Daniel M. sitzt in Deutschland in Haft. Sein Fall hat grosse Wellen geworfen. In wessen Auftrag aber wurde er in die Falle gelockt? Wer war daran beteiligt? Das sind die Protagonisten der Spionage-Affäre.

Spionage-Affäre: Daniel M. in der Mauss-Falle 11 min, aus Rundschau vom 10.5.2017

Der Beschuldigte: Daniel M.

Der 54-Jährige Schweizer war 16 Jahre für die Zürcher Stadtpolizei tätig bis er im Jahr 2000 bei der UBS zu arbeiten begann. Für die Grossbank hat er laut Haftbefehl in den Bereichen «Interner Ermittlungsdienst» und «Konzernsicherheit» gearbeitet. Ab 2011 ist M. selbstständig in der Sicherheitsbranche tätig. Dabei soll er verschiedene Aufträge des Schweizer Nachrichtendienstes (NDB) ausgeführt haben. Die UBS hat bestätigt, dass es nach 2010 keinen Kontakt mehr mit M. gegeben hat.

Was der Schweizer Spion im Verhör verriet

Zwei Vorwürfe stehen gegen M. im Raum: Die Schweizer Bundesanwaltschaft (BA) wirft ihm den Weiterkauf geheimer Bankdaten vor. Die deutsche Justiz ermittelt gegen ihn wegen des Verdachts der Spionage für eine fremde Macht. Ihm wird angelastet, Informationen der nordrhein-westfälischen Finanzverwaltung mithilfe eines «Maulwurfs» in der Behörde an die Schweiz weitergegeben zu haben. M. wurde von deutschen Fahndern am 28. April in Frankfurt festgenommen. Er ist aktuell in der Justizvollzugsanstalt Mannheim ihhaftiert.

Der Verteidiger: Valentin Landmann

Der Schweizer Anwalt vertritt M. in dem Verfahren, das die Schweizer Bundesanwaltschaft gegen den Spion führt. Er kritisiert den Nachrichtendienst des Bundes (NDB) und die Schweizer Bundesanwaltschaft (BA). Laut Landmann hätte der NDB M. nicht fallen lassen dürfen. Im Gegenteil: Nach der Verhaftung in Frankfurt hätte der NDB M. unterstützen müssen. Dass die BA Aussagen von M. bezüglich seiner Fetsnahme in der Schweiz an den Anwalt des deutschen Ex-Agenten Werner Mauss geliefert hat, bezeichnet Landmann als «unnötige Dummheit».

Komplize Matschke: «Daniel M. hatte keinen Informanten»

Der angebliche Kontaktmann: Klaus-Dieter Matschke

Matschke soll der Kontaktmann von M. in Deutschland gewesen sein. Er soll M. dabei geholfen haben, Informationen über deutsche Steuerfahnder zu bekommen. Matschke leitet in Frankfurt eine Firma für Sicherheits- und Detektiv-Aufträge. Der ehemalige Kriminaloberrat ist Spezialist für die Aufklärung von Wirtschaftskriminalität und Spionage und war viele Jahre für deutsche Sicherheitsbehörden tätig. Mit dem «Fall M.» hat er laut eigenen Aussagen nichts zu tun. Er bestreitet gar die Existenz eines «Maulwurfs» in der nordrhein-westfälischen Finanzverwaltung. Allerdings bestätigte er eine frühere Zusammenarbeit mit M.

Der Einfädler: Werner Mauss

Der 77-Jährige gilt als deutsche Agenten-Legende. Er fädelte die Treffen ein, bei denen M. gestohlene Bankdaten der UBS weiter verkaufen wollte. Die Treffen wurden von Wilhelm Dietl gefilmt. Im Schweizer Verfahren gilt Mauss als Mitbeschuldigter. Deshalb erhielt er Einsicht in die Akten. Die gelangten aus Bern ungeschwärzt an den Anwalt von Mauss in Zürich. Anschliessend müssen die Akten auf bisher unbekannten Wegen an die deutsche Justiz gelangt sein. Die Schlinge um M. hat sich damit in Deutschland zugezogen. Mauss selbst hat unterdessen gegenüber der Bundesanwaltschaft zugegeben, die UBS über die Verhandlungen mit M. laufend informiert zu haben.

Der Protokollant: Wilhelm Dietl

Dietl arbeitete früher für den deutschen Bundesnachrichtendienst (BND). Er hat sich im Auftrag von Mauss mit M. in Frankfurt und Zürich getroffen und die Gespräche heimlich aufgezeichnet.

