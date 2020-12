Der Ticker startet um 5:44 Uhr

17:31 St. Gallen: Gemischte Gefühle bei der Härtefallregelung Die von der St. Galler Regierung beschlossene Umsetzung der Härtefallregelung hat unterschiedliche Reaktionen ausgelöst. Nicht zufrieden sind der Gastroverband oder die Grünen. Für die SP braucht es mehr Mittel, die FDP verlangt Zurückhaltung bei A-fonds-perdu-Beiträgen. Für diese Härtefallhilfe müssen verschiedene Voraussetzungen erfüllt sein, wovon nach Ansicht des Gastroverbandes GastroSG für die Branche nicht alle erfüllbar seien. Wenn bei einem Reingewinn von 1 bis 3 Prozent der Umsatz um 40 Prozent falle, wie das als Voraussetzung für finanzielle Hilfe definiert sei, dann sei das in vielen Fällen bereits tödlich für das Unternehmen. Keine Freude an den Bedingungen für die Hilfe haben auch die Grünen im Kanton. Zu viele KMU blieben durch die 40-Prozent-Bedingung von den Unterstützungsmassnahmen ausgeschlossen, heisst es in einer Mitteilung. Für die SP steht fest, dass die vorgesehenen 22,6 Millionen Franken «auf keinen Fall ausreichen werden». Der Kanton solle seinen Anteil bei der bereits angekündigten Erhöhung mittragen, schreibt die SP St. Gallen. Audio Aus dem Archiv: Härtefallregelung im Kanton St. Gallen 17:04 min, aus Regionaljournal Ostschweiz vom 15.12.2020. abspielen. Laufzeit 17:04 Minuten.

17:17 Papst Franziskus freut sich auf ein Weihnachtsfest mit weniger Konsum Wenn alle Einkaufsmeilen dicht sind, findet die Besinnlichkeit vielleicht wieder einen Weg in die weihnachtlichen Wohnstuben der Christenheit. So zumindest erhofft sich das der Heilige Vater in Rom. «Dieses Jahr erwarten uns Restriktionen und Unbehagen», sagte das Oberhaupt der katholischen Kirche. Die Geschichte von Maria und Josef könne den Gläubigen helfen, die Art, wie Weihnachten dieses Jahr gefeiert werde, zu «reinigen», während sie den Konsum hinter sich liessen. Weihnachten wird auch im Vatikan dieses Jahr anders als üblich begangen. Die Christmette an Heiligabend etwa musste wegen geltender Corona-Bestimmungen vorverlegt werden. Für Messen mit normalerweise vielen Gläubigen muss die Anzahl der Teilnehmer limitiert werden. Legende: Papst Franziskus hofft auf reinigende Festtage. Keystone

16:53 Auch im Thurgau ist man alarmiert Die Thurgauer Regierung hat zum Auftakt der Grossrats-Sitzung über die Corona-Lage informiert. «Die Lage ist ernst und sie verschärft sich», sagte Gesundheitsdirektor Urs Martin (SVP). Der Kanton Thurgau habe aktuell hinter St. Gallen und Tessin am drittmeisten Corona-Fälle pro 100'000 Einwohner. Innert einer Woche hätten die Fälle um 27 Prozent zugenommen. Die Thurgauer Regierung begrüsst den Vorschlag des Bundesrats, je nach epidemiologischer Entwicklung verschärfte Massnahmen in drei Stufen einzuführen. Der Termin 29. Dezember für allfällige Schliessungen von Restaurants, Freizeit-, Kultur- und Sportbetrieben sei jedoch viel zu spät. Die Thurgauer Regierung fordert den Bundesrat auf, das Massnahmenpaket bereits am 18. Dezember zu beschliessen.

16:42 Längere Ferien für Nidwaldens Schulkinder Der Nidwaldner Regierungsrat plant, die Weihnachtsferien für die Volksschule bis Mittwoch, 6. Januar zu verlängern. Die Schulen sind bereits informiert – den formellen Beschluss zur Ferienverlängerung fasst die Gesamtregierung am kommenden Dienstag. Der Schulstart ist demnach auf Donnerstag, 7. Januar vorgesehen und nicht bereits auf Montag nach Neujahr. Dies gilt für alle Schülerinnen und Schüler bis und mit 3. Oberstufe. Die älteren am Obergymnasium und den Berufsschulen beginnen früher mit der Schule - die ersten beiden Januar-Wochen noch im Fernunterricht.

