Der Ticker startet um 6:46 Uhr

21:23 Schweizer Armee streicht Truppenübungen Die Schweizer Armee setzt die für dieses Jahr geplanten grossen Truppenübungen aus. Sie tut dies im Hinblick auf mögliche Einsätze in der aktuellen Corona-Situation, wie das VBS mitteilt. Der Entscheid sei vom Chef der Armee, Korpskommandant Thomas Süssli, getroffen worden. Mit dem Verzicht auf grosse Truppenübungen werde die Einsatzbereitschaft im Hinblick auf mögliche Einsätze zugunsten der zivilen Behörden fokussiert. Die Armee prüfe zudem die Durchführung von laufenden und geplanten Wiederholungskursen.

20:42 Der Flickenteppich lichtet sich ein wenig Die Corona-Fallzahlen in den Kantonen steigen und steigen, am Freitag wurde mit schweizweit 6634 neuen Fällen ein Höchststand erreicht. Der Bundesrat wird am nächsten Mittwoch über neue Massnahmen entscheiden, doch einigen Kantonen geht dies offenbar zu wenig schnell. In zahlreichen Kantonen sind am Freitag strengere Corona-Massnahmen beschlossen worden. Den Anfang machten vor dem Mittag verschiedene Westschweizer-Kantone. Im Kanton Jura müssen Diskotheken und Clubs im Kanton schliessen, Restaurants haben neu die Sperrstunde 22 Uhr. Versammlungen von mehr als zehn Personen werden im Kanton Freiburg ab 23 Uhr verboten – sowohl im öffentlichen wie im privaten Raum. Discos, Casinos und Bowlinghallen werden geschlossen. Alle übrigen Gaststätten müssen um 23 Uhr schliessen. Im Kanton Neuenburg sind die Massnahmen ähnlich. Im Kanton Waadt werden Grossveranstaltungen ab 1000 Personen verboten. Der Kanton Genf erlaubt keine Treffen mehr von mehr als 5 Personen, sowohl privat wie auch in der Öffentlichkeit Auch die Deutschschweiz reagiert: Im Kanton Solothurn sind Veranstaltungen mit mehr als 1000 Personen wieder verboten. Der Kanton Bern verbietet Veranstaltungen mit mehr als 15 Personen. Ab Samstag sind nur noch Geisterspiele ohne jegliche Zuschauer zulässig. Museen, Kinos, Fitnesscenter, Bars und Clubs werden geschlossen. Der Kanton Luzern führt eine Sperrstunde ein, ebenso Basel-Land und Basel-Stadt. Keine neuen Massnahmen hingegen gibt es aus den Kantonen Zürich und Uri. Passend zum Thema Hinweis auf einen verwandten Artikel: Coronavirus Diese Kantone gehen weiter als der Bund 23.10.2020 Mit Video

19:49 Amherd trifft sich mit Sportvertretern Bundesrätin Viola Amherd lädt für kommenden Mittwoch Vertreter von Swiss Olympic und Vertreter von Mannschaftssportarten zu einem virtuellen runden Tisch Sport ein. Dies teilte ihr Departement VBS am Freitag mit. Neben der Gesellschaft und der Wirtschaft habe die Covid-19-Epidemie auch den Sport hart getroffen. Aufgrund der aktuellen Lage dürften auch für den Sport wieder schwierige Zeiten anbrechen, heisst es in der Mitteilung. Sportministerin Amherd sei es ein grosses Anliegen, sich mit Vertretern des Sports auszutauschen. Aufgrund der aktuellen Lage lädt @Violapamherd nächste Woche Vertreter von @swissteam und Vertreter von Mannschaftssportarten zu einem «virtuellen runden Tisch #Sport» ein. #CoronaInfoCHhttps://t.co/eM5T3HAK9g — VBS - DDPS (@vbs_ddps) October 23, 2020

