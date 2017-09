Die Anhörungen der Bundesratskandidaten bei den Fraktionen gehen heute Nachmittag in die zweite und finale Runde.

Isabelle Moret, Pierre Maudet und Ignazio Cassis stellen sich den Fraktionen von SP, GLP und BDP.

Los geht’s um 15 Uhr. Die Hearings dürften bis etwa 16:30 Uhr dauern. Hier bleiben Sie jederzeit auf dem Laufenden.

Morgen ist Bundesratswahl. Und jetzt die Ruhe vor dem Sturm? Mitnichten. Pierre Maudet kündigte bereits an, dass sein Wahlkampf erst am Mittwoch um 8 Uhr in der Wandelhalle endet. Und auch Kronfavorit Ignazio Cassis und Herausforderin Isabelle Moret werden es ähnlich halten.

Eine letzte offizielle Gelegenheit zur Werbung in eigener Sache erhalten die Kandidaten heute Nachmittag bei der zweiten Tranche der Fraktions-Hearings. Das Trio spricht bei der SP, GLP und BDP vor. Wegweisend dürfte vor allem der Auftritt bei den Sozialdemokraten sein.

Stellt sich die Linke hinter einen Kandidaten?

Diese haben schon länger klargemacht, dass Ignazio Cassis nicht ihr Wunschkandidat ist. Vor allem dessen Nähe zu den Krankenkassen ist vielen SP-Vertretern ein Dorn im Auge. Um «Kranken-Cassis» zu verhindern, wird sich die Ratslinke allerdings auf einen gemeinsamen Kandidaten einigen müssen. Spätestens im Laufe der morgigen Wahlgänge.

Die Grünen verzichteten nach ihren Hearings vom vergangenen Dienstag auf eine Wahlempfehlung. Fraktionschef Balthasar Glättli lobte aber demonstrativ den Auftritt der Waadtländerin Isabelle Moret – auch, weil diese in Deutschschweizer Medien zu Unrecht schlecht weggekommen sei. FDP und SVP dürften sich mehrheitlich auf die Seite von Cassis schlagen. Bei der CVP ist offen, ob es nach der heutigen Fraktionssitzung eine offizielle Wahlempfehlung geben wird.

Stresstest für die Kandidaten

Das Zünglein an der Waage könnten morgen die kleinen Fraktionen von BDP und GLP spielen. Stellen sich ihre Mitglieder morgen geschlossen gegen Cassis, könnte sich eine überraschende Dynamik entfalten. Eine Mitte-links-Allianz zugunsten von Moret oder Maudet könnte den Kronfavoriten Cassis ins Straucheln bringen.

Inhaltlich sind die Positionen der Kandidaten mittlerweile bekannt. Die Befragungen durch die Parlamentarier taxiert SRF-Bundeshausredaktor Philipp Burkhardt in erster Linie als «Stresstest» für deren Bundesrats-Tauglichkeit: «Man wird darauf achten, wie magistral sie auftreten und ob sie sich selber bleiben.»

Einschätzung von SRF-Bundeshausredaktor Christoph Nufer Vor dem Hearing ist offen, wie sich die SP positionieren wird. Das Hearing ist für die SP-Fraktion wirklich wichtig, höre ich aus der Partei. Viele wollen sich heute Nachmittag 1:1 ein Bild machen. Wie ich höre, wird die SP wohl keine Empfehlung für einen Kandidaten abgeben, wie die SVP vor einer Woche. Die grosse Frage, die sich viele SPler stellen: Kann Pierre Maudet mit einem guten Auftritt eine Dynamik auslösen? SP und CVP hätten es dann in der Hand, mit Maudet eine Gegenkandidatur zu Cassis aufzubauen.

Hinter den Kulissen beobachten sich SP und CVP gegenseitig sehr genau. Damit Gegenkandidat Maudet wirklich eine Chance hat, bräuchte er fast alle Stimmen von Mitte-links. Doch SP und CVPler selber sind unsicher, ob ein solcher Coup klappt. Fazit: Ignazio Cassis hat sehr grosse Chancen, morgen gewählt zu werden. Gefahr droht ihm nur, wenn es schon ganz früh – im 1. oder 2. Wahlgang – eine Dynamik für Aussenseiter Maudet geben sollte.



