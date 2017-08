Tierquälerei im Thurgau Die Hefenhofener Pferde sind bis am Abend verkauft

Heute, 9:51 Uhr, aktualisiert um 16:52 Uhr

Rund tausend Interessenten und Schaulustige – 80 Pferde zum Verkauf: Die Gant in Schönbühl (BE) sorgt für Aufsehen. Bis am Abend hat jedes Tier einen neuen Besitzer oder eine neue Besitzerin.

sda/widb/strc/cukj, Regionaljournale BE FR VS und Ostschweiz

Sendungsbeitrag zu diesem Artikel

Kanton Thurgau räumt Fehler ein Aus Schweiz aktuell vom 16.8.2017 Im Fall Hefenhofen hat die Thurgauer Regierung heute Fehler eingeräumt. Jetzt soll eine externe Untersuchungskommission das Vorgehen der Behörden analysieren. Kantonsräte und Tierschützer wollen nicht so lang warten, sie verlangen jetzt die ersten Rücktritte.