19:04 Zahlreiche Veranstaltungen im Kanton Bern betroffen Der Suisse Caravan Salon auf dem Berner Expogelände muss wegen den am Freitag vom Kanton verschärften Coronaschutzmassnahmen seine Tore schliessen. Die von der Regierung verschärften Massnahmen gelten laut Gesundheitsdirektor Pierre Alain Schnegg ab Freitag 24 Uhr auch für den Messebetrieb des Caravan Salon. Die Messe öffnete am Donnerstag ihre Tore mit dem Segen der Behörden. Erwartet wurden 7000 Personen pro Tag. Möglich war dies, weil gemäss den Bundesvorgaben Messen in die gleiche Kategorie wie Einkaufszentren fallen. Die Verschärfung der Coronaschutzmassnahmen durch die Berner Regierung am Freitag trifft zahlreiche Veranstaltungen und Veranstalter, aber auch Institutionen wie der Tierpark Dählhölzli. Dieser schliesst bis auf weiteres seine Tore, wie die Tierparkverwaltung am Freitagabend mitteilte. Der Kinderzoo war bereits geschlossen. Auch das Lichtspektakel «Rendez-vous Bundesplatz», das seit Mitte Oktober läuft, wird in den kommenden Wochen ausgesetzt, wie die Veranstalter mitteilten. Passend zum Thema Hinweis auf einen verwandten Artikel: Corona-Regelung Kanton Bern Suisse-Caravan-Salon findet statt – und was ist mit Corona? 23.10.2020 Mit Audio

18:31 Liechtenstein schliesst Gastronomie Im Fürstentum Liechtenstein werden um einer Überlastung des Gesundheitssystems vorzubeugen, Restaurants, Bars und Clubs sowie Diskotheken und Tanzlokale für das Publikum geschlossen. Dies gilt vorerst für drei Wochen, wie die Regierung mitteilte. Ebenfalls ist es an Veranstaltungen nicht mehr gestattet, zu konsumieren. Dies betrifft auch private Veranstaltungen mit mehr als 30 Personen. Bislang sind in Liechtenstein 324 laborbestätige Covid-19-Erkrankungen zu verzeichnen.

17:56 Polizeistunde in beiden Basel Die Kantone Basel-Stadt und Basel-Landschaft führen eine weitere Massnahme gegen die Ausbreitung des Coronavirus ein: Alle Restaurationsbetriebe müssen nachts geschlossen bleiben. In Basel-Stadt gilt die Schliessung zwischen 23 und 6 Uhr, im Kanton Basel-Landschaft von 23 bis 5 Uhr. Diese Massnahme tritt morgen Samstagmittag in Kraft, wie die Behörden mitteilen.

17:50 Schaffhausen weitet Maskenpflicht an Schulen aus In Schaffhausen gilt ab Dienstag die Maskenpflicht für Lehrperson in den Schulhäusern auch an den Volksschulen inklusive Kindergarten. Lernende müssen erst ab der Sekundarstufe I eine Maske tragen. Auf Schulanlässe wie Klassenlager soll möglichst verzichtet werden. In der Sekundarstufe II (Berufs- und Kantonsschule) bleibt die Maskenpflicht mit definierten Ausnahmen bestehen. Auf das Singen in Klassen ist vorläufig zu verzichten, Sportunterricht findet in Halbklassen statt, Kontaktsportarten sind verboten.

16:48 Sperrstunde in Luzern Auch der Luzerner Regierungsrat sieht Handlungsbedarf und hat deshalb dringliche Sofortmassnahmen zur Eindämmung des Virus beschlossen. Sie treten morgen Samstag, 24. Oktober 2020, in Kraft. An Arbeitsplätzen in Innenräumen von Einrichtungen und Betrieben gilt eine Maskenpflicht. Ausgenommen sind Personen, die allein in einem Raum arbeiten, sowie Arbeitsplätze, an denen der Abstand eingehalten werden kann oder zusätzliche Schutzmassnahmen wie Abschrankungen bestehen.

