Der Ticker startet um 0:00 Uhr

1:30 Warnung vor Reisen nach Andorra und Gibraltar Das deutsche Auswärtige Amt hat seine Corona-Reisewarnungen auf Andorra und Gibraltar ausgeweitet. Vor nicht notwendigen, touristischen Reisen dorthin werde aufgrund hoher Infektionszahlen gewarnt, teilt das Amt mit. Weite Teile Spaniens und der französischen Mittelmeerküste waren bereits zuvor als Risikogebiete eingestuft worden. Am Mittwoch warnte das Auswärtige Amt zusätzlich vor Reisen unter anderem in einige Regionen der Karibik. Dazu gehört den Angaben zufolge die Insel St. Martin mit ihren französischen und niederländischen Insel-Teilen. Auch vor nicht notwendigen Urlaubsreisen in die niederländischen beziehungsweise französischen Überseegebiete Aruba und Guadeloupe sowie nach Französisch Guyana wird gewarnt. In allen Gebieten, für die neue Reisewarnungen ausgesprochen wurden, überschreitet die Zahl der Neuinfektionen laut Auswärtigem Amt derzeit 50 Fälle pro 100'000 Einwohner auf sieben Tage. Deutsche Reisewarnung #COVID19: Heute wurden folgende #Risikogebiete ausgewiesen @rki_de: Guadeloupe , St. Martin/St. Maarten Aruba , Gibraltar und Andorra . Es gilt eine Reisewarnung. Beachten Sie die Quarantäne- bzw Testpflicht für Reiserückkehrer.

1:23 Lockdown im Gazastreifen verlängert Nach dem Bekanntwerden weiterer Corona-Fälle ausserhalb spezieller Quarantäne-Einrichtungen wird ein Lockdown im Gazastreifen vorerst um 72 Stunden verlängert. Dies teilte ein Vertreter des von der islamistischen Hamas geführten Innenministeriums am späten Mittwochabend mit. Eine weitere Verlängerung behielt sich das Ministerium vor. Am Montag waren in dem Palästinensergebiet erstmals Corona-Fälle ausserhalb von Quarantäne-Einrichtungen festgestellt worden. Die Hamas-Regierung hatte daraufhin einen zweitägigen Lockdown in dem dicht besiedelten Gebiet verhängt. Am Mittwoch wurden weitere Infektionen gemeldet. Im Gazastreifen leben etwa zwei Millionen Menschen unter prekären Umständen. Eine starke Ausbreitung des Virus gilt als Horrorszenario. Entgegen vieler Befürchtungen verlief die Pandemie aber dort bislang glimpflich. In dem Küstengebiet gibt es etwa 20 Quarantäne-Einrichtungen. Für jeden Einreisenden ist seit Bekanntwerden des Corona-Ausbruchs in den Palästinensergebieten am 5. März eine Quarantäne verpflichtend. Insgesamt wurden im Gazastreifen bislang 125 Corona-Fälle registriert, 72 Menschen gelten als genesen. Bis auf die nunmehr 14 Fälle ausserhalb der Quarantäne-Einrichtungen wurden die anderen bei Einreisen über die Übergänge Rafah und Erez entdeckt. Audio Aus dem Archiv: Neues Gesicht an der Spitze der UNRWA 07:06 min, aus Echo der Zeit vom 27.05.2020. abspielen. Laufzeit 07:06 Minuten.

1:08 Corona-Hotspots: Streit in Italien um Migranten eskaliert In Italien eskaliert der Streit zwischen Sizilien und der Regierung in Rom über den Umgang mit der steigenden Zahl von Migranten. Die Regierung legte nach italienischen Agenturberichten am Mittwoch vor dem Verwaltungsgericht (TAR) in Palermo Widerspruch gegen das Vorgehen des Regionalpräsidenten Nello Musumeci ein. Anlass ist die Anordnung Musumecis, die Aufnahmezentren der Insel zu räumen, die Menschen an andere Orte zu schicken und keine Bootsmigranten mehr aufzunehmen. Rom bestreitet, dass solche Massnahmen in seine Kompetenz fallen. Der konservative Politiker argumentiert dagegen mit dem Gesundheitsschutz. Die Camps seien überfüllt und angesichts von Corona-Fällen unter Migranten nicht sicher genug. «Sizilien zu schützen ist meine Aufgabe als Präsident», erklärte er. Rom hat eingeräumt, dass die Lage in überfüllten Hotspots heikel ist. Die Regierung schickte ein weiteres Quarantäne-Schiff, die «Azzurra», nach Lampedusa, wie die Nachrichtenagentur Ansa berichtete. Dort liege schon die «Aurelia», auf die rund 270 Menschen kommen sollten. Nach Angaben des Innenministeriums in Rom kamen 2020 mehr als 17'500 Migranten nach Italien. Im Vorjahr waren es im gleichen Zeitraum nur 4862 Menschen gewesen. Besonders die Zahl der Bootsmigranten aus Tunesien ist im Sommer hochgeschnellt. Regio-Präsident zur Lage in Süditalien (ital.) Oggi è toccata a #Lampedusa una riduzione dell’affollamento che li rende luoghi tuttora totalmente inidonei per le PERSONE #migranti. L'ordinanza sugli hotspot produce effetti e li sta, come per magia, svuotando. Alzare la voce, a tutela della #salute pubblica, è servito. Avanti! pic.twitter.com/4Oa56xycjR — Nello Musumeci (@Musumeci_Staff) August 26, 2020

