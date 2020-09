Der Ticker startet um 9:15 Uhr

10:36 Auch die Mitte-Fraktion ist für das Gesetz «wenn es schlank bleibt» Christian Lohr für die Mitte-Fraktion CVP/EVP/BDP erinnert daran, dass es der verfassungsmässige Auftrag des Bundesrats sei, die Gesundheit der Bevölkerung zu schützen. Das habe dieser auch getan, und es habe ja auch ziemlich gut funktioniert. Mit dem Covid-19-Gesetz gebe man dem Bundesrat die Möglichkeit, weiterhin reagieren zu können. «Unsere Fraktion ist für dieses Gesetz, wenn es schlank bleibt». Insbesondere müsse auch sichergestellt werden, dass über die Belastung der Sozialwerke nicht die ganzen Kosten auf künftige Generationen überwälzt werden. Entscheidend für die Unterstützung des Gesetzes durch seine Fraktion sei auch, dass das Gesetz befristet sein werde. Es gebe auch viele Branchen, die noch keine Unterstützung erhalten. Dies müsse nun angegangen werden. Es gebe diesbezüglich einen Antrag. Selbstverständlich wolle man keine Einschränkungen von Grundrechten für die Bevölkerung. Es brauche möglichst viel Eigenverantwortung. Aber: «Ein zweiter Lockdown muss unter allen Umständen vermieden werden.» Es sei wichtig, dass die Gemeinden und Kantone verstärkt einbezogen werden und die Bevölkerung gut informiert werde.

10:19 Die SP will Eintreten und fordert mehr Hilfe für Wenigverdienende Mattea Meyer (SP/ZH) spricht im Namen der SP-Fraktion. Sie sagt, dass die Krise andauere, sei eine Tatsache. Da die Massnahmen nächste Woche auslaufen, sei dieses Gesetz unbedingt notwendig. Der Bundesrat müsse die Kompetenz behalten, schnell reagieren zu können. Es sei aber vor allen wichtig, dass Selbständige weiter unterstützt werden, insbesondere auch jene, die bisher immer noch auf Geld warten. «Sind wir bereit, die Existenz von Zehntausenden zu sichern?» Zudem sollen bei Wenigverdienenden die Kurzarbeitsentschädigung auf 100 Prozent erhöht werden. Nur mit diesen Entschädigungen können Konkurse von KMU verhindert und die Leute unterstützt werden. Auch Pierre-Yves Maillard spricht seitens der SP-Fraktion und über die Minderheitsanträge zum Gesetz. Man werde eintreten und das Gesetz unterstützen. Denn man müsse auch an die Schäden der Wirtschaft denken, die durch diese Krise verursacht wurden. Der Gewerkschaftspräsident spricht von einem «sozialen Notstand». Die Massnahmen im Gesetz würden helfen, noch teurere Langzeitwirkungen wie Arbeitslosigkeit zu verhindern. 00:49 Video Mattea Meyer (ZH/SP): «Es braucht dieses Gesetz, um demokratisch legitimiert und rasch entscheiden zu können» Aus News-Clip vom 09.09.2020. abspielen

10:16 SVP-Fraktion fordert Rückkehr zur «verfassungsmässigen Ordnung» Thomas de Courten (SVP/BL) spricht seitens der SVP-Fraktion. Seine Partei habe seit Ende März gefordert, dass die notrechtlichen Einschränkungen nicht zu einem Dauerzustand würden. Die Verfassungsrechte seien bei den Pandemie-Massnahmen sehr stark verbogen worden, so de Courten. Die gefürchtete Überlastung des Gesundheitswesens, welche der Grund für die Notmassnahmen gewesen sei, habe nicht stattgefunden. Man habe in der Zwischenzeit viel gelernt und alle seien nun auf eine allfällige zweite Welle vorbereitet. Die «überholte Strategie» im Kampf gegen das Virus müsse aufgegeben werden. Die SVP werde dennoch auf das Gesetz eintreten. Die Rückkehr zum ordentlichen Leben solle gelingen, aber mit nur wenigen Massnahmen aus dem Notrecht. Es brauche keine zusätzlichen Begehrlichkeiten, es brauche einen geordneten Ausstieg, so der Fraktionssprecher. 00:29 Video Thomas de Courten (SVP/BL): «Wir werden nur bedingt auf das Gesetz eintreten» Aus News-Clip vom 09.09.2020. abspielen