Restaurationsbetriebe, einschliesslich Bars und Clubs, Diskos und Tanzlokale, müssen zwischen 23 Uhr und 6 Uhr für das Publikum geschlossen bleiben.

In Spitälern und Alters- und Pflegeheimen, einschliesslich Kurhäusern, gilt ein Besuchsverbot. Die Leitung der Einrichtung entscheidet über Ausnahmen in Härtefällen.

In geschlossenen Privat- und Transportfahrzeugen gilt eine Maskenpflicht, wenn Personen transportiert werden, die nicht im gleichen Haushalt leben.

Erotik- und Sexbetriebe sind für das Publikum geschlossen. Legende: Keystone

16:34 Strikte neue Massnahmen in Bern Der Kanton Bern verbietet, Link öffnet in einem neuen Fenster Veranstaltungen mit mehr als 15 Personen. Ab Samstag sind nur noch Geisterspiele ohne jegliche Zuschauer zulässig. Museen, Kinos, Fitnesscenter werden geschlossen. Wettkämpfe und Trainings von Sportarten mit Körperkontakt werden verboten. Zudem gibt es im Kanton Bern eine Sperrstunde von 23 bis 06 Uhr. Bars und Clubs werden geschlossen. Neu gilt eine Maskentragpflicht auch unter den Lauben der Berner Innenstadt. Auch Messen oder Ausstellungen werden verboten, was diese Woche für Kritik sorgte. Denn bisher waren Messen mit tausenden von Besucherinnen und Besuchern erlaubt, auch wenn Grossveranstaltungen mit über tausend Personen im Kanton Bern verboten waren. Die neuen Regeln gelten ab Mitternacht. Ab Montag dürfen zudem maximal 100 Gäste in Restaurants anwesend sein – maximal vier pro Tisch. Zudem wird die Maskentragpflicht im Kanton ausgeweitet. Sie gilt ab Samstag auch in Laubengängen und überdachten Bereichen von öffentlich zugänglichen Gebäuden. Das gab Sicherheitsdirektor Philippe Müller (FDP) vor den Medien in Bern bekannt. Legende: Keystone

16:06 Kanton Genf verschärft Massnahmen Auch der Kanton Genf verschärft die Massnahmen, ab Sonntag um Mitternacht gilt , Link öffnet in einem neuen Fensterneu folgendes: Treffen von mehr als 5 Personen sind verboten, sowohl privat wie auch in der Öffentlichkeit

Veranstaltungen mit über 1000 Personen sind verboten

Bars und Restaurants müssen um 23 Uhr schliessen

Die Ausübung von Kontakt-, Kampf- und Mannschaftssportarten auf Amateurniveau wird verboten

Freizeiteinrichtungen wie Bowling-, Billard- und Spielsalons müssen schliessen

Musikalische Gruppenaktivitäten wie Singen werden untersagt

Sportanlagen wie Schwimmbäder und Fitnesszentren bleiben unter strikter Einhaltung der Schutzpläne offen

15:31 Kanton Bern informiert um 1630 Uhr Angesichts der stark steigenden Corona-Fallzahlen wird der Regierungsrat in Bern über die aktuellen Entwicklungen und über weitere Massnahmen zur Eindämmung der Corona-Pandemie im Kanton Bern informieren. Die Medieninformation beginnt um 1630 Uhr, wir berichten hier im Liveticker über mögliche Beschlüsse.

15:09 Medienkonferenz beendet Die Medienkonferenz ist beendet. Wir bedanken uns für Ihre Aufmerksamkeit. Auf srf.ch und hier im Liveticker halten wir Sie weiterhin über die aktuellen Entwicklungen rund um das Coronavirus auf dem Laufenden.