22:41 Verstösse gegen Quarantäne: EU-Handelskommissar tritt zurück Der Druck der irischen Regierung zeigte Wirkung: Phil Hogan ist nicht mehr EU-Handelskommissar. Entsprechende Medienberichte bestätigte Hogans Kabinettschef Peter Power am Abend der Deutschen Presse-Agentur in Brüssel. Zuvor hatte sich die irische Regierung von Hogan distanziert und ihm vorgeworfen, klar gegen Pandemie-Auflagen verstossen zu haben. Hogan soll unter anderem mit etwa 80 anderen Personen an einem Dinner einer Golf-Gesellschaft in einem Hotel im Westen Irlands teilgenommen haben. Dies soll gegen die dort geltende Obergrenze für Versammlungen verstossen haben. Passend zum Thema Hinweis auf einen verwandten Artikel: Verstösse gegen Quarantäne Corona-Regeln missachtet: EU-Handelskommissar tritt zurück 26.08.2020 Mit Audio

21:47 Der Reisebürobranche drohen hohe Verluste Die Corona-Pandemie hat die Schweizer Reisebüros besonders stark betroffen. Kaum jemand will derzeit in die Ferne reisen, und ein grosser Teil der seit Anfang Jahr gebuchten Reisen wurden annulliert. Der Reisebürobranche drohen hohe Verluste, Konkurse – und ein Stellenabbau. Nun kommt der Bundesrat den Reisebüros entgegen – allerdings nur ein bisschen. Antworten von SRF-Wirtschaftsredaktor Klaus Bonanomi. Audio Schweizer Reisebranche leidet in Corona-Zeiten 03:11 min, aus Echo der Zeit vom 26.08.2020. abspielen. Laufzeit 03:11 Minuten.

20:41 Triste Bilanz von Swissmem Die Binnen-Wirtschaft in der Schweiz erholt sich allmählich von der Corona-Pandemie und den Folgen des Shutdowns. Die stark exportabhängige Maschinen- und Elektro-Industrie aber kämpft nach wie vor. Der Branchen-Verband Swissmem hat am Mittwoch Bilanz gezogen, und die fällt düster aus: im letzten Quartal brachen sowohl Aufträge als auch Umsätze um 20 Prozent ein, die Exporte gar um 25 Prozent. 03:02 Video Swissmem zeichnet düsteres Bild Aus Tagesschau vom 26.08.2020. abspielen

20:07 24-stündige Abriegelung in Amman Die jordanische Regierung hat für Freitag eine 24-stündige Abriegelung der Hauptstadt Amman und der nordöstlich davon gelegenen Stadt Sarka angekündigt. Der «umfassende Lockdown» solle die Ausbreitung des Virus verlangsamen und den medizinischen Teams gewähren, so viele Verdachtsfälle wie möglich zu testen, sagte ein Regierungssprecher am Mittwoch. Innerhalb der 24 Stunden sollen alle Geschäfte geschlossen bleiben. Bis auf wenige Ausnahmen mit Sondergenehmigungen, Arbeiter etwa, darf niemand das eigene Haus oder die eigene Wohnung verlassen. Bereits im März hatte das Königreich eine strikte – damals unbefristete – Ausgangssperre verhängt, die nach und nach aber wieder gelockert wurde. Ein Anstieg der Zahl der Neuinfektionen in diesem Monat hatte jedoch Besorgnis erregt, insbesondere mit Blick auf die für nächste Woche geplante Rückkehr der Schüler in die Schulen. Legende: Keystone

