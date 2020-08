Der Ticker startet um 5:44 Uhr

20:56 «Exponentieller» Anstieg in Frankreich In Frankreich steigt die Zahl der Corona-Infektionen nach Angaben der Gesundheitsbehörden «exponentiell» an. In den vergangenen 24 Stunden wurden 7379 neue Fälle gezählt, teilte das Gesundheitsministerium mit. Am Vortag waren es mehr als 6000, davor mehr als 5000. Auch wenn das Niveau immer noch begrenzt sei, nehme vor allem in den Risikogebieten die Zahl der Krankenhauseinweisungen und der Einweisungen auf Intensivstationen zu. Die Regierung hat 21 Départements im Land als derartige Gebiete klassifiziert, in denen erhöhte Ansteckungsgefahr herrscht. Frankreich zählt seit Beginn der Epidemie mehr als 30'500 Tote. In zahlreichen Städten – darunter auch Paris – gilt eine Maskenpflicht unter freiem Himmel.

20:08 Doch keine Partys mit Maske in Zürich Maximal 100 Leute hereinlassen dieses Wochenende, empfiehlt die Bar- und Clubkommission Zürich am Freitagnachmittag ihren Mitgliedern. Am Mittwoch hatte sie die Verordnung der Zürcher Regierung noch anders ausgelegt: Mit Maskenpflicht könne die 100er-Grenze umgangen werden. Weil der Kanton das anders sieht und die Polizei eine «Drohkulisse» aufgebaut habe, heisst es, mache man jetzt einen Rückzieher.

19:14 Ungarn schliesst Grenzen für Touristen Ungarn schliesst angesichts steigender Infektionszahlen mit dem Coronavirus im Ausland vom 1. September an seine Grenzen für ausländische Touristen. Das gab die Regierung in Budapest bekannt. Einreisen dürfen nur noch ungarische Staatsbürger, Ausländer müssen dazu einen triftigen Grund angeben. Die meisten neuen Infektionen in Ungarn seien aufgrund von Ansteckungen im Ausland festgestellt worden, sagte Regierungssprecher Gergely Gulyas. In Ungarn mit einer Bevölkerung von rund zehn Millionen Menschen lag die Zahl der innert 24 Stunden gemeldeten Neuinfektionen am Donnerstag bei 132. Derzeit gilt Maskenpflicht in geschlossenen öffentlichen Räumen mit Ausnahme von Gastrobetrieben, auch Abstände müssen eingehalten werden. Tweet des ungarischen Regierungssprechers

18:08 Schweiz unterbindet Einreisetrick via Transitflughäfen Aus den USA über Kanada in die Schweiz einreisen, und so die Einreisesperre aus dem Risikostaat USA umgehen – das funktioniert ab Montag nicht mehr. Die Einreisebeschränkungen wegen des Coronavirus sollen nicht mehr über die Wahl entsprechender Transitflughäfen umgangen werden können. Die Schweiz passt deshalb ihre Praxis bei Einreisebestimmungen für Transitflugreisen an. Das teilte das Staatssekretariat für Migration (SEM) mit. Per 31. August 2020 können Flugreisende aus Risikostaaten nicht mehr mittels Transitflügen über Nichtrisikostaaten in die Schweiz einreisen. Neu ist entscheidend, in welchen Ländern die Flugreisenden, die in die Schweiz einreisen wollen, ihre Flugreise begonnen haben. Umgekehrt können Flugreisende aus Nichtrisikostaaten in die Schweiz einreisen, auch wenn sie auf Flughäfen in einem Risikostaat umsteigen müssen, sofern sie dort die Transitzone des Flughafens nicht verlassen.

17:02 Genf: Maskenpflicht für Kinderkrippen-Personal Erzieherinnen und Erzieher in den Kinderkrippen des Kantons Genf müssen künftig Gesichtsmasken tragen. Das haben die Genfer Gesundheitsbehörden entschieden, nachdem sieben Krippen-Angestellte positiv auf das Coronavirus getestet worden waren. Vierzig Kinder wurden nach diesen Ansteckungen bei Erwachsenen in Quarantäne gesteckt, wie der Sprecher des Genfer Gesundheitsdepartements, Laurent Paoliello, sagte. Mit dieser Massnahme wolle der Kanton verhindern, dass noch mehr Kinder in Quarantäne gebracht werden müssten und die Eltern in unlösbare Situationen geraten, um ihren Nachwuchs betreuen zu lassen. Auch solle ein Ausbruch von Infektionen in den Kinderkrippen vermieden werden.

