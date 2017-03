Wie viele Besucher werden erwartet? Wie viele Neuheiten werden präsentiert? Einige Angaben zum Autosalon in Genf.

Im Jahr 1905 fand in Genf der erste Autosalon statt, unter dem Namen «Nationale Automobil- und Fahrradausstellung». Ausstellungsort war ein Wahllokal am Boulevard Georges-Favon. Rund 30 Aussteller präsentierten Automobile und Fahrräder auf einer Fläche von 1200 Quadratmetern.

180 Aussteller haben sich für den Autosalon 2017 angemeldet. Die Zahl ist in diesem Jahr erneut zurückgegangen. Zum Vergleich: 2006 hatten sich noch mehr als 260 Aussteller am Salon präsentiert. Elektroautos sind spärlich vertreten.

900 Modelle sind in Genf ausgestellt.

Nur 66 Fahrzeuge erfüllen bereits das für 2021 ausgegebene CO2-Emissionsziel der EU-Kommission.

148 Autos werden welt- oder europaweit zum ersten Mal gezeigt.

106'000 Quadratmeter misst die Ausstellungsfläche auf dem Genfer Palexpo-Gelände. Das entspricht etwa der Grösse von zwölf Fussballfeldern.

700'000 Besucher werden erwartet. Diese Zahl ist leicht höher als in den vergangenen Jahren. In der Tendenz waren die Besucherzahlen in der Vergangenheit rückläufig.