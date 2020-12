Der Ticker startet um 5:44 Uhr

10:51 Volle Kurzarbeitsentschädigung weiter umstritten Der Nationalrat will ab Anfang Dezember die Kurzarbeitsentschädigung für tiefe Einkommen erhöhen. Konkret sollen bis Ende März 2021 Löhne bis 3470 Franken zu 100 Prozent entschädigt werden, dem Mindesteinkommen im Gastgewerbe. Die höheren Löhne würden anteilsmässig gekürzt, ab 4340 Franken gilt die übliche Regelung. Der Ständerat will hier nicht mitmachen. Ruedi Noser (FDP/ZH) warnte im Rat davor, diese Notregelung in einen Dauerzustand zu überführen. Nun kommt es zu einer Einigungskonferenz der beiden Räte. Geeinigt haben sich die Räte hingegen bei der Bemessung von Härtefällen. Es soll nicht nur das gesamte Vermögen berücksichtigt werden, sondern auch ungedeckte Fixkosten. Hier hat sich der Ständerat dem Nationalrat angeschlossen. Auch die Regelung der Erwerbsausfallentschädigungen an eingeschränkte Selbstständige ist unter Dach und Fach. Legende: Keystone

9:43 Bundesbudget 2021: 6.6 Milliarden für Covid-Kredite Wie der Nationalrat hat auch der Ständerat den Nachtragskredit von 1.5 Milliarden Franken für die Härtefälle am Mittwoch genehmigt. Der Bundesrat hatte diesen Betrag am vergangenen Freitag vorgeschlagen – im Hinblick auf strengere Corona-Massnahmen in den nächsten Wochen. Diese Ausgaben werden ausserordentlich abgerechnet. Bei der ausserordentlichen Rechnung wird Stand Mittwochmorgen mit einem Defizit von 4.8 Milliarden Franken gerechnet, wie Finanzminister Ueli Maurer sagte. Die Ausgaben für die Covid-Kredite belaufen sich damit auf 6.6 Milliarden Franken. Angesichts dieser Mehrausgaben hatte Finanzminister Maurer die Räte zu Beginn der Budgetdebatte davor gewarnt, die vom Bundesrat vorgeschlagenen Ausgaben zu erhöhen. Es handle sich um ein ausgeglichenes Budget – und explizit nicht um ein Sparbudget, erklärte er. National- und Ständerat sind dieser Aufforderung schliesslich auch mehrheitlich gefolgt. Von grösseren Aufstockungen bei einzelnen Budgetposten hat der Rat abgesehen. So sind 2021 im Bundesbudget insgesamt 2.2 Milliarden Franken für Einkommensverluste vorgesehen. Weiter wurden Kredite gesprochen für die Kultur (130 Millionen Franken), den Transport (514 Millionen Franken), die Rekapitalisierung von Skyguide (250 Millionen) und für die Solidarbürgschaften (1 Milliarde). Legende: Keystone

8:09 Zürichs Gesundheitsdirektorin Natalie Rickli stellt sich hinter die Spitäler Rickli fordert eine Entscheidung des Bundesrats über weitere Verschärfungen der Corona-Beschränkungen schon am Freitag. Ein totaler Lockdown sei nicht zwingend, aber Branchen wie Gastronomie, Kultur, Freizeit und der Unterhaltungsbereich müssten geschlossen werden. Der Bundesrat könne mit seiner Entscheidung nicht bis nach Weihnachten warten. «Wir haben keine Zeit mehr», warnt Rickli im Interview mit dem «Tages-Anzeiger». Das Gesundheitssystem dürfe nicht überlastet werden, das sei die rote Linie, die nicht überschritten werden dürfe.

