Weitere Regeln zur Jagd dürften in den kommenden Monaten zu reden geben. Der Bundesrat will in seiner Botschaft zur Teilrevision des Jagdgesetzes den Schutz von Wolf, Schwan und anderer geschützter Tierarten lockern.



Er schlägt vor, dass der Tierbestand dezimiert werden darf, sofern die Wildtiere trotz Präventionsmassnahmen grossen Schaden anrichten oder Menschen gefährden. Damit hält die Landesregierung an ihren Plänen fest, obwohl es in der Vernehmlassung von verschiedener Seite teilweise massive Kritik gegeben hatte.



Umweltschutzorganisation und die Linke lehnen die neuen Regelungen grundsätzlich ab; für die SVP, die Wolfsgegner, die Bauern und den Kanton Wallis stimmt die Stossrichtung. Die Vorlage geht ihnen zu wenig weit.