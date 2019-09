Nach dieser spannenden Wiederwahl des Bundesanwalts für die Amtsperiode 2020-2024 geht es in beiden Kammern weiter mit den Sessionssitzungen. Wir danken Ihnen für die Aufmerksamkeit und beenden hiermit den Liveticker und die Übertragung aus dem Nationalratssaal. Die Zusammenfassung der Ratsdebatte finden Sie hier: Bundesanwalt Lauber wird knapp wiedergewählt .

Die Nationalratspräsidentin stellt fest, dass die Stimmenzähler noch nicht im Saal sind und weist die Räte an, mit der Diskussion über einen weiteren Block des Datenschutzgesetzes zu fortzufahren.

Wir werden Sie über das Resultat der Abstimmung über den Verbleib im Amt von Bundesanwalt Lauber informieren, sobald dieses in der grossen Kammer verlesen wird. Voraussichtlich werden die Stimmenzähler spätestens um 09.45 Uhr soweit sein.

Michael Lauber selbst verfolgt die Abstimmung über ihn vom Besuchertribüne aus. Die Nationalratspräsidentin ermahnt die Personen im Saal, das Filmen zu unterlassen. Nun werden die Wahlzettel wieder eingesammelt. Laut SRF-Bundeshausredaktor Christoph Nufer könnte es knapp werden für Lauber. Das Resultat wird in beiden Kammern separat in 30 bis 40 Minuten bekannt gegeben. Das heisst: Die Sitzung der Vereinigten Bundesversammlung ist damit offiziell beendet, wie Carobbio Guscetti mit dem Läuten ihrer Glocke signalisiert. Der Nationalrat nimmt seine gestern aus Zeitgründen unterbrochene Debatte über das Datenschutzgesetz wieder auf.

Carobbio Guscetti erläutert das Wahlprozedere. Dann werden die Wahlzettel verteilt – für die vier zu wählenden Bundesrichter, das Mitglied der Aufsichtsbehörde und für den Bundesanwalt. Michael Laubers Name sei aufgedruckt, könne aber durchgestrichen werden. Es gibt nur einen Wahlgang.

«Das Fazit der Anhörungen war ernüchternd», sagt nun Ständerat Filippo Lombardi von der CVP. Die Untersuchung gegen die Führung der Bundesanwaltschaft müsse zu Ende geführt werden, und zwar gründlich. Jeder in der CVP werde nach bestem Wissen und Gewissen abstimmen. Seine Fraktion hat Stimmfreigabe beschlossen. Persönlich appelliert er an die Kolleginnen und Kollegen: «Geben wir der Institution die Glaubwürdigkeit zurück, damit sie handeln kann.»

Lauber werde dafür kritisiert, dass er sich verteidige. Die Aufsichtsbehörde tue das gleiche und werde nicht dafür kritisiert. An die Adresse seiner Ratskollegen sagt er: Lauber dürfe nicht als Wahlinstrument missbraucht werden. «Viel Glück, einen fähigen Kandidaten zu finden. So wie Sie Lauber behandeln, wird sich niemand dazu bereit erklären, das Amt zu übernehmen. Retten Sie die Institutionen!»

Es gehe um Fakten, nicht Gerüchte. Fakt seien die Treffen mit dem Fifa-Präsidenten, die nicht protokolliert wurden. Ist das ein Vergehen? Die Rechtssprechung gebe keine Antwort darauf. In Genf sei das eine gängige Praxis. Ist es schwerwiegend? Lüscher meint nein. Dieser «mutmassliche Fehler» sei nicht vorsätzlich begangen worden. Lauber habe das Verfahren nur beschleunigen wollen. Und er sei ja bereits dafür sanktioniert worden. Lauber habe viel gegen Cyberkriminalität unternommen, er sei ein verlässlicher Partner bei internationalen Strafverfahren, das bezeugten zahlreiche Akteure, auch internationale Organisationen.

Nun vertritt Nationalrat Christian Lüscher (FDP/GE) die Minderheit, die in der Gerichtskommission für eine Wiederwahl votiert hatte. Er wolle sich damit nicht die Gunst der Bundesanwaltschaft sichern – dieser Vorwurf sei eine Beleidigung. Persönlich hätte er nichts von einer Wiederwahl.

Besonderes Unverständnis zeigt Hess gegenüber dem Sachverhalt, dass sich Lauber nicht an die Treffen mit Fifa-Boss Gianni Infantino erinnern konnte und auch keine entsprechenden Agendaeinträge auffindbar gewesen seien. Solche Treffen nicht zu vermerken widerspreche den geltenden Prozessen und Handlungsrichtlinien. Auch der Vorwurf der Amtsgeheimisverletzung stehe im Raum, weil bei einem Fifa-Treffen der Walliser Staatsanwalt als Privatperson zugegen gewesen sei. Das habe das Ansehen der Bundesanwaltschaft beschädigt, so Hess.

Das Verhalten Laubers gegenüber der Aufsichtsbehörde, der Mangel an Transparenz und die fehlende Kritikfähigkeit seien inakzeptabel, so Schneider Schüttel weiter. «Es gilt die Krise zu beenden und für Ruhe zu sorgen. Das geht nur, wenn wir eine neue Person an die Spitze der Bundesanwaltschaft wählen.» Sie beendet ihre Redenszeit mit dem Aufruf zur Nichtwiederwahl.