Der kommende Winter könnte ungemütlich werden – zumindest was die Energieversorgung angeht. Der Bundesrat warnt sowohl vor einer Gas- als auch vor einer Strommangellage. Doch wie sieht die aktuelle Lage in der Schweiz aus? Wie voll sind die Schweizer Stauseen? Wie reagiert der Strom- und Gaspreis an der Energiebörse auf die Krise? Wie viel Strom produziert die Schweiz aktuell? Die folgenden Grafiken zeigen die Situation am Schweizer Energiemarkt – sie werden laufend aktualisiert.

Stauseen

Die Stauseen in den Schweizer Bergen sind die Batterie der Schweiz. Sie können Wasser speichern, mit dem auf Abruf knapp 9 Terawattstunden Strom erzeugt werden können. Zum Vergleich: 2021 verbrauchte die Schweiz gut 58 Terawattstunden Strom. Im Spätherbst sollten die Speicherseen also gut gefüllt sein, bevor sie bis in den späten Frühling kontinuierlich geleert werden. Die obige Grafik zeigt den aktuellen Füllstand in Vergleich zu früheren Jahren.

Kilowattstunde, Mega-, Gigawatt & Co. Box aufklappen Box zuklappen Eine Kilowattstunde (KWh) ist eine Energiemasseinheit. Sie finden die Einheit auf ihrer Stromrechnung. Ein Gerät, das eine Leistung von 1000 Watt braucht (zum Beispiel ein Haarföhn), verbraucht in einer Stunde 1 Kilowattstunde Strom. Ein recht effizienter Kühlschrank der Effizienzklasse D (ehemals A) mit Gefrierfach verbraucht rund 120 Kilowattstunden pro Jahr. Strom wird in Mega-, Giga- oder Terawattstunden gehandelt: 1000 Kilowattstunden sind 1 Megawattstunde (MWh), 1000 Megawattstunden sind 1 Gigawattstunde und 1000 Gigawattstunden (GWh) sind eine Terawattstunde (TWh). Alle Schweizer Kernkraftwerke produzieren im Jahr rund 22 Terawattstunden Strom. Damit können 183 Millionen Kühlschränke ein Jahr lang betrieben werden.

Stromproduktion Schweiz

Diese Grafik zeigt die tägliche öffentliche Stromproduktion der Schweiz, aufgeteilt nach Erzeugungsarten. Das Tief im Sommer ist auf Revisionen in den verschiedenen AKW zurückzuführen. Nicht enthalten ist die Produktion von Privaten und Firmen, welche Energie ins Netz einspeisen, etwa von ihren Solaranlagen.

Strompreis an der Börse

Strom wird auch an der Börse gehandelt. Die Netzbetreiber und Erzeuger können sich dort mit Energie eindecken. Am Preis am sogenannten Spotmarkt für die Schweiz kann man ablesen, wie teuer Strom für die Schweiz aktuell gehandelt wird. Hier wird elektrische Energie gehandelt, welche kurzfristig verfügbar ist. Der Strompreis hat sich hier seit dem Sommer 2021 verzehnfacht.

Produktion in den AKW Frankreich

Die Schweiz kann vor allem im Winter ihren Eigenbedarf an Strom nicht decken. Sie ist auf den Import von elektrischer Energie angewiesen. Viel Strom bezieht die Schweiz normalerweise aus Frankreich, der Grossteil davon ist französischer Atomstrom. Die französischen Atommeiler produzieren derzeit aber deutlich weniger Energie als normalerweise. Etwa die Hälfte der Kernkraftwerke produzieren derzeit wegen geplanten Wartungsarbeiten oder unvorhergesehenen Reparaturarbeiten keinen Strom. Falls sie nicht rechtzeitig auf den Winter wieder ans Netz kommen, dürfte das für die Schweiz zum Problem werden.

Benzinpreis

Auch Benzin wurde im Zuge des russischen Angriffs auf die Ukraine in der Schweiz viel teurer. Wegen der Trockenheit sind zudem viele Flüsse in Europa nur noch erschwert schiffbar, was einen Transport von flüssiger Energie wie Benzin, Diesel und Co. auch in die Schweiz deutlich erschwert. Ende August zeichnet sich beim Benzinpreis eine kleine Entspannung ab.

Gaspreis

Auch der Gaspreis ist seit Januar rasant gestiegen, wie die Grafik vom Preis am Spotmarkt zeigt. Hier wird Gas gehandelt, das im kommenden Monat geliefert werden muss. Gas- und Strompreise entwickeln sich am Spotmarkt zum Grossteil parallel, da es in Europa viele Gaskraftwerke gibt, die bei Spitzenbedarf zu Stromproduktion eingesetzt werden. Eine Megawattstunde kostet am Spotmarkt Ende August weit über 300 Euro. Ende 2021 lag der Preis noch deutlich unter 50 Euro.

Füllstand Gasspeicher Deutschland

Ein wichtiger Indikator, ob es im Winter zu einer Gasmangellage kommen wird, ist der Füllstand der Gasspeicher in Deutschland. Die Schweiz verfügt über keine eigenen Speicher. Trotz deutlicher Drosselung der Lieferungen aus Russland ist Deutschland derzeit auf Kurs, seine Lager bis Ende Herbst vollzukriegen.