7:25 Weltärztepräsident: «Wir werden mindestens noch bis Ostern mit verschiedenen Lockdown-Massnahmen leben müssen» «Auch, wenn die Impfungen jetzt früher beginnen als erwartet, wird der Effekt nur allmählich zu einer Verbesserung beitragen», sagte der Weltärztepräsident Frank Ulrich Montgomery den Zeitungen der «Funke Mediengruppe». Er rechnet mit harten Coronamassnahmen bis ins Frühjahr. Modellrechnungen zeigten, dass der harte Lockdown in Deutschland die Zahl der Neuninfektionen frühestens ab Ende Januar bundesweit unter den zu erreichenden Wert von 50 Fällen pro 100'000 Einwohner innerhalb sieben Tage drücken werde. Die Bürgerinnen und Bürger müssten sich daher zunächst sogar auf eine Fortsetzung der jetzigen strengen Regeln einstellen. «Es wird eine Verlängerung des Lockdowns über den 10. Januar hinaus geben.»

6:13 Rio de Janeiro: Auch virtuelle «Réveillon» zum Jahreswechsel abgesagt Neben der Silvesterparty an der Copacabana, einem Stadtteil Rio de Janeiros, ist wegen der Corona-Pandemie nun auch die ersatzweise geplante, virtuelle Feier zum Jahreswechsel abgesagt worden. «Die Entscheidung ist notwendig, um Ansammlungen zu vermeiden, aus Respekt vor den Opfern und für die Sicherheit aller», schrieb die Verwaltung der brasilianischen Metropole am Dienstag auf Twitter. Brasilien ist derzeit einer der Brennpunkte der Corona-Pandemie. Bislang haben sich in dem grössten Land Lateinamerikas fast sieben Millionen Menschen nachweislich mit dem Coronavirus infiziert. Über 182'500 Patienten sind im Zusammenhang mit der Atemwegskrankheit Covid-19 gestorben. Zuletzt sind die Corona-Kurven in vielen brasilianischen Bundesstaaten angestiegen. Unter anderem verzeichneten die Stadt und der Bundesstaat Rio de Janeiro wieder steigende Corona-Zahlen, die Belegungsquote der öffentlichen und privaten Intensivbetten für Covid-19-Patienten nahm zu.

3:12 Lockdown in Deutschland beginnt In Deutschland beginnt heute Mittwoch ein neuer Lockdown. Ab sofort haben nur noch Läden für den täglichen Bedarf geöffnet. Coiffeursalons sowie ähnliche Betriebe bleiben zu. Schulen sind ebenfalls geschlossen oder stellen auf Fernunterricht um. Mit diesen neuen Massnahmen soll das Coronavirus eingedämmt werden. Ziel der Behörden ist es, die Zahl der Neuinfektionen pro 100'000 Einwohnerinnen und Einwohner pro Woche auf maximal 50 zu senken. Am Dienstag betrug diese Zahl laut dem Robert-Koch-Institut noch 173. Bundeskanzlerin Angela Merkel und die Ministerpräsidenten der Bundesländer hatten sich am Sonntag auf die neuen Massnahmen verständigt. Sie gelten vorerst bis am 10. Januar. Das Meinungsforschungsinstituts Forsa befragte im Auftrag des «Redaktionsnetzwerks Deutschland» 1002 Personen zu den neuen Massnahmen. 60 Prozent befürworten diese, 22 Prozent meinten, die Massnahmen dürften noch strenger sein. Was auffällt: Fast 70 Prozent der 18- bis 29-Jährigen halten die Massnahmen für richtig. Legende: Viele Geschäftsinhaber haben am Dienstagabend ihre Läden bis vorerst zum 10. Januar geschlossen. Keystone

1:20 Westschweizer Kantone wollen mehr Berechenbarkeit Die Westschweizer Kantone fordern, dass die Corona-Massnahmen in der Schweiz berechenbarer werden sollen. Es brauche ein landesweit geltendes System, das auf ebenso objektiven wie transparenten Kriterien beruhe und welches die Bevölkerung nachvollziehen könne. Das schreiben die Kantone Genf, Waadt, Wallis, Freiburg, Neuenburg und Jura in einer gemeinsamen Mitteilung. Es gehe auch darum, zu vermeiden, dass restriktive Massnahmen ergriffen werden, ohne dass wirtschaftliche Hilfen klar definiert seien. Die sechs Kantonsregierungen beobachten ausserdem eine «sehr grosse Instabilität» durch die Vervielfachung der in kurzen Abständen getroffenen Entscheidungen. Sie möchten die Auswirkungen der am vergangenen Freitag angekündigten bundesrätlichen Corona-Massnahmen abwarten, bevor ein neues Paket auf den Weg gebracht wird.

