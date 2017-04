Es wird die schlimmste humanitäre Katastrophe seit dem Zweiten Weltkrieg. Die UNO warnt vor einer afrikanischen Hungersnot nie gesehenen Ausmasses. SRF-Redaktor Ben Huwyler hat für die «Tagesschau» und «10vor10» eine betroffene Region Somalilands besucht. Und bedrückende Bilder zurückgebracht.

Die Glückskette führt am 11. April gemeinsam mit der SRG einen nationalen Sammeltag durch. Unterstützt wird die Aktion von Partnerhilfswerken, den Privatradios, weiteren Medien und natürlich von einem möglich grossen Teil der Bevölkerung.

Am Sammeltag am 11. April werden über 300 Freiwillige von sechs Uhr morgens bis Mitternacht in den vier Studios der SRG in Zürich, Chur, Lugano und Genf die Spendenversprechen per Telefon entgegennehmen.

Die Medien der SRG und der Privatradios pro Glückskette werden rund um die Uhr zum Spenden aufrufen.

Sie berichten dabei auch über den Einsatz der Partnerhilfswerke der Glückskette.

Spenden können Sie aber auch gleich hier online.