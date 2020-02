Der Ticker ist abgeschlossen

14:12 Koch: «Berechnungen haben Unsicherheitsfaktor» Alle Berechnungen bezüglich Mortalität der Coronavirus-Erkrankung haben einen grossen Unsicherheitsfaktor. Eigentlich würde eine solche Berechnung erst am Schluss einer solchen epidemischen Welle gemacht werden können, sagt Daniel Koch vom BAG.

14:09 Keine Epidemie in Italien Daniel Koch vom BAG: «Das Virus wird nur bei engen Kontakten übertragen». Das heisse, weniger als 2 Meter Abstand. Das sei der Stand der Dinge zurzeit. Es sei auch zu früh von einer Epidemie in Italien zu sprechen.

14:07 Keine betroffene Schweizer Staatsangehörige in Südkorea Bisher gäbe es keine Informationen aus Südkorea, dass Schweizer betroffen wären oder ausreisen wollten. Zur Zeit, so Hans-Peter Lenz vom EDA, seien Reisen in und aus Südkorea auch weiterhin möglich.

14:05 Abriegelung von Städten kein Thema bisher Was würde im Falle der Abriegelung einer Stadt passieren, fragt ein Journalist. Solche Massnahmen können nur in einer ausserordentlichen Lage vom Bundesrat verabschiedet werden, so BAG-Direktor Strupler.

13:50 EDA: Keine betroffene Schweizer in Italien Hans-Peter Lenz, Chef Krisenmanagementszentrum des EDA, sagt zu den Fällen in Italien: «Dem EDA liegen zur Zeit keine Information vor, dass Schweizer Staatsangehörige in Italien von Erkrankungen betroffen wären oder in den abgesperrten Regionen sind.» 00:45 Video Lenz: Keine Schweizer in Italien betroffen Aus News-Clip vom 24.02.2020. abspielen

13:48 Daniel Koch: «Bevölkerung soll Hygiene-Massnahmen einhalten» Daniel Koch, Leiter Abteilung übertragbare Krankheiten des BAG: «Die allermeisten Fälle befinden sich immer noch in China. Ausserhalb von China ist die Situation in Südkorea beängstigend geworden.» Für Europa ist die Situation, wie sie sich in Italien präsentiert, besorgniserregend, so Daniel Koch, Leiter Abteilung übertragbare Krankheiten beim BAG. Was heisst das für die Schweiz? Dass wir in erster Linie der Bevölkerung nahelegen müssen, die Hygienemassnahmen strikte einzuhalten. Wir erinnern erneut daran: Sehr wichtig ist häufiges Händewaschen, Niesen und Husten in die Ellbogen oder ins Taschentuch, vor allem in Taschentücher und diese dann sachgerecht zu entsorgen. 01:38 Video Koch zur Lage weltweit und zu den Auswirkungen auf die Schweiz Aus News-Clip vom 24.02.2020. abspielen

13:44 BAG-Direktor: «Ausreichende Massnahmen» Die bisherigen Massnahmen sind ausreichend, sagt Strupler. Sollte es zu Übertragungen in der Schweiz kommen, deren Herkunft man nicht verfolgen könne, dann würden weitere Massnahmen ergriffen. Diese Massnahmen würde ich unter dem Stichwort «Social Distancing» zusammenfassen. Diese beinhalten unter anderem: Absagen von Veranstaltungen, Aufforderung zu vermehrten Home Office, wenn möglich, oder Sistierung von Rekrutenschulen. 00:59 Video Strupler: Weitere Massnahmen unter dem Stichwort «Social distancing» Aus News-Clip vom 24.02.2020. abspielen

13:42 Pascal Strupler, BAG-Direktor: «Massnahmen werden angepasst» Bis zur Stunde noch keinen bestätigten Fall, sagt BAG-Direktor Pascal Strupler. «Wir haben in der Schweiz keine Epidemie.» Das BAG habe aber Massnahmen angepasst. So würden die Testlabor-Kapazitäten erhöht. «Die Priorität ist nun, Tests direkt im Tessin durchzuführen.» Wir wollen auch die bestehende Hotline verstärken, sagt Strupler. Das Interesse daran sei gross. Die Kriterien derjenigen Personen, die getestet würden, seien ausgeweitet worden. Neu würden auch schwer erkrankte Personen mit respiratorischen Problemen geprüft, unabhängig davon, ob sie Kontakt zu jemanden in China hatten oder nicht. Weiter würden die Informationskampagnen an den Grenzübergängen verstärkt. 00:29 Video Strupler: Wir haben keine Epidemie Aus News-Clip vom 24.02.2020. abspielen

13:36 Schweiz hat Aktionsplan und neue Massnahmen Erste Priorität des Bundesrates sei der Schutz der Bevölkerung, sagt Berset. Die Schweiz sei gut vorbereitet, man habe einen Aktionsplan, so der Innenminister. Man habe sich bezüglich Massnahmen auf einige Punkte geeinigt, so Berset: eine Kampagne an der Südgrenze, an den Flughäfen, verstärkt Tests bei Atembeschwerden bei Arztbesuchen. Und neu ab morgen wolle man auch Testabklärungen direkt im Tessin anbieten. 00:22 Video Berset: Kein positiver Fall (französisch) Aus News-Clip vom 24.02.2020. abspielen

13:33 Alain Berset: «Bundesrat beobachtet Lage» Der Bundesrat hat die Entwicklungen seit Januar verfolgt. Bis jetzt gibt es noch keine identifizierte positive Tests in der Schweiz. Zu den jüngsten Entwicklungen in Italien sagt Berset: «Ich bin in engem Kontakt mit den Gesundheitsministern der Nachbarländer.» Die Zusammenarbeit zwischen den Kantonen und dem Bund funktioniere gut, erklärt Berset weiter. Alle würden schnell und effizient arbeiten. 00:52 Video Berset: Stab ist vorbereitet Aus News-Clip vom 24.02.2020. abspielen

13:28 Bundesrat Alain Berset informiert An der Medienkonferenz ebenfalls anwesend ist Innenminister Alain Berset. Er wird neben dem Chef des Bundesamts für Gesundheit BAG, Pascal Strupler, den Medien Red und Antwort stehen.