Die Regierung überholt sich regelmässig mit Ankündigungen neuer Corona-Massnahmen. Dazu kommen unterschiedliche Entscheide der Kantone, Forderungen der Covid-Taskforce und der Wirtschaft: Der Überblick über alle relevanten Informationen fällt zunehmend schwer. Die Unsicherheit in der Bevölkerung steigt, dafür sinkt die Bereitschaft, sich mit den immer neuen Anweisungen auseinanderzusetzen.

In den letzten Tagen haben sich grosse Spitäler mit Appellen an die Politik gewandt: sie seien am Anschlag, es brauche griffigere Massnahmen um die Fallzahlen und damit die Belastung der Spitäler zu verringern. Auch der oberste Kantonsarzt Rudolf Hauri fordert harte Massnahmen.

21:34 Kantone mitten in den Impfvorbereitungen Die Kantone arbeiten «mit Hochdruck» daran, in ihren Regionen Impfzentren einzurichten. Geplant sind auch mobile Impftruppen für jene Personen, die das Haus nicht verlassen können. «Das Ziel ist klar», sagte Rudolf Hauri, Zuger Kantonsarzt und Präsident der Vereinigung der Kantonsärztinnen und -ärzte, am Dienstag vor den Medien. «Die Impfungen sollen ab Januar respektive bei Eintreffen in den Kantonen beginnen können.» Die Kantone seien daran, die Infrastruktur und die Feinverteilung zu planen und aufzubauen. Geplant ist, dass die geimpften Personen über ein elektronisches System erfasst und für eine zweite Impfung eingeladen werde.

20:36 Virtuelle Amtseinführung für den neuen US-Präsidenten Angesichts der Pandemie sollen grosse Teile der Vereidigungsfeiern von Joe Biden zum neuen US-Präsidenten virtuell stattfinden. Biden werde den eigentlichen Eid am 20. Januar auf den Stufen des Kapitols ablegen, teilt das zuständige Komitee mit. Die Feier und die traditionelle Parade im Anschluss würden jedoch abgeändert. Das Komitee ruft dazu auf, dieses Mal nicht für die Zeremonie nach Washington zu reisen. Legende: Den Amtseid wird der neue Präsident Biden live vor dem Kapitol ablegen, allerdings nur mit wenigen Zuschauern. Reuters

19:50 Die Impfungen laufen an, aber die Impf-Skepsis in Frankreich steigt Während in Frankreich, wie in anderen Ländern auch, die Impfkampagnen gegen das Covid19-Virus langsam anlaufen, wird das Misstrauen gegen den Impfstoff und Impfungen allgemein immer grösser.

18:31 Strenge Corona-Regeln vom Parlament abgesegnet Das Solothurner Parlament kann als einziges in der Schweiz die Corona-Verordnungen der Regierung bewilligen oder zurückweisen. In der Debatte gab es viel Kritik. Müssen Tenniscenter geschlossen sein? Und könnte man bei Gottesdiensten nicht mehr Personen zulassen? André Wyss (EVP): «Es versteht kaum jemand, warum in eine Gondel mehr Personen eingelassen werden als in eine Solothurner Kirche». Die SP andererseits verlangte einen Lockdown, um den Kollaps im Gesundheitssystem zu verhindern. Das Parlament segnete die Notverordnung der Regierung schliesslich ab. Derweil machte Gesundheitsdirektorin Susanne Schaffner klar: «Die Regierung erachtet die aktuelle Verordnung als das Mindeste an Massnahmen. Sollte der Bundesrat am Freitag keine strengeren Massnahmen ergreifen, sind wir gezwungen, einen Schritt weiterzugehen».

