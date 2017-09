Der Bund hatte vor zwei Jahren mit mehreren Lebensmittelherstellern vereinbart, den Zuckergehalt in ihren Produkten zu reduzieren. Seither ist der durchschnittliche Gehalt an zugesetztem Zucker in Joghurts um rund 3 Prozent gesunken. In Frühstückscerealien beträgt die Abnahme rund 5 Prozent. Laut Bundesrat Berset ist die Entwicklung «sehr erfreulich». Anlässlich eines runden Tisches mit Hersteller-Vertretern sagte er: «Es sind nicht so grosse Schritte; aber viele kleine Schritte machen am Schluss viel aus.» Nun soll der Zuckergehalt bis Ende 2018 bei den Joghurts um weitere 2,5 Prozent reduziert werden. Bei den Frühstückscerealien beträgt die anvisierte Verringerung des Zuckergehalts weitere 5 Prozent. Laut Berset sind alle grossen Hersteller und Detailhändler an Bord, sie alle haben die «Deklaration von Mailand» unterschrieben.