19:14 Mobilfunkbetreiber verschicken Quarantäne-SMS an Ferienrückkehrer Wer diese Tage aus den Ferien zurückkommt, erhält eine SMS von seinem Mobilfunkbetreiber mit Hinweisen zur geltenden Quarantänepflicht und einem Link auf die BAG-Website. «In Koordination mit dem BAG geht die SMS an alle Kunden, die aus dem Ausland in die Schweiz zurückreisen», bestätigt die Mediensprecherin von Sunrise Fabienne Rüetschi die Aktion gegenüber SRF. Sie sei Mitte August gestartet. Die Meldung gehe an alle Kunden, die in die Schweiz zurückkehrten. Also nicht nur an jene, die aus einem Land kommen, das sich auf der Risikoliste befindet. Yann Hulmann, Mediensprecher beim BAG, sagt, es handle sich bei diesen SMS um eine freiwillige Informationsdienstleistung der Mobilfunkanbieter. «Das BAG begrüsst es, wenn Mobiltelefonbesitzer beim Eintritt in die Schweiz über die hier gültigen Bestimmungen zur Quarantänepflicht informiert werden.» Nicht alle Mobilfunkbetreiber hätten jedoch die technischen Möglichkeiten, solche Mitteilungen zu verschicken. Hulmann betont, das BAG verfüge über keine Kontaktdaten von Mobilfunkkunden. Legende: SRF

17:38 Tunesien: Steigende Ansteckungszahlen wegen Hochzeitsfeiern Das tunesische Gesundheitsministerium macht Hochzeiten für die aktuell steigenden Ansteckungszahlen mit dem Coronavirus in Teilen des Landes verantwortlich. Die Feierlichkeiten seien der Hauptgrund für die Ausbreitung der des Virus in mehreren Regionen, hiess es am Mittwoch aus Kreisen des Gesundheitsministeriums. Auch der Direktor des Zentrums für neu auftretende Krankheiten, Nasaf Ben Alia, verwies nach dem Anstieg der Infektionszahlen in Regionen wie Gabes, El Kef und Kairuan auf Hochzeiten. Diese werden in Tunesien gerne gross und vor allem im Sommer gefeiert. Neben Hochzeiten sei es zudem vermehrt in Fabriken zu einem stärkeren Infektionengeschehen gekommen, sagte Ben Alia. Er warnte vor weiter steigenden Zahlen.

17:08 Finanzkommission stimmt Corona-Nachtragskrediten zu Die Finanzkommission des Ständerats (FK) hat keine Einwände gegen die vom Bundesrat beantragten 13 Corona-Nachtragskredite im Umfang von rund 770 Millionen Franken. Auch das Covid-19-Gesetz sowie die Finanzhilfe für den ÖV unterstützt sie. Die Nachtragskredite betreffen insbesondere die Kosten für Corona-Tests (288.5 Millionen Franken), eine zusätzliche Einlage in den Bahninfrastrukturfonds (221.3 Millionen Franken) und die Rekapitalisierung von Skyguide (150 Millionen Franken). Ein grösserer Teil des Nachtragskredits wird als ausserordentlicher Zahlungsbedarf beantragt (476 Millionen Franken). Knapp die Hälfte der Nachträge werden in bereits bewilligten Krediten kompensiert. Passend zum Thema Hinweis auf einen verwandten Artikel: Grossanlässe, Masken, Kredite Das hat der Bundesrat entschieden 12.08.2020 Mit Video

16:33 Frankreich auf Risikoliste des Bundes? Noch kein Entscheid Der Bundesrat erwägt angesichts der steigenden Corona-Zahlen Frankreich auf die Risikoliste zu stellen. Ein Entscheid sei aber noch nicht gefallen, sagte Finanzminister Ueli Maurer. Die hohen Infektionszahlen alleine führten nicht zu einer Quarantänepflicht. «Es gibt keinen Automatismus», antwortete Maurer auf eine Frage einer Bundeshausjournalistin. Das federführende Innendepartement (EDI) und das Bundesamt für Gesundheit (BAG) verfolgten die Lage in Frankreich und anderen Ländern und Regionen aufmerksam. Das Problem sind die zehntausenden Grenzgänger, die täglich aus Frankreich in die Schweiz einreisen. Die Westschweizer Kantone drängen den Bund deshalb, das Land trotz hoher Infektionszahlen nicht auf die Risikoliste zu setzen, wie die Tamedia-Zeitungen berichteten. Der Bund hat in einer Verordnung die Kriterien für Risikoländer verankert: Als solche gelten Länder, in welchen die Zahl der Neuinfektionen pro 100'000 Einwohner in den letzten 14 Tagen mehr als 60 betrug. Dieses Kriterium wäre für einige Regionen in Frankreich erfüllt. Legende: Keystone

