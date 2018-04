Die BDP Schweiz lehnt das Geldspielgesetz ab. Die Delegiertenversammlung hat in Seewies (GR) die Nein-Parole beschlossen. Der Entscheid fiel mit 52 zu 44 Stimmen bei 8 Enthaltungen, wie die Partei mitteilte. Das Volk stimmt am 10. Juni über die Vorlage ab.

Weiteres Thema an der Versammlung war auch die Affäre um illegale Preisabsprachen von Engadiner Bau-Unternehmen. Andreas Felix hatte sich deswegen am Freitag aus dem Rennen als Kandidat für den Regierungsrat genommen. Zeitgleich gab er den sofortigen Rücktritt als Präsident der kantonalen BDP bekannt.

Parteipräsident Martin Landolt sieht aber in der jüngsten Entwicklung vor allem das Positive: «Im Unterschied zu anderen Parteien werden Amtsträger bei der BDP nicht fallen gelassen wie heisse Kartoffeln, wenn sie in Schwierigkeiten geraten», so Landolt an der Delegiertenversammlung.

«Und wenn aber einer, so wie Andy Felix, die Interessen des Teams höher gewichte als die persönlichen Interessen, dann hat er unseren Respekt und unser Vertrauen erst recht verdient. Der selbstlose Entscheid von Andy Felix zeugt von Mut und Rückgrat.»

Angriff auf Freiheit im Internet

Auch die Grünliberalen fassten an ihrer Delegiertenversammlung in Chambésy bei Genf die Nein-Parole zum Geldspielgesetz. Der Entscheid gegen das Geldspielgesetz fiel mit 85 Nein- gegen eine Ja-Stimme bei zwei Enthaltungen, wie die Partei mitteilte.

Das protektionistische Geldspielgesetz verschaffe der Schweizer Casinolobby unfaire Vorteile, argumentierte Vizepräsident Pascal Vuichard gemäss der Mitteilung. Netzsperren könnten einfach umgangen werden und seien ein gefährlicher Angriff auf die Freiheit im Internet.

Bereits im Januar hatten die Delegierten mit 94 Nein- gegen 5 Ja-Stimmen bei 15 Enthaltungen die Nein-Parole zur Vollgeldinitiative beschlossen.