Die Grossbank: UBS

M. wollte gestohlene Bankdaten der UBS verkaufen. Die UBS war laut Mauss darüber informiert. Die UBS hat aber eigenen Worten zufolge (s. Stellungnahme) Herrn Mauss zumindest nie einen Auftrag erteilt. UBS-Chefjurist Olivier Bartholet hingegen sagte laut Akten der Bundesanwaltschaft, dass Herr Mauss seit längerem mit der UBS verbunden sei.

Die Stellungnahme der UBS «UBS hat zu keinem Zeitpunkt einen Auftrag an Herrn Mauss und Herrn

Dietl erteilt. Dasselbe gilt für den Herrn M., zu welchem die UBS zu

keinem Zeitpunkt nach seinem Verlassen der Bank in Kontakt stand. UBS

hat folglich auch zu keinem Zeitpunkt irgendwelche Entschädigungen oder

Unterstützung geleistet. UBS stand ab Oktober 2014 in Kontakt mit der

Bundesanwaltschaft und hat sämtliche Schritte eng mit den Behörden

abgesprochen.»

Der Auftraggeber: Schweizer Nachrichtendienst (NDB)

Der NDB hat 2012 Daniel M. beauftragt, die Namen von verdächtigen Steuerfahndern aus Nordrhein-Westfalen zu entlarven. Deutsche Ermittler sagen, dass M. «mindestens von 2012 bis Ende 2015» für den NDB tätig war. Ob M. tatsächlich einen «Maulwurf» in der NRW-Finanzverwaltung platziert hatte, ist unklar. Laut M. habe der NDB 60'000 von vereinbarten 90'000 Euro gezahlt. Die Verteidigung von M. erklärt, dass die volle Summe deshalb nicht gezahlt wurde, weil M. eben keinen «Maulwurf» habe installieren können. Laut NDB wurde die Zusammenarbeit mit M. in der ersten Jahreshälfte 2014 beendet.

Die Verhörer: Schweizer Bundesanwaltschaft (BA)

Die BA hatte M. 2015 wegen undurchsichtiger Spionagetätigkeiten in Bern in U-Haft gesetzt. Im Zuge des Verfahrens wurde auch Werner Mauss vernommen. Aus diesem Grund konnte dessen Anwalt Akteneinsicht beantragen. Die BA leitete dem Anwalt die ungeschwärzten Unterlagen weiter. Irgendwann landeten diese auf unbekannten Wegen bei den deutschen Ermittlungsbehörden. Die nahmen M. erst in den Fokus und dann fest.

SPD-Kanzlerkandidat Schulz äussert sich zum Spionagefall.

Die Fahnder: Deutsche Justiz

Im Dezember 2016 erlässt der deutsche Bundesgerichtshof Haftbefehl gegen M. Am 28. April 2017 nehmen sie ihn in Frankfurt fest. Der Fall schlägt in Deutschland hohe Wellen. Die Schweizer Botschafterin in Berlin, Christine Schraner Burgener, wird ins deutsche Aussenminsiterium zitiert. M. sitzt derweil in Mannheim in Haft.

Die Mitwisser bis 2014: Schweizer Politik

Die Bundeskanzlei war darüber informiert, dass die Bundespolizei (fedpol) den NDB in Sachen M. kontaktiert hatte. Der Bundesrat sei über die Entwicklung 2011 durch den damaligen Verteidigungsminister Ueli Maurer informiert worden. Der aktuelle Verteidigungsminister Guy Parmelin hat unterdessen indirekt eine NDB-Tätigkeit von M. bestätigt, in dem er sagte, dass dieser seit 2014 nicht mehr für den NDB tätig sei.

Die Vizepräsidentin der NDB-Aufsicht, Nationalrätin Corina Eichenberger (FDP/AG), bestätigte unterdessen, dass die Geschäftsprüfungsdelegation (GPDel) sich vor fünf Jahren mit dem Fall beschäftigt habe. «Der NDB hat uns den Fall damals vorgelegt», sagte die GPDel-Vizepräsidentin.

Der NDB habe sich im Rahmen der Spionageabwehr damit befasst, wie deutsche Finanzverwaltungen an illegale Steuerdaten-CDs gelangt waren – da sei der Mann eingesetzt worden. Damals sei im gesetzlichen Rahmen alles korrekt abgelaufen. Allerdings ging Eichenberger nicht davon aus, dass die Festnahme des Spions in Frankfurt mit seinen Tätigkeiten vor fünf Jahren etwas zu tun habe.