16:39 Berset twittert während der Konferenz In einem Tweet während der Konferenz erinnert Bundesrat Berset noch einmal eindringlich, das Gesundheitspersonal zu unterstützen. Er schreibt: «Vergessen Sie uns nicht! Das die Nachricht, die ich vom Personal des Purtales-Krankenhauses erhielt. Ermüdung und Überlastung des Pflegepersonals ist eine unserer Hauptsorgen. Es müssen alle Anstrengungen unternommen werden, um die Pandemie zu kontrollieren. Danke schön.» Damit endet die Medienkonferenz von Gesundheitsminister Alain Berset und dem Neuenburger Staatsrat Laurent Kurth.

16:20 Die Armee ist für die Impfungen bereit Berset ruft die Bevölkerung auf, das Gesundheitspersonal zu schützen. «Es braucht jetzt einen Effort», so Berset. Er fordert die Bürger weiterhin zur Vorsicht auf und bittet, auf engen Kontakt zu verzichten. Mit einer Stagnation, wie sie sich derzeit zeige, könne man sich nicht zufrieden geben. Wenn man in diesem Winter eine einigermassen stabile Situation erreichen wolle, müsse die Reproduktionszahl auf unter 0,8 gesenkt werden. Gleichzeitig weckt der Gesundheitsminister Hoffnungen bezüglich der Impfungen. Diese sollen in Bälde in grosser Menge zur Verfügung stehen. Swissmedic arbeite an den Zulassungen, die Armee werde dann für die Logistik zuständig sein. Nach Ablauf des Zulassungsprozesses sei die Impfung gesundheitlich sicher. Dennoch müsse für den eigentlichen Impfprozess genügend Zeit eingerechnet werden, so Berset. Legende: Gesundheitsminister Alain Berset appelliert an die Bevölkerung. Keystone

16:15 Gegenseitiges Vertrauen Der Gastgeber, der Neuenburger Staatsrat Laurent Kurth, lobt den engen Kontakt mit den Behörden im gemeinsamen Kampf gegen das Virus. Ferner unterstreicht Kurth die Wichtigkeit einer umfassenden Impfstrategie. Demgegenüber gibt Berset zu bedenken, dass die Massnahmen in der Romandie zwar gut angeschlagen hätten, aber dies reiche nicht aus. Die Welle habe die Schweiz noch nicht hinter sich gebracht, so Berset.

16:11 Gesundheitsminister Alain Berset besucht Neuenburger Spital Bundesrat Alain Berset informiert in einer Medienkonferenz über seinen Besuch in der Intensivstation des Neuenburger Kantonsspitals. Die Lage sei insgesamt besorgniserregend, denn die Infektionszahlen würden weiter ansteigen. Die Krankenhäuser kämen zusehends in Bedrängnis, sagt Berset. Die Schweiz riskiere einen exponentiellen Anstieg der Ansteckungen. Mit 750 Fällen auf 100'000 Einwohner und einer Reproduktionszahl von zurzeit 1,13 habe die Schweiz die höchsten Zahlen in Europa.

16:08 Zürcher Regierungsrat: Skigebiete sollen schweizweit schliessen Der Regierungsrat regt in einer Medienmitteilung an, die Skigebiete schweizweit sofort zu schliessen. Die Spitäler im Kanton Zürich seien kaum in der Lage, zusätzliche Unfallpatientinnen und Unfallpatienten aus den Skigebieten zu versorgen. Es sei nicht nachvollziehbar, dass Sport- und Freizeiteinrichtungen geschlossen werden sollen, während in den Bergen trotz aller Infektions- und Unfallrisiken Skibetrieb herrsche, was wiederum eine Belastung für die Spitäler bedeuten könne. Gleichzeitig teilt der KMU- und Gewerbeverband des Kantons Zürich mit, dass immer mehr KMU im Kanton Zürich nach eigenen Angaben wegen der Corona-Krise in Bedrängnis geraten. Mittlerweile geben 6,6 Prozent der Betriebe an, in der Existenz massiv gefährdet zu sein.