16:41 Gesundheitskommission will breitere Konsultation bei Corona-Massnahmen Mit dem Covid-19-Gesetz soll das Notrecht soweit nötig im Gesetz verankert werden. Die Gesundheitskommission des Nationalrats (SGK) ist damit grundsätzlich einverstanden. Sie möchte aber die Macht des Bundesrates weiter beschränken, als es dieser es vorsieht. Bevor der Bundesrat neue Corona-Massnahmen erlässt, soll er nicht nur die Kantone, sondern auch die Dachverbände der Sozialpartner in die Arbeiten einbeziehen. Das fordert die SGK mit 22 zu 2 Stimmen. Einstimmig verabschiedet wurde der Antrag, dass der Bundesrat regelmässig über die Umsetzung des Gesetzes informieren und die zuständigen Kommissionen frühzeitig zu geplanten Verordnungen konsultieren soll. Wenn der Bundesrat und die Kantone Massnahmen anordnen, sollen sie sich nach Meinung der SGK an zeitlich und regional vergleichbaren Daten orientieren, die auf die Gefahr einer Überlastung des Gesundheitssystems, erhöhter Sterblichkeit und von schweren Krankheitsverläufen hindeuten.

15:46 Beschwerde gegen Maskenpflicht im Kanton Zürich Beim Zürcher Verwaltungsgericht ist eine Beschwerde gegen die vom Regierungsrat verhängte Maskenpflicht in Läden eingegangen. Das Verwaltungsgericht bestätigte auf Anfrage eine entsprechende Meldung der «NZZ». Mehr könne man dazu allerdings noch nicht sagen, der Fall ist hängig. Auch über den Absender macht das Verwaltungsgericht keine Angaben. Seit gestern gilt in Zürich eine Maskenpflicht für alle Läden in Innenräumen. Der Regierungsrat hatte am Montag über diesen Schritt informiert, nachdem die Corona-Ansteckungszahlen im Kanton wieder deutlich angestiegen waren. Legende: Seit Donnerstag gilt im Detailhandel im Kanton Zürich Maskenpflicht. Keystone

15:01 Berlin: Corona-Demos dürfen stattfinden Das Verwaltungsgericht Berlin hat das Verbot von Corona-Demonstrationen am Wochenende in der Hauptstadt in erster Instanz für unzulässig erklärt. Nach Auffassung des Gerichts sind die Demonstrationen unter Auflagen zur Einhaltung des Mindestabstands zulässig, sagte ein Gerichtssprecher. Das Land Berlin, das das Verbot ausgesprochen hatte, und die Organisatoren der Demonstrationen könnten Rechtsmittel gegen die Entscheidung einlegen.

14:19 Solothurn: Maskenpflicht in Läden ab 3. September Im Kanton Solothurn gilt ab nächstem Donnerstag, 3. September 2020, die Maskenpflicht in Einkaufsläden und -zentren. Das teilt die Staatskanzlei des Kantons mit. Solothurn reagiert damit auf die steigenden Neuansteckungen in den vergangenen Wochen und den schweizweiten Trend der steigenden Fallzahlen.

14:06 Kommt Frankreich auf die Quarantäneliste? Stefan Kuster: «Derzeit wären die Zahlen von Frankreich so hoch, dass es auf die Liste käme. Wir sind das am evaluieren, ob und wann Frankreich auf die Quarantäneliste kommt.» 00:39 Video Kuster: «Frankreich liegt im Moment über dem Schwellenwert» Aus News-Clip vom 28.08.2020. abspielen

14:02 Kuster: Verschiedene Einschätzungen sind eine der Stärken der Schweiz Stefan Kuster, Leiter der Abteilung Übertragbare Krankheiten des BAG: «Wir sind in einem föderalen System, es wird nie eine homogene, abgestimmte Krisenkommunikation geben, sondern es gibt immer verschiedene Stimmen mit verschiedenen Einschätzungen. Das ist eine der Stärken der Schweiz.»

