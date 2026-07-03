Früh wach: So schaut die Schweiz den Match gegen Algerien
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Bild 1 von 9. Die Ruhe vor dem Sturm (?) bei der Bäckerei in der Bahnhof-Unterführung von Aarau. Da waren die Türen noch geschlossen. Bildquelle: SRF.
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Bild 2 von 9. Für dieses Spiel standen auch viele Bernerinnen und Bern freiwillig früher auf. Bildquelle: SRF.
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Bild 3 von 9. Schweizer Fans schauen auf der Grossen Schanze in Bern gemeinsam das Spiel gegen Algerien. Bildquelle: SRF.
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Bild 4 von 9. Der Tag beginnt auch in St. Gallen mit Fussball. Bildquelle: SRF.
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Bild 5 von 9. Die Stimmung in der Waaghaus-Arena beim Marktplatz (SG) ist gut. Versorgt wird mit Brunch, Gipfeli und Bier. Bildquelle: SRF.
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Bild 6 von 9. Public Viewing in der Stadt Solothurn auf dem Dornacherplatz: Die Tribüne mit 500 Sitzplätzen war schon vor Anpfiff ausverkauft. Bildquelle: SRF.
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Bild 7 von 9. Solothurner Morgenstund hat Rot auf dem Bildschirm. Bildquelle: SRF.
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Bild 8 von 9. Auch die 5. Klasse des Rigi-Schulhauses in Goldau (SZ) ist stolz mit dabei. Bildquelle: SRF.
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Bild 9 von 9. Bei dem Einsatz der Schweizer Nati schwindet jede Müdigkeit. Bildquelle: SRF.
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