16:04 Spanien geniesst das neue Laissez-Fair «Alles wieder viel besser hier», so begrüsst eine Frau aus Madrid freudig ihren Bekannten, den sie zuletzt Ende August gesehen hat. Die Spanier geniessen die relative Freizügigkeit. Trotz der Einschränkungen des öffentlichen Lebens mit nächtlichen Ausgangsbeschränkungen und Obergrenzen bei der Zahl der Besucher in Gaststätten, Geschäften, Kinos, Theatern und Museen sind an den Wochenenden vor Weihnachten in den Innenstädten Madrids oder Barcelonas Massen von Menschen unterwegs – fast so, wie in n ormalen Zeiten. Auf der Plaza Mayor ist ein Weihnachtsmarkt aufgebaut, Stände locken mit Weihnachtsdekoration, Süssigkeiten und dem üblichen Tinnef. Cafés, Restaurants und die beliebten Tapa-Bars sind rappelvoll. Warum die Coronafallzahlen so stark gesunken sind, ist für Experten schwer zu beantworten. Den Experten fehlten für verlässliche Antworten wichtige Daten aus dem privaten Bereich der Bürger. Legende: Madrids Strassen sind prall gefüllt – fast wie vor Coronazeiten. Keystone

15:11 Reiche Länder schnappen den armen die Impfdosen weg Mindestens ein Fünftel der Weltbevölkerung könnte bis zum Jahr 2022 keinen Zugang zu einem Corona-Impfstoff haben. Einer Studie der Johns Hopkins Bloomberg School of Public Health zufolge haben wohlhabendere Nationen mehr als die Hälfte der potenziellen Impfdosen für 2021 bereits für sich reserviert, obwohl sie nur 14 Prozent der Weltbevölkerung stellen. Laut den Forschern, die sich auf öffentlich zugängliche Daten bis Mitte November berufen, wurden weltweit bereits rund 7,4 Milliarden Impfdosen reserviert. Derweil hat das Mainzer Pharma-Unternehmen Biontech nun auch mit China eine Auslieferung seines Corona-Impfstoffs vereinbart. Die Vereinbarung mit dem Partnerunternehmen Fosun Pharma sehe die Lieferung von 100 Millionen Dosen im kommenden Jahr vor. Der Deal steht noch unter dem Vorbehalt der Zulassung durch die chinesischen Behörden, gab Biontech bekannt. Audio Aus dem Archiv: Wegen Corona den Patentschutz aufheben? 04:09 min, aus Rendez-vous vom 09.12.2020. abspielen. Laufzeit 04:09 Minuten.

14:42 VPOD fordert koordinierte Massnahmen für Gesundheitspersonal Das Gesundheitspersonal von Spitälern, Heimen und der Spitex fordert umgehend drastische und koordinierte Massnahmen. Die Corona-Pandemie sei psychisch und physisch erschöpfend, schreibt die Gewerkschaft VPOD. Das Gesundheitspersonal leide unter unterdotierten Stellenplänen, tiefen Löhnen und unzureichendem Gesundheitsschutz. Die steigenden Fallzahlen führten zu einer Sterbewelle in Altersheimen und zu vollen Intensivstationen. Doch statt Pausen und Ruhephasen böten einige Arbeitgeber sogar Mitarbeitende aus der Quarantäne oder symptomfreie infizierte Angestellte zur Arbeit auf, um die Personalknappheit zu bewältigen. An der Protestwoche im Oktober seien klare Forderungen gestellt worden. Applaus reiche nicht, die strukturellen Mängel im Gesundheitsbereich müssten behoben werden. Die Politik nehme die Arbeitnehmenden nach wie vor nicht ernst. Audio Aus dem Archiv: Stadtzürcher Gesundheitspersonal soll Corona-Prämie erhalten 05:13 min, aus Regionaljournal Zürich Schaffhausen vom 03.12.2020. abspielen. Laufzeit 05:13 Minuten.

