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Der Tag beginnt mit der Nati So verfolgen Schweizer Fans den Match Schweiz gegen Algerien

03.07.2026, 06:18

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Früh wach: So schaut die Schweiz den Match gegen Algerien

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  • Bild 1 von 9. Die Ruhe vor dem Sturm (?) bei der Bäckerei in der Bahnhof-Unterführung von Aarau. Da waren die Türen noch geschlossen. Bildquelle: SRF.
    Tafel auf einem Gehweg vor einem Geschäft, dekoriert mit Herzmotiven.
  • Bild 2 von 9. Für dieses Spiel standen auch viele Bernerinnen und Bern freiwillig früher auf. Bildquelle: SRF.
    Menschenmenge schaut auf einen grossen Bildschirm im Freien.
  • Bild 3 von 9. Schweizer Fans schauen auf der Grossen Schanze in Bern gemeinsam das Spiel gegen Algerien. Bildquelle: SRF.
    Menschen sitzen und stehen vor einem Gebäude mit Aufschrift 'Stellwerk'.
  • Bild 4 von 9. Der Tag beginnt auch in St. Gallen mit Fussball. Bildquelle: SRF.
    Menschenmenge in einem Raum mit Holzbalkendecke und lila Beleuchtung, die an langen Tischen sitzt.
  • Bild 5 von 9. Die Stimmung in der Waaghaus-Arena beim Marktplatz (SG) ist gut. Versorgt wird mit Brunch, Gipfeli und Bier. Bildquelle: SRF.
    Menschen in roten Trikots schauen Fussballspiel auf grossen Bildschirmen in Halle.
  • Bild 6 von 9. Public Viewing in der Stadt Solothurn auf dem Dornacherplatz: Die Tribüne mit 500 Sitzplätzen war schon vor Anpfiff ausverkauft. Bildquelle: SRF.
    Menschenmenge in roten und weissen Kleidern hinter Absperrungen in einer Stadt bei Abenddämmerung.
  • Bild 7 von 9. Solothurner Morgenstund hat Rot auf dem Bildschirm. Bildquelle: SRF.
    Menschenmenge in roten Trikots unter einem beleuchteten Pavillon bei Nacht.
  • Bild 8 von 9. Auch die 5. Klasse des Rigi-Schulhauses in Goldau (SZ) ist stolz mit dabei. Bildquelle: SRF.
    Drei lachende Mädchen in roten Trikots schwenken Fahnen.
  • Bild 9 von 9. Bei dem Einsatz der Schweizer Nati schwindet jede Müdigkeit. Bildquelle: SRF.
    Gruppe von Kindern in einem Klassenzimmer, einige halten Flaggen und jubeln.
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SRF 4 News, 3.7.2026, 6 Uhr ; 

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