsum von Alkohol in den Skigebieten verboten wird. Die Behörden stützen sich dabei auf das Epidemiengesetz des Bundes. Die Bergrestaurants sind ohnehin geschlossen.

Wann können Schweizer aus Grossbritannien heimreisen? Ein Journalist fragt, was den Personen an der Helpline gesagt wurde, wann sie aus Grossbritannien wieder in die Schweiz einreisen können? «Wir wissen es noch nicht, wir können den Leuten noch nichts Verbindliches sagen», so Hans-Peter Lenz, Leiter Krisenmanagementzentrum. Erst müsse man wissen, wie viele Schweizerinnen und Schweizer genau betroffen seien und einreisen wollten. Zurzeit seien sie an der Planung. Die Kosten müssten aber von den Beteiligten selbst gestemmt werden.

15:39 Ausbreitung verlangsamen, nicht verhindern Was gedenke das BAG zu tun, wenn sich die mutierte Virusversion auch in anderen europäischen Ländern ausbreite, fragt eine Journalistin. Schliesslich sei die Virusvariante ja auch schon in anderen europäischen Ländern aufgetaucht. Im Moment spreche man in Kontinentaleuropa noch von Einzelfällen, sagt Patrick Mathys. Es sei «viel zu früh» darüber nachzudenken, was passieren würde, wenn sich diese Mutation in anderen Ländern ausbreiten könnte. Im Moment gehe es darum, die Quelle abzuschliessen. Man versuche in Europa, die Ausbreitung dieser Virusvariante möglichst lange zu verzögern. Es sei jedoch Wunschdenken, dass diese Mutation wohl nicht irgendwann auch andernorts auftauche, sagt Patrick Mathys.