14:19 Tschechien startet mit Weihnachts-Schnelltests Die Menschen in Tschechien können sich vor Weihnachten kostenlos auf das Coronavirus testen lassen. Das landesweite Schnelltest-Programm mit Hunderten Abnahmestellen hat begonnen. Für den ersten Tag haben sich mehr als 17’000 Personen angemeldet. Die Teilnahme ist freiwillig. Die Kosten trägt die Krankenversicherung. Die verwendeten Antigen-Schnelltests liefern innerhalb weniger Minuten ein Ergebnis. Sie gelten aber als weniger genau als sogenannte PCR-Labortests. Das Programm läuft über den Jahreswechsel hinaus bis zum 15. Januar. Die Anzahl der täglichen Neuinfektionen mit dem Coronavirus steigt in Tschechien weiter. Am Dienstag kamen nach Behördenangaben 7889 bestätigte Fälle hinzu – rund 2000 mehr als am gleichen Tag vor einer Woche.

13:52 Berner Inselspital: 90 Prozent der Kapazitäten ausgeschöpft Im Berner Inselspital sind 90 Prozent der Kapazitäten auf der Intensivstation ausgeschöpft. Ärzte und Pflegepersonal blicken deshalb mit grosser Sorge auf ansteigende Covid-Ansteckungszahlen. «Wir mussten auch ausserhalb der Intensivstation zusätzliche Betten bereitstellen. Dort arbeitet Personal ohne spezifische Ausbildung für Intensivmedizin», sagte Stephan Jakob, Chefarzt für Intensivmedizin der Insel-Gruppe bei einem Mediengespräch. Durch diese zusätzlichen Betten auf anderen Stationen werde die Qualität der Behandlung unter dem Strich schlechter. «Darum kann man schon sagen, die Situation ist dramatisch», so Jakob. Die Intensivstationen spüren die Zunahme jeweils mit einer Zeitverzögerung von zwei bis drei Wochen. Doch bereits jetzt ist die Situation laut Jakob fragil. «Wir haben zusätzlich 16 Beatmungsgeräte in Betrieb genommen und dies auf Abteilungen, auf denen normalerweise keine Intensivpatienten liegen.» Mit diesen Zusatzbetten sind 90 Prozent der entsprechenden Kapazitäten ausgeschöpft. 01:59 Video Spitäler sind besorgt über mehr Patienten durch offene Skigebiete Aus Tagesschau vom 16.12.2020. abspielen

13:04 138'000 Menschen in Grossbritannien bereits geimpft Eine Woche nach dem Beginn der Massenimpfung gegen das Coronavirus in Grossbritannien sind nach Regierungsangaben bisher etwa 138'000 Menschen geimpft worden. «Ein sehr guter Start für das Impfprogramm», schrieb der zuständige Staatssekretär Nadhim Zahawi am Mittwoch bei Twitter. Die Zahl werde noch deutlich zunehmen, da das Netzwerk ausgebaut werde. In den vergangenen sieben Tagen hätten 108'000 Menschen in England, 18'000 in Schottland, fast 8000 in Wales und 4000 in Nordirland die Dosis erhalten. Zunächst sind über 80-Jährige, Bewohner von Pflegeheimen und besonders gefährdetes medizinisches Personal an der Reihe. Audio Impfungen und Brexit: Zwei grosse Brocken für Grossbritannien 03:59 min, aus Rendez-vous vom 02.12.2020. abspielen. Laufzeit 03:59 Minuten.

12:27 Kanton Solothurn will ab Januar Covid-19-Impfungen durchführen Die Vorbereitungen im Kanton Solothurn für die Impfungen laufen auf Hochtouren, meldet die Staatskanzlei. Ab Mitte Januar 2021 sollen Risikopatienten geimpft werden können. Man wolle so schwere Verläufe und Todesfälle reduzieren, begründet der Kanton den Impfplan. Zu Beginn erfolgen die Impfungen zentral am Impfzentrum in Solothurn.

11:59 Das BAG meldet 5625 neue Fälle und 89 neue Verstorbene Das Bundesamt für Gesundheit hat heute Mittag 5625 neue Fälle gemeldet, die in den letzten Tagen positiv auf das Coronavirus getestet wurden.

gemeldet, die in den letzten Tagen positiv auf das Coronavirus getestet wurden. Damit liegt der 7-Tage-Schnitt bei 4271 . Das sind 7 Prozent mehr als in der Vorwoche. Der Trend ist derzeit leicht steigend.