16:02 Kanton Zürich: Maskentragpflicht in Clubs ab 100 Personen Zürcher Clubs sollen ab Donnerstag eine Maskentragepflicht bei Partys mit mehr als 100 Personen einführen. «Ohne Maske – keine Party», dies empfiehlt die Bar- und Clubkommission Zürich (BCK). Den Gästen werden vor Ort Gesichtsmasken zur Verfügung gestellt. Sie dürfen diese aber auch selbst mitbringen, teilte die BCK mit. Bei Verstössen soll wie im öffentlichen Verkehr oder in Geschäften die Polizei zur Durchsetzung hinzugezogen werden. Die Massnahme ist Teil der neuen Verordnung, Link öffnet in einem neuen Fenster des Kantons Zürich, welche besagt, dass «Veranstaltungen in Innenräumen mit mehr als 100 Personen und Veranstaltungen in Innen- und Aussenräumen mit insgesamt mehr als 300 Personen nur durchgeführt werden dürfen, wenn ein Schutzkonzept vorliegt, der erforderliche Abstand gemäss Covid-19-Verordnung besondere Lage eingehalten werden kann oder Gesichtsmasken getragen werden.» Derweil sind die Ansteckungszahlen im Kanton wieder dreistellig: Die Gesundheitsdirektion hat innerhalb von 24 Stunden 118 neue Corona-Fälle registriert. Audio Zürcher Clubs: Ohne Maske keine Party 02:28 min, aus Regionaljournal Zürich Schaffhausen vom 26.08.2020. abspielen. Laufzeit 02:28 Minuten.

14:41 WEF 2021 in Davos in den Sommer verschoben Das Weltwirtschaftsforum (WEF) in Davos findet im kommenden Januar nicht statt. Es wurde wegen der Coronakrise auf den Sommer verschoben, wie das WEF mitteilte. Das WEF war vom 26. bis 29. Januar 2021 geplant. Noch im April hiess es, die Veranstaltung sei nicht gefährdet. Der geschäftsführende Direktor des Weltwirtschaftsforums WEF in Davos, Alois Zwinggi, sagte der «Südostschweiz», die Verantwortlichen seien zusammen mit Experten zum Schluss gekommen, dass sie nicht in der Lage sind, das Weltwirtschaftsforum im Januar 2021 durchzuführen. Die Entwicklung sowohl in der Schweiz wie auch weltweit lasse dies nicht zu. «Wir wissen nicht, wie im Januar die Reisesituation aussehen wird. Wir wissen auch nicht, wie die Bereitschaft der Leute ist, an einen Grossevent zu kommen.» Ausserdem möchten die Veranstalter auch Davos nicht in Gefahr bringen. Passend zum Thema Hinweis auf einen verwandten Artikel: Weltwirtschaftsforum in Davos WEF wird wegen der Pandemie verschoben 26.08.2020 Mit Video

14:22 Betreibungsstopp für Reisebranche verlängert Der Bundesrat verlängert den Rechtsstillstand für die Reisebürobranche. Dieser gilt bis Ende Dezember 2020. Reisebüros, die Kunden für annullierte Reisen Geld zurückerstatten müssen, können somit erst ab 1. Januar 2021 betrieben werden. Die Branche sei von besonderen Umständen betroffen, schreibt die Landesregierung. So hätten Quarantänebestimmungen und Grenzschliessungen grosse Auswirkungen auf den Umsatz von Reiseanbietern.

13:36 Berlin verbietet Demo gegen Schutzmassnahmen Berlin hat mehrere für das Wochenende geplante Demonstrationen von Corona-Skeptikern verboten. Die Versammlungsbehörde entschied, dass diese wegen erwarteter Verstösse gegen die geltende Infektionsschutzverordnung nicht stattfinden dürfen. «Das ist keine Entscheidung gegen die Versammlungsfreiheit, sondern eine Entscheidung für den Infektionsschutz», sagte Innensenator Andreas Geisel. «Wir sind noch mitten in der Pandemie mit steigenden Infektionszahlen.» Daher müsse zwischen dem Grundrecht der Versammlungsfreiheit und dem der Unversehrtheit des Lebens abgewogen werden. «Wir haben uns für das Leben entschieden», sagte Geisel. Am 1. August hatten etwa 20'000 Corona-Skeptiker an einer Grossdemonstration in Berlin teilgenommen – oft ohne Abstand und bewusst ohne Mund-Nasen-Schutz. «Ein solches Verhalten ist nicht akzeptabel. Der Staat lässt sich nicht an der Nase herumführen», sagte der Innensenator. Er kündigte ein konsequentes Vorgehen der Polizei an, sollten sich dennoch grosse Menschenansammlungen bilden.

