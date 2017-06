Der Online-Handel boomt

Aus 10vor10 vom 23.12.2016

Die Paket-Lieferdienste in der Schweiz haben besonders in diesen Tagen viel zu tun. Bei der Schweizerischen Post sind es in der Weihnachtszeit über eine Million Pakete pro Tag. Die Zahlen steigen, dank dem Internetshopping. «10vor10» schaute trotz Weihnachtsstress bei DHL und der Post vorbei.