Der Bundesbeschluss über die Beschaffung neuer Kampfflugzeuge für sechs Milliarden Franken wird vom Ständerat in der Gesamtabstimmung mit 32 zu sechs Stimmen bei sechs Enthaltungen angenommen. Die Vorlage geht nun an den Nationalrat.

«Man könnte meinen, die Schweizer Industrie gehe unter oder zerbreche in Romandie und Deutschschweiz, wenn der Flugzeugkauf nicht zu 100 Prozent kompensiert würde», sagte Anita Fetz (SP/BS). Ebenso übertrieben sei die Befürchtung, das Volk werde ohne vollständige Kompensation sowieso ablehnen. Aus ihrer Sicht am vernünftigsten wären ohnehin gar keine Offsets: «Entweder man ist überzeugt vom Kauf und soll auch bezahlen, oder man ist nicht überzeugt.»

Strittig ist in der Detailberatung die Höhe von Gegengeschäften: Als Gegenleistung für den Kauf der Kampfjets sollen Schweizer Unternehmen Aufträge beim Herstellerland erhalten. Der Bundesrat möchte diese «Offsets» auf 60 Prozent der Kaufsumme beschränken – die Ständeratskommission will 100 Prozent und einen verbindlichen Verteilschlüssel für die Landesteile.

Christian Levrat (SP/FR) als Mitglied der Sicherheitskommission äusserte sich skeptisch zum Gesamtprojekt und verwies dabei auf andere wichtige Probleme wie etwa Klima und Cyberwar. Die Frage sei erlaubt, warum so teure und so schwere Flugzeuge gekauft werden, die zudem auch für den Bodenkampf taugten, erklärte er. Bei der geplanten Kompensationspraxis diskriminiere der Bundesrat zugleich die Westschweiz klar. «Machen wir Industriepolitik übers VBS nur für einige grosse Deutschschweizer Unternehmen oder für alle Landesteile», fragte Levrat.

Daniel Jositsch: «Dürfen keine Angst haben vor der direkten Demokratie»

Die bodengestützte Luftabwehr müsse nicht nur in der Beschaffung mit den Kampfflugzeugen koordiniert werden, fordert Daniel Jositsch – sondern auch an der Urne. Es sei nicht Aufgabe der Politik, der Bevölkerung etwas zu verkaufen, so der Zürcher SP-Ständerat, sondern Lösungen aufzuzeigen: «Warum soll die Bevölkerung also nicht über das Gesamte abstimmen können? Wir dürfen keine Angst haben vor der direkten Demokratie.»