. Das sind als in der Vorwoche. Der Trend ist derzeit leicht steigend. Die Positivrate im 7-Tage-Schnitt liegt aktuell bei 15.0 Prozent . Das heisst, von 100 Tests waren im Schnitt rund 15 Tests positiv. Im Vergleich zur Vorwoche ist die Positivrate damit um 16 Prozent gesunken. Das Testvolumen im 7-Tage-Schnitt liegt bei 29'947 Tests pro Tag und ist damit im Vergleich zur Vorwoche um 27 Prozent gestiegen.

. Das heisst, von 100 Tests waren im Schnitt rund 15 Tests positiv. Im Vergleich zur Vorwoche ist die Positivrate damit um gesunken. Das Testvolumen im 7-Tage-Schnitt liegt bei und ist damit im Vergleich zur Vorwoche um gestiegen. Das BAG meldet 89 neue Verstorbenen. Die Kantone melden aktuell 3090 Personen, die wegen Covid-19 in einem Spital behandelt werden. Das sind 1 Prozent weniger als in der Vorwoche. #CoronaInfoCH#Coronavirus#COVID19

11:23 Scharfe Kritik an der Kultur im BAG im «Club» In der SRF-Talksendung «Club» zum Thema «Corona - Die Vergessenen» äusserte sich die ehemalige Co-Leiterin der Sektion Epidemiologie beim BAG und heutige Geschäftsführerin des Verbands «Die dargebotene Hand», Sabine Basler, kritisch zu den Rahmenbedingungen des Arbeitens im BAG. Man habe beispielsweise gewusst, dass das Meldesystem in der Krise nicht funktioniert, habe aber keine Handhabe gehabt, das zu ändern. Sie sprach dabei von einem «administrativen Korsett.» Eine Rolle dabei hätten auch diverse Skandale in der Vergangenheit in anderen Bundesämtern gespielt, wie beispielsweise gescheiterte IT-Projekte. Mit jedem solchen Vorkommnis seien die Vertragsvorlagen länger geworden – am Schluss habe man sich vor allem mit Administration befasst, so Basler. Ihr sei klar geworden, dass sie so nicht mehr im BAG arbeiten wolle. Im August 2019 verliess Sie das Bundesamt. Es sei in ihrer Funktion nicht möglich gewesen, die Behörde schlagkräftiger und innovativer aufzustellen, bejahte Basler eine Frage von Moderatorin Barbara Lüthi. Dazu sei gekommen, dass in ihrer Sektion praktisch kein Aussenkontakt stattfand. Ein Vorschlag ihrerseits für einen Tag der offenen Tür des BAG sei nicht gut angekommen. Sabine Basler ist nun seit Oktober 2019 Geschäftsführerin des Verband «Die dargebotene Hand», auch weil sie wieder näher bei den Menschen sein wollte. 02:06 Video Sabine Basler: «Der Draht gegen aussen fand nicht statt» Aus Club vom 15.12.2020. abspielen

10:51 Volle Kurzarbeitsentschädigung für tiefe Löhne Der Nationalrat will rückwirkend auf Anfang Dezember die Kurzarbeitsentschädigung für tiefe Einkommen erhöhen. Konkret sollen bis Ende März 2021 Löhne bis 3470 Franken, dem Mindesteinkommen im Gastgewerbe, zu 100 Prozent entschädigt werden. Die höheren Löhne würden anteilsmässig gekürzt, ab 4340 Franken gilt die übliche Regelung. Der Ständerat schliesst sich im Grundsatz dem Nationalrat an. Wichtig ist ihm dabei, dass die Lösung befristet sei. Ständerat Ruedi Noser (FDP/ZH) warnte denn auch davor, diese Notregelung in einen Dauerzustand zu überführen. Letzte Details müssen aber noch geklärt werden, bis die Entschädigung rückwirkend per 1. Dezember gelten wird. Geeinigt haben sich die Räte auch bei der Bemessung von Härtefällen. Es soll nicht nur das gesamte Vermögen berücksichtigt werden, sondern auch ungedeckte Fixkosten. Auch die Regelung der Erwerbsausfallentschädigungen an eingeschränkte Selbstständige ist unter Dach und Fach. 01:35 Video Ruedi Noser: «Leute, die Kurzarbeitsentschädigung erhalten, können auch einer Zusatzbeschäftigung nachgehen» Aus News-Clip vom 16.12.2020. abspielen