15:02 Gibt es schon Hilferufe von einzelnen Kantonen? Bezüglich der Engpässe in Pflege oder bei Bettenkapazitäten seien noch keine konkreten Anfragen von Kantonen für Hilfe eingetroffen, so Rudolf Hauri. Aber man wisse, dass gewisse Kantone daran seien, solche vorzubereiten. Es sei also damit zu rechnen.

14:59 Ackermann: «Aktuelle Massnahmen genügen bei weitem nicht» Genügen die aktuellen Massnahmen? «Nein, wir sind der Überzeugung, dass sie bei weitem nicht reichen», so Ackermann. 00:55 Video Martin Ackermann: «Massnahmen reichen bei weitem nicht» Aus News-Clip vom 23.10.2020. abspielen

14:56 Jakob: Härtefälle werden in den Kantonen beurteilt In einigen Kantonen werden gewisse Wirtschaftsbereiche wieder eingeschränkt. Wer wird diese Kosten bezahlen, möchte eine Journalistin wissen. «Im Covid-Gesetz kommen die Härtefälle zum Tragen, die Kantone haben jeweils den besten Überblick», so Jakob. Die jeweiligen Fälle würden vor Ort beurteilt werden. Gewisse Fälle seien Kandidaten für die Härtefall-Regelung: Veranstaltungsbereich, Reisebüros, Tourismus, etc. «Diese Bereiche leiden.» 00:36 Video Erik Jakob zur Anpassung der Härtefall-Klausel Aus News-Clip vom 23.10.2020. abspielen

14:51 Keine Schätzung zur Dunkelziffer möglich Ein Journalist möchte von Herrn Ackermann Informationen bezüglich der Dunkelziffer. «Die Schätzung im Frühjahr war im Bereich von Faktor 10, im Sommer 2-3.» Aktuell sei die Dunkelziffer sicherlich angestiegen, aber eine aktuelle Schätzung habe man nicht. 00:45 Video Martin Ackermann zur Dunkelziffer: «Es gibt derzeit keine Schätzung» Aus News-Clip vom 23.10.2020. abspielen

14:50 Wie gross ist die Gefahr von Engpässen beim Pflegepersonal? «Die Anforderungen an Pflegepersonal wächst erheblich. Wir müssen schauen, dass wir nicht in allgemeinen Erschöpfungszustand kommen», warntAndreas Stettbacher, der Bundesdelegierte für den Koordinierten Sanitätsdienst. Man wisse auch, dass die Belastung besonders für das Personal auf den Intensivstationen besonders hoch sei. In die Angaben der Bettenkapazitäten, die jeweils veröffentlicht würden, sei das dazu benötigte Personal jeweils mit einberechnet, so Stettbacher weiter. 00:52 Video Andreas Stettbacher zu Engpässen beim Pflegepersonal Aus News-Clip vom 23.10.2020. abspielen

14:48 Kuster: Verantwortung übernommen Kuster reagiert auf die Frage einer Journalistin bezüglich des Tempos der Massnahmen. «Das BAG macht eine Lagebeurteilung, in Zusammenarbeit mit der Taskforce.» Die diversen Akteure hätten durchaus ihre Verantwortung übernommen, Bund und Kantone gemeinsam. «Es geht vorwärts.»

14:44 Weiterhin Grossveranstaltungen, was ist davon zu halten? Grossveranstaltungen sind sehr kritisch, so Ackermann. Vor allem bezüglich der Situationen vor und nach einer Veranstaltung. Auch wenn es gute Schutzkonzepte gebe. Und an dieser Stelle erneut der allgemeine Aufruf von Taskforce-Chef Ackermann: Alle müssten sich nun einschränken. Hintergrund der Frage ist die Tatsache, dass manche Kantone Grossveranstaltungen weiterhin erlauben, viele andere sie bereits wieder verboten haben. 00:35 Video Martin Ackermann steht Grossveranstaltungen kritisch gegenüber Aus News-Clip vom 23.10.2020. abspielen