Der Zürcher Hauptbahnhof bleibt eine Baustelle. Gleichzeitig kommen hier täglich 500'000 Menschen durch. Und es wird gebaut. Zurzeit ist der Nordtrakt an der Reihe. Also der Teil, in dem sich das Reisezentrum befand. Er wird für rund 45 Millionen Franken aufwendig saniert. In seinem Erscheinungsbild wird er dem Südtrakt angepasst.
Baustellenrundgang im Nordtrakt des Zürcher Hauptbahnhofs
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Bild 1 von 10. Blick auf das Dach des Nordtrakts des Hauptbahnhofs. Es wird nach 30 Jahren saniert. Bildquelle: Keystone/Claudio Thoma.
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Bild 2 von 10. Der Nordtrakt des Hauptbahnhofs befindet sich auf der Seite des Landesmuseums und wird jetzt saniert. Bildquelle: SRF/Christoph Brunner.
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Bild 3 von 10. Damit der Hauptbahnhof in einem einheitlichen Kleid erscheint, erhalten die Türen des Nordtrakts eine komplett neue Farbe. Was früher grün war, wird nun so gestrichen, dass es wie Eiche aussieht. Eine Holzimitation. Bildquelle: SRF/Christoph Brunner.
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Bild 4 von 10. Das ist keine Eiche, sondern Farbe, eine Art Eichenimitation. Bildquelle: Keystone/Christoph Brunner.
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Bild 5 von 10. Sigrid Wittl, Gesamtprojektleiterin des Sanierungsprojekts Nordtrakt erklärt auf einem Baustellenrundgang, wie schwierig das Bauen unter laufendem Betrieb ist. Bildquelle: SRF/Christoph Brunner.
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Bild 6 von 10. Die Aussicht von der Baustelle auf dem Dach des Nordtrakts ist grandios. Bildquelle: Keystone/Claudio Thoma.
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Bild 7 von 10. Eine grosse Herausforderung: Arbeiten mit einem Kran auf dem Dach des Nordtrakts. Dieser wurde 2025 in einer spektakulären Aktion auf das Dach gehievt. Bildquelle: SRF/Christoph Brunner.
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Bild 8 von 10. Arbeiten auf dem Dach. Bildquelle: Keystone/Claudio Thoma.
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Bild 9 von 10. Bahnhöfe müssen laufend unterhalten, erneuert und weiterentwickelt werden. Bildquelle: SRF/Christoph Brunner.
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Bild 10 von 10. Das Bauen am Hauptbahnhof geht bald weiter. Als Nächstes muss das Dach der Haupthalle – der sogenannten Wannerhalle – dringend saniert werden. Bildquelle: SRF/Christoph Brunner.
Im Nordtrakt ist eine Verkaufsfläche geplant – ein Flagship-Store von Nike soll einziehen. Allerdings sind die Bauarbeiten im Verzug. Die Eröffnung wurde schon zweimal verschoben. Nun soll es 2027 werden.
Betrieb und Baustelle müssen gleichzeitig funktionieren
Umbauten unter laufendem Betrieb seien enorm anspruchsvoll, erklärt Sigrid Wittl, Gesamtprojektleiterin des Sanierungsprojekts Nordtrakt der SBB. Eigentlich hätten sie zwei Welten im Haus: «Die eine macht Lärm und die andere will arbeiten.»
Denn es gebe die Kantine, das Lokpersonal sei im Haus, die Zugbegleiter, das Reinigungspersonal, die Kantonspolizei und es gebe Schulungen. Und gleichzeitig werden oben das Dach und unten der Nordtrakt saniert. Es müsse viel organisiert werden, damit der Betrieb und die Baustelle gleichzeitig funktionieren.
Praktisch nonstop eine Baustelle
Seit der Eröffnung der Durchmesserlinie und des neuen Bahnhofs Löwenstrasse vor zwölf Jahren wird am Hauptbahnhof praktisch immer gebaut. Mit der Durchmesserlinie konnte der Bahnverkehr auf der West-Ost-Achse beschleunigt werden. Zum Teil baut die SBB, zum Teil die Stadt Zürich. Die Gleishalle wurde erneuert, der Velotunnel unter dem Hauptbahnhof hindurch gebaut, der Südtrakt saniert.
Am Zürcher Hauptbahnhof wird fast endlos renoviert und erweitert
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Bild 1 von 5. 2008 wurde der Bahnhof Löwenstrasse über die Sihl gebaut. Bildquelle: Keystone/Alessandro della Bella.
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Bild 2 von 5. Im Juni 2014 wurden der Bahnhof Löwenstrasse und die Durchmesserlinie eröffnet. Bildquelle: Keystone/Christian Beutler.
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Bild 3 von 5. Die denkmalgeschützten Gebäude des Südtrakts wurden für rund 175 Millionen Franken erneuert. Ein Bild von den Bauarbeiten 2020. Bildquelle: Keystone/Alexandra Wey.
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Bild 4 von 5. Die historischen Raumstrukturen wurden wiederhergestellt. Im November 2023 wurde der Südtrakt eröffnet. Bildquelle: Keystone/Ennio Leanza.
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Bild 5 von 5. Und auch ausserhalb des Hauptbahnhofs wird gebaut. So wird die Tramhaltestelle Bahnhofquai bis Ende 2026 zu einer hindernisefreien Station umgebaut. Bildquelle: Keystone/Gaetan Bally.
Gleichzeitig mit der Sanierung des Nordtrakts wird auch der Tiefbahnhof der Sihltal-Zürich-Uetliberg-Bahn (SZU) ausgebaut. Zusätzlich werden die Gleise an der Tramhaltestelle Bahnhofquai saniert und die Haltestelle wird hindernisfrei gestaltet.
Und bald folgt das nächste Projekt: Das Dach der Haupthalle im Zürcher Hauptbahnhof muss bald saniert werden.
Seit Jahren wird am Zürcher Hauptbahnhof gebaut, ein Ende der Bauarbeiten ist nicht in Sicht.