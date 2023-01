Drogen-Prozess in Basel

Das Basler Strafgericht verurteilt einen Mann wegen Kokainhandel zu einer Freiheitsstrafe von 10 Jahren und 9 Monaten.

Zudem erhält der kolumbianisch-spanische Doppelbürger einen Landesverweis von 12 Jahren.

Das Gericht begründet das Urteil mit Gewerbe- und Bandenmässigen Verbrechen nach dem Betäubungsmittelgesetz.

Zudem habe der Mann die Gefährdung der Gesundheit vieler Menschen zur Last, urteilt das Gericht. Weiter wird der 47-Jährige der Geldwäscherei und der mehrfachen Übertretung des Betäubungsmittelgesetzes schuldig gesprochen.

Gericht: «Keine Zweifel und genug Beweise»

Es bestünden keine Zweifel und es gebe genug Beweise, dass der Beschuldigte in Drogengeschäfte involviert sei, sagte die Gerichtspräsidentin bei der Urteilseröffnung. Als Beispiele nannte sie Drogenfunde bei Hausdurchsuchungen in seiner Wohnung, Chats auf seinen Mobiltelefonen und hohe Geldüberweisungen nach Kolumbien.

Legende: Für das Basler Strafgericht ist die Beweislast eindeutig: Es verurteilt den Mann zu über zehn Jahren Haft. KEYSTONE / GEORGIOS KEFALAs

Der Verurteilte muss ausserdem eine Geldstrafe von 90 Tagessätzen zu 30 Franken und eine Busse von 300 Franken bezahlen. Er trägt die Verfahrenskosten von 64'000 Franken und die Urteilsgebühr von 30'000 Franken.

Bauarbeiter, Arbeitssuchender und Drogendealer

Der Mann ist in Kolumbien geboren, besitzt aber auch die spanische Staatsbürgerschaft. Seit 2012 soll er mehrheitlich in der Schweiz gelebt haben. In der Region Basel soll er hin und wieder für verschiedene Baufirmen gearbeitet haben.

Teilweise habe er auch Arbeitslosengeld bezogen. Seine nahen Familienangehörigen leben in Kolumbien und Spanien.

Legende: Der Angeklagte soll als Drogendealer begonnen haben und dann in der Hierarchie der Bande weit aufgestiegen sein. KEYSTONE / CHRISTOF SCHUERPF

Anfang 2014 soll der Beschuldigte mit Drogen in Basel gedealt haben. Dann habe er sich einer Gruppe von Drogenhändlern angeschlossen, die von Kolumbien aus weltweit tätig war. Diese Gruppe habe auch Verbindungen zu kolumbianischen Drogenkartellen unterhalten.