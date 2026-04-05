Die kantonale Walliser Rettungsorganisation (KWRO) hat laut «Sonntagszeitung» Anzeige gegen unbekannt erstattet.

Die Anzeige betreffe die Weitergabe und Veröffentlichung sensibler Notruf-Audios aus der Brandnacht von Crans-Montana.

Den Opferanwälten seien im Rahmen der Aktenübermittlung sämtliche Anrufe an die Notrufnummer 144 zugestellt worden. Unter den Files hätten sich auch Gespräche ohne Bezug zum Brand befunden.

Kurz nach der Zustellung seien die Dateien zunächst auf französischen Newsportalen und danach in der ganzen Schweiz veröffentlicht worden. Die KWRO mache geltend, es seien Berufs- und Dienstgeheimnis sowie das Datenschutzgesetz verletzt worden.

Die Anzeige richte sich gegen Anwälte, aber auch gegen Staatsanwaltschaft und Polizei. Diesen werde vorgeworfen, die nicht relevanten Audiodateien vor der Weitergabe nicht ausgesondert zu haben. Im Fall eines Erfolgs der Anzeige müssten die zuständigen Behörden den Fall abgeben.

Die KWRO und die Walliser Generalstaatsanwältin bestätigten die Anzeige auf Anfrage der Nachrichtenagentur Keystone-SDA. Sie machten keine weitere Angaben. Die Rettungsorganisation teilte mit, sie werde keinen weiteren Kommentar abgeben, solange die Ermittlungen liefen. Man arbeite mit der für den Fall zuständigen Staatsanwaltschaft zusammen.

Dass die Staatsanwaltschaft die von der KWRO erhaltenen Daten aus der Brandnacht nicht sortierte, kritisierten Opferanwälte schon im Februar.