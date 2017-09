Die Schweiz ist in Bezug auf Transparenz vom fünften auf den zweiten Platz geklettert. Nur Deutschland schneidet besser ab.



Die Schweiz gehört wieder zu den transparentesten Kleinwaffen-Exportierern. In den Punkten wie Pünktlichkeit und Klarheit der Verkäufe sowie Informationen darüber, schnitt die Schweiz in einem internationalen Vergleich am zweitbesten ab. Dies geht aus dem Bericht der «Small Arms Survey» hervor.

Im Jahr 2007 hatte die Schweiz gar den ersten Platz belegt, zwischenzeitlich fiel sie aber auf Platz 5 zurück. Nun ist sie zweite nach Deutschland. Sie klassiert sich vor den Niederlanden, Serbien und Grossbritannien. Zu den am wenigsten kooperativen Ländern gehören der Iran, Israel, Nordkorea, Saudi-Arabien und die Vereinigten Arabischen Emirate.

Am meisten Kleinwaffen exportierten die USA. Es folgen Italien, Brasilien, Deutschland und Südkorea. Die Schweiz folgt auf dem 14. Platz mit Exporten im Wert von knapp über 100 Millionen Dollar.

Als Kleinwaffen verstehen die Autoren von «Small Arms Survey» alle Waffen, die von einem Menschen oder einer kleinen Gruppe getragen oder die von einem Lasttier oder einem leichten Fahrzeug transportiert werden können.

Die Besten im Transparenz-Barometer Small Arms Survey Rang

Land

1 Deutschland 2 Schweiz 3 Niederlande 4 Serbien 5 Vereinigtes Königreich

6 Rumänien 7 Schweden 8 Frankreich 9 Slowakei 10 Belgien