Der deutsche Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier ist in Anwesenheit des Gesamtbundesrates mit militärischen Ehren zu seinem zweitägigen Besuch in der Schweiz empfangen worden.

Anschliessend strich Bundespräsident Alain Berset in seiner Begrüssungsrede die enge Verflechtung zwischen Deutschland und der Schweiz hervor. Steinmeier schlug dagegen in seiner Ansprache einen eher ernsten Ton an. «Ohne Demokratie hat Europa keine Zukunft», sagte er.

Danach folgte eine längere Unterredung mit Teilen des Bundesrates.

An der anschliessenden Medienkonferenz bezeichnete Steinmeier die Schweiz als verlässliche Partnerin. Er hoffe, dass die Verhandlungen der Schweiz mit der EU über ein institutionelles Rahmenabkommen noch dieses Jahr zu einem Abschluss kommen.

Bild 1 / 8 Legende: Alles ist bereit für den Besuch aus Deutschland: Der rote Teppich ist ausgerollt, die Treppe steht bereit - für die Ankunft des deutschen Bundespräsidenten Frank-Walter Steinmeier auf dem Flughafen Zürich-Kloten. Keystone Bild 2 / 8 Legende: Ankunft im Freundesland: Der deutsche Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier und seine Ehefrau Elke Büdenbender treffen am frühen Nachmittag auf dem Flughafen Zürich ein. Ihr Staatsbesuch in der Schweiz wird zwei Tage dauern. Keystone Bild 3 / 8 Legende: «Willkommen in der Schweiz!» Frank-Walter Steinmeier und seine Ehefrau Elke Büdenbender werden vom Schweizer Bundespräsidenten Alain Berset und dessen Ehefrau Muriel Zeender Berset auf dem Flughafen Zürich-Kloten begrüsst. Keystone Bild 4 / 8 Legende: Im Salonwagen unterwegs in die Bundesstadt: Nach der Ankunft auf dem Flughafen Zürich-Kloten geht's mit dem Sonderzug weiter in die Bundesstadt: Der Schweizer Bundespräsident lässt seinem deutschen Amtskollegen im Salonwagen eine kleine Zwischenverpflegung servieren. Das grosse Dîner gibt's am Abend. Keystone Bild 5 / 8 Legende: Empfang durch den Gesamtbundesrat: Frank-Walter Steinmeier wird auf dem Münsterplatz in Bern vom Gesamtbundesrat empfangen. Keystone Bild 6 / 8 Legende: Bitte lächeln! Auf dem Berner Münsterplatz lächeln der deutsche Bundespräsident Steinmeier und seine Gattin bereitwillig in die Kamera einer Zuschauerin. SRF Bild 7 / 8 Legende: Militärische Ehren: Bundespräsident Alain Berset schreitet mit seinem deutschen Amtskollegen Frank-Walter Steinmeier die Ehrengarde der Schweizer Armee ab. Keystone Bild 8 / 8 Legende: Appell für mehr Demokratie: «Ohne Demokratie hat Europa keine gute Zukunft», warnt der deutsche Bundespräsident Steinmeier in seiner Ansprache im Berner Bundeshaus. SRF

In seiner Rede vor dem Gesamtbundesrat in Bern legte Steinmeiner ein Augenmerk auf die Wichtigkeit der Rechtsstaatichkeit für die Glaubwürdigkeit Europas. Darin wünsche er sich EU-Staaten und die Schweiz Seite an Seite, sagte der 62-Jährige.

Steinmeier kritisierte, dass es auch in demokratischen Gesellschaften in Europa Kräfte gebe, die «zwar die Demokratie im Munde führen, aber in Wahrheit mit Ausgrenzung und autoritären Lockrufen die Stimmung anheizen.» Nötig sei deshalb eine «Selbstbesinnung» der Demokratie.

Die Schweiz würdigte Steinmeier in seiner Rede als starke Demokratie. Die Schweizerinnen und Schweizer begrüsste er als Freunde. Der deutsche Bundespräsident lobte zugleich das Engagement vieler Schweizer in zahlreichen internationalen Organisationen und in Krisenregionen.

Ausgezeichnete Beziehungen

Vor ihm hatte Bundespräsident Alain Berset die ausgezeichneten Beziehungen zwischen den beiden Ländern hervorgehoben. Die gegenseitigen wirtschaftlichen Interessen seien offensichtlich. Schliesslich habe das Handelsvolumen zwischen der Schweiz und Deutschland 2017 gemäss provisorischen Zahlen rund 100 Milliarden Franken erreicht. Auch bildeten Bern und Berlin eine Wertegemeinschaft.

Die Schweiz sei stark in die EU integriert - «stärker als viele Mitgliedsländer». Es sei deshalb auch nur logisch, dass beide Seiten an guten und geregelten Beziehungen interessiert seien. «Wir wollen diese Beziehungen weiter entwickeln und zukunftsfähig machen.»

Nach der Begrüssung gab es offizielle Gespräche mit Bundespräsident Alain Berset, Vizepräsident Ueli Maurer, Bundesrätin Simonetta Sommaruga und den Bundesräten Johann Schneider-Ammann und Ignazio Cassis im Bernerhof. Steinmeier wird von seiner Frau Elke Büdenbender begleitet. Am Abend wird es ein Galadinner geben.

Am Donnerstag stehen die Demokratie und die nachhaltige Entwicklung im Fokus. Das deutsche Staatsoberhaupt und Berset werden an einem Runden Tisch an der Universität Freiburg teilnehmen, der sich den Herausforderungen und Perspektiven der Demokratie im 21. Jahrhundert widmet.

Erster Staatsbesuch eines Bundespräsidenten seit 2010

Anschliessend besuchen Steinmeier und Berset die Kathedrale St. Nikolaus und das Innovationsquartier Bluefactory auf dem Areal der ehemaligen Brauerei Cardinal. Zusammen mit Energieministerin Doris Leuthard schauen sie sich das Solarhaus «NeighborHub» an. Das von Studenten von vier Westschweizer Hochschulen entworfene Projekt gewann 2017 einen internationalen Wettbewerb des US-Energiedepartements.

Es ist der erste Staatsbesuch eines deutschen Bundespräsidenten in der Schweiz seit 2010. Vor seinem Rückflug will sich Steinmeier bei einem Helikopter-Flug über den Aletschgletscher in den Alpen über die Folgen des Klimawandels informieren. Auch das Grab des Schriftstellers Thomas Mann auf dem Kilchberger Friedhof wird er besuchen.