13:59 «Hier sehen wir das Problem der Akzeptanz» Man habe die App so konzipiert, dass keine persönlichen Daten in der App bekanntgegeben werden, so Kim. Es gebe durchaus Wünsche nach mehr Daten. Dies wäre technisch auch machbar, aber: «Hier sehen wir das Problem der Akzeptanz.» Man bleibe deshalb auf dem jetzigen Weg. «Eine Kombination aus verschiedenen Informationsquellen wäre sinnvoll.»

13:57 «Drei Millionen aktive Apps, das schaffen wir» Sang-Il Kim, Leiter Abteilung Digitale Transformation des BAG ist überzeugt, dass die von ihm angestrebten drei Millionen aktive Apps noch geschafft werden. Er hofft, dass dafür nicht die Zahlen ansteigen müssen. 00:23 Video Kim antwortet auf Frage einer Journalistin: «Drei Millionen aktive Apps, das schaffen wir» Aus News-Clip vom 28.08.2020. abspielen

13:54 «Betreuung heisst, dass man regelmässig anruft bei den Menschen» Die Frage eines Journalisten dreht sich um die Kritik des Epidemiologen Marcel Salathé. Aus seiner Sicht funktionieren Contact Tracing und Testen schlecht, die Personen würden zu spät informiert. «Betreuung heisst, dass man regelmässig anruft bei den Menschen», so Kim. Manche Kantone hätten durchaus viel zu tun. Das könne dazu führen, dass öfter mal etwas liegenbleibe. Ein hoch lesenswerter COVID Thread von @ichbinstiller ("Covid-19 hat unsere Familie erreicht").



Von Testresultat bis zu code für die @SwissCovid app: 42 Stunden (!!!)



Von Code Eingabe bis zur App-Benachrichtigung der Kontakte: 2h



Liebe Kantone: So läuft Euch die Zeit davon. pic.twitter.com/An70c2vmtn — Marcel Salathé (@marcelsalathe_d) August 25, 2020

13:54 Verzögerungen beim Erzeugen der Codes für CovidApp Sang-Il Kim, Leiter Abteilung Digitale Transformation des BAG zu den Problemen beim Erzeugen der Covid-Codes für die App. «Es gibt Kantone, bei denen nur wenige Personen diese Codes erzeugen können.» Das könne dann zu Verzögerungen führen. Das BAG werde das mit den Kantonen anschauen, aber die Umsetzung sei Sache der Kantone.

13:51 Kim: Auch Personen mit Warncodes sollen sich bei Contact Tracing melden Kim erklärt den Zusammenhang zwischen der App-Warnung und dem Contact Tracing. «Auch die jeweiligen Personen mit Warncodes sollen sich jeweils bei den Kantonen melden, um das weitere Vorgehen zu besprechen», führt Kim aus. Kim erklärt, dass es zudem eine BAG-Datenbank gebe, durch welche man einen besseren Überblick habe. Mitte September könne man von einigen Kantonen erste Daten liefern.

13:46 350 Aktivierungscodes wurden erzeugt, 250 haben Code in App eingetragen In den letzten sieben Tagen habe man über 800 positiv getestete Personen gehabt. 350 Personen von ihnen hatten einen Aktivierungscode erhalten, aber nicht alle haben ihn in die App eingetragen. «250 wurden aktiviert und die jeweiligen Personen konnten gewarnt werden.» Die Warnung sei ein sehr wichtiges Mittel, so Kim. Bei 13 Menschen habe man eine Weiterverbreitung des Virus verhindern können, weil sie positiv getestet worden seien. «Das ist das Ziel der App.» Der Gap zwischen den heruntergeladenen App und der aktiven App sei nach wie vor hoch. Hier wolle man weiter arbeiten. 00:47 Video Kim: «250 Menschen wurden durch die App gewarnt» Aus News-Clip vom 28.08.2020. abspielen

13:42 Appell zum Download der CovidApp: «Warten Sie nicht, bis die Fallzahlen weiter steigen» Sang-Il Kim, Leiter Abteilung Digitale Transformation des BAG, spricht nun weiter. Er danke der Sotomo-Studie. Die Gründe für die Nutzung respektiv Nicht-Nutzung sei für das BAG sehr wichtig. Und er appelliert an die Bevölkerung: «Warten Sie nicht so lange, bis die Fallzahlen steigen, und laden Sie die App herunter.» Kim erklärt, dass man froh sei, dass die Download-Quote in der Schweiz hoch sei. Auch die Anzahl der aktiven Nutzer sei gestiegen.