10:08 Staatspolitische Kommission spricht sich für Eintreten aus Ruth Humbel (CVP/AG) spricht als Präsidentin der Staatspolitischen Kommission des Nationalrats für Eintreten aus. Mit dem Gesetz sollen die Verordnungen in Recht übergeführt werden. Sie betont, dass das Gesetz keinen Impfzwang vorsieht. Die Kommission spreche sich mit 18:6 für Eintreten aus, und beantragte gewisse Änderungen. So soll, wer nur fahrlässig gegen das Gesetz verstösst nicht gebüsst werden können. Die Nichteintretens- und Rückweisungsanträge von Jean-Luc Addor (SVP/VS) und Pirmin Schwander (SVP/SZ) lehnt die Kommission ab. «Das Gesetz schafft ausschliesslich Massnahmen im Zusammenhang mit der Covid-19-Krise und gibt dem Bundesrat keine neuen Kompetenzen», betont Humbel weiter. Zudem habe das Gesetz eine Sunsetklausel, es läuft Ende 2021 ab.

9:52 Gesundheitskommission für Eintreten in Debatte Der Berichterstatter der nationalrätlichen Gesundheitskommission, Philippe Nantermod (FDP/VS), fasst noch einmal zusammen, was das Gesetz alles beinhaltet. Man brauche das Gesetz, das sei unbestritten. Das Eintreten in die Debatte wurde in der Kommission einstimmig beschlossen. Es gebe aber zwei Einzeleinträge, die das Gesetz zurückweisen möchten oder nicht darauf eintreten wollen. Die beiden Einzelanträge habe die Kommission nicht diskutiert. Philippe Nantermod weist jedoch darauf hin, dass die Not-Verordnungen des Bundesrates bei Ablehnung oder Nichteintreten hinfällig würden, weil diese automatisch nach 6 Monaten enden. Es sei deshalb zwingend, auf die Vorlage einzutreten, um bis Ende 2021 den «Kampf gegen das Virus» zu gewinnen. 00:38 Video Philippe Nantermod (FDP/VS): «Viele Tätigkeiten sind direkt von der Umsetzung des Gesetzes abhängig» Aus News-Clip vom 09.09.2020. abspielen

9:44 Die Eintretensdebatte zum Covid-19-Gesetz beginnt In der Eintretensdebatte haben die Bericherstatterinnen und -erstatter der Kommissionen je 10 Minuten Zeit ihre Sichtweise darzulegen. Ebenfalls haben die Vertreter der Fraktionen je 10 Minuten Redezeit und schliesslich gibt es 20 Minuten Zeit für den Bundesrat. Ebenfalls sind zwei Einzelanträge gemeldet. Die Detailberatung des Covid-19- Gesetz wird bei Eintreten wohl den ganzen Tag andauern. Erwartet wird eine Marathondebatte über mehrere Stunden. Die vorberatende Gesundheitskommission (SGK) hat zahlreiche Änderungen am Entwurf des Bundesrats vorgenommen. Im Laufe des Tages wird über rund dreissig Minderheits- und noch einmal so viele Einzelanträge diskutiert. Mit dem Covid-19-Gesetz sollen verschiedene Corona-Notmassnahmen - etwa in der Gesundheitsversorgung, in Justizverfahren oder der Medienförderung - ins ordentliche Recht überführt werden. Einige sehen dadurch die Demokratie in Gefahr. Bereits vor der parlamentarischen Beratung kämpfen vor allem Coronaskeptiker lautstark gegen die Vorlage. Ein Referendum ist bereits angekündigt. Die Aktivisten erhalten in der staatspolitischen Einschätzung Rückenwind von mehreren prominenten Staatsrechtlern. Wir übertragen die Debatte bis 17 Uhr hier im Livestream. Passend zum Thema Hinweis auf einen verwandten Artikel: Politik im Krisenmodus (All)mächtiger Bundesrat: Scharfe Kritik am Covid-19-Gesetz 09.09.2020 Mit Audio

9:25 Der Gesetzesinhalt im Überblick Der Gesetzesentwurf , Link öffnet in einem neuen Fenstersieht – abgeleitet von verschiedenen Bestimmungen in der Not-Verordnung - folgende besondere Befugnisse des Bundesrates vor. Gesundheitsversorgung: Der Bundesrat kann verschiedene Akteure verpflichten, wichtige medizinische Güter zu melden oder Massnahmen zur Versorgung der Bevölkerung mit diesen zu treffen. Er kann auch die Kantone ermächtigen, zur Sicherstellung der Krankenhauskapazitäten weitergehende Massnahmen zu treffen.