17:57 Schnelltests in Basler Pflegeheimen Vor der Arbeit ein Schnelltest, der ähnlich wie ein Schwangerschaftstest funktioniert und rasch anzeigt, ob man sich mit Corona angesteckt hat oder nicht. In einem Basler Pflegeheim konnten sich Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter über mehrere Wochen täglich testen lassen. Sieben Infizierte wurden bei diesen Schnelltests gefunden. Der Kantonsarzt ist überzeugt von dem Verfahren und will das Modell weiterempfehlen. Passend zum Thema Hinweis auf einen verwandten Artikel: Modell aus Basel Pflegeheim findet mit Schnelltest sieben infizierte Angestellte 15.12.2020 Mit Audio

17:35 In Schaffhausen schliessen die Schulen früher Der Kanton Schaffhausen schliesst seine Schulen wegen der Pandemie in der ganzen Weihnachtswoche und nicht erst am 24. Dezember. Grund sind die konstant hohen Corona-Fallzahlen. Das Ziel der vorzeitigen Schulschliessung ist es, die Corona-Fallzahlen vor den Feiertagen zu reduzieren und auch über die Feiertage gering zu halten, wie der Regierungsrat am Dienstag mitteilte. Der letzte Schultag wird Freitag, der 18. Dezember, sein. Der Unterricht vom 21. bis 23. Dezember findet nicht wie vorgesehen statt. Die Regelung gilt für den Kindergarten, die Primarschule sowie die Sekundarstufen I und II, inklusive der Berufsschulen, der Kantonsschule und den höheren Fachschulen.

16:46 Basel-Stadt verlängert Shutdown Der Kanton Basel-Stadt verlängert seinen Mini-Lockdown mit der generellen Schliessung von Restaurants und Freizeiteinrichtungen bis zum 22. Januar. Die Regierung plädiert zudem dafür, die vom Bundesrat in Aussicht gestellten neuen Verschärfungen bereits diese Woche umzusetzen. Die epidemiologische Lage habe sich zwar leicht verbessert, sei aber «anspruchsvoll» geblieben, heisst es als Begründung. Neben den vom Bund am vergangenen Freitag verfügten neuen Schutzmassnahmen wird im Kanton Basel-Stadt neu die Prostitution untersagt. Der Teil-Shutdown ist in Basel-Stadt bereits seit dem 23. November in kraft. Legende: Bis zum 22. Januar bleiben in Basel-Stadt Restaurants und Freizeiteinrichtungen dicht. Keystone

16:09 Glarner Schüler und Schülerinnen früher in die Weihnachtsferien? Die Glarner Regierung prüft, ob die Schulen schon am 19. Dezember in die Weihnachtsferien gehen sollen, anstatt erst am 24. Der Entscheid soll am Donnerstag fallen, wie die Regierung in einer Mitteilung schreibt. Weiter hat die Glarner Regierung entschieden, dass die Maskenpflicht an den Oberstufen auf alle Bereiche ausgeweitet wird. Bisher waren die Schulzimmer – mit Ausnahmen – von der Maskentragpflicht ausgenommen.

15:46 Graubünden verlängert die Schliessung der Restaurants Der Teil-Shutdown im Kanton Graubünden wird um fünf Tage bis am 22. Dezember verlängert. Das hat die Bündner Regierung heute bekannt gegeben. Man wolle erreichen, dass die Zahlen im Kanton so weit sinken, dass ab dem 23. die Restaurants sogar bis um 23 Uhr öffnen dürfen und die umsatzstarken Weihnachtsferien möglichst gut genutzt werden können. Auf die Schliessung der Skigebiete verzichtet die Regierung. «Die Skigebiete zu schliessen bringt nichts», sagte Wirtschaftsdirektor Marcus Caduff. «Die Leute kommen trotzdem und gehen dann Schlitteln oder fahren abseits der Piste und können auch dort verunfallen.» Sollte sich die Lage verschärfen, würde die Regierung aber weitere Massnahmen prüfen. Legende: Der Teil-Shutdown in Graubünden dauert an. Die Hotels sind zu, die Skigebiete jedoch weiterhin offen. Keystone

