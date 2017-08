Der Wahl-Fahrplan

Bis am 11. August müssen die FDP-Kantonalparteien ihre Kandidaten für die Nachfolge von Didier Burkhalter dem Vorstand der FDP Schweiz melden. Am 1. September gibt die FDP dann ihren Entscheid bekannt, wer auf das offizielle Kandidatenticket kommt. Die Ersatzwahl für Burkahlter durch die Vereinigte Bundesversammlung findet am 20. September statt.