12:52 Arbeitslosenversicherung: Bundesrat verlängert Massnahmen Der Bundesrat verlängert die Corona-Massnahmen in der Arbeitslosenversicherung. Er hat am Mittwoch beschlossen, dass das Einkommen aus einer Zwischenbeschäftigung weiterhin nicht an die Kurzarbeitsentschädigung angerechnet werden muss. Auch Mehrstunden, welche sich ausserhalb der Kurzarbeitsphase angesammelt haben, müssen vorläufig nicht abgezogen werden. Diese Regelung gilt bis Ende Jahr. Hintergrund ist der Entscheid des Bundesrats vom Mitte August, das vereinfachte Verfahren für Kurzarbeitsentschädigung bis Ende Dezember beizubehalten. Diese Regelung wäre Ende August ausgelaufen. Bis Ende Juni 2021 verlängert hat der Bundesrat auch die Gesundheitsschutzmassnahmen in den Asylverfahren. Diese betreffen insbesondere die Durchführung von Befragungen und die Sicherstellung ausreichender Kapazitäten in den Zentren des Bundes.

12:25 BAG meldet 383 Neuinfektionen Für die Schweiz und Liechtenstein vermeldet das Bundesamt für Gesundheit (BAG) 383 neue Ansteckungen mit dem Coronavirus. Am Dienstag vermeldete es 202, am Montag 157 bestätigte Fälle. Insgesamt gab es seit Beginn der Pandemie bisher 40'645 laborbestätigte Fälle. Der 7-Tage-Schnitt der bestätigten Fälle liegt nach Berechnungen von SRF bei gut 263 Fällen. Das sind 17 Prozent mehr als in der Vorwoche. In diesen sieben Tagen wurden 54'593 Tests durchgeführt, das sind 35 Prozent mehr als in der Vorwoche. Seit dem Vortag kam es zu acht neuen Spitaleinweisungen. Damit mussten seit Anfang der Pandemie 4514 Personen wegen einer Covid-19-Erkrankung hospitalisiert werden. Die Zahl der Todesopfer im Zusammenhang mit einer Covid-19-Erkrankung liegt bei 1723. Seit dem Vortag kam kein neuer Todesfall dazu. 1973 Personen befinden sich aufgrund der Kontaktrückverfolgung in Isolation, wie das BAG weiter mitteilt. In Quarantäne sind 7971 Personen, die mit Infizierten in Kontakt waren. 15'285 Menschen befinden sich nach der Rückkehr aus einem Risikoland in Quarantäne.

11:44 Auch das Wallis führt Maskenpflicht in Geschäften ein Der Kanton Wallis führt ab kommendem Montag 31. August ebenfalls eine Maskenpflicht in Geschäften und Läden ein. Die Pflicht gilt für alle Personen über 12 Jahren. Sie gilt etwa auch in Banken oder geschlossenen Bereichen von Bahnhöfen.

Das Verkaufspersonal muss dann keine Maske tragen, wenn zum Schutz eine Glasvorrichtung oder ähnliches vorhanden ist. Keine Maskenpflicht gibt es im Kanton Wallis nach wie vor in Restaurants und Bars. Passend zum Thema Hinweis auf einen verwandten Artikel: Coronavirus in der Schweiz Im Wallis und in Freiburg gilt bald eine Maskenpflicht in Läden 26.08.2020 Mit Audio

11:27 Castex will keine Gratis-Masken bereitstellen Kurz vor Schulanfang spricht sich der französische Premier Jean Castex gegen eine kostenlose Abgabe von Schutzmasken für alle Schüler aus. Es gebe zwei Fälle, in welchen der Staat die Kosten für die Schutzmasken trage, so Castex weiter. Wer aus medizinischen Gründen besonders anfällig für das Virus sei, könne sich Masken verschreiben lassen. Ausserdem würden bedürftigen Familien Schutzmasken zur Verfügung gestellt. Die französische Post habe bereits 50 Millionen Masken an neun Millionen Bedürftige verschickt. In Frankreich gibt es seit Wochen eine Debatte über die kostenlose Bereitstellung von Schutzmasken vor allem für Schüler. Zum Schulanfang kommende Woche gilt in den Schulen eine Maskenpflicht für Kinder ab elf Jahren. Auch Staatschef Emmanuel Macron hatte sich zuvor gegen eine generelle Verteilung von Schutzmasken ausgesprochen.