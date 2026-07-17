Nach der Baustelle ist vor der Baustelle: In den letzten Jahrzehnten wurde im Zürcher Hauptbahnhof immer irgendwo gebaut. Derzeit wird der Nordtrakt saniert. Ein Rundgang durch die Dauerbaustelle.

Der Umbaumarathon am Zürcher Hauptbahnhof geht weiter

Der Zürcher Hauptbahnhof bleibt eine Baustelle. Gleichzeitig kommen hier täglich 500'000 Menschen durch. Und es wird gebaut. Zurzeit ist der Nordtrakt an der Reihe. Also der Teil, in dem sich das Reisezentrum befand. Er wird für rund 45 Millionen Franken aufwendig saniert. In seinem Erscheinungsbild wird er dem Südtrakt angepasst.

Baustellenrundgang im Nordtrakt des Zürcher Hauptbahnhofs

Anfang Bildergalerie Bildergalerie überspringen Bild 1 von 10. Blick auf das Dach des Nordtrakts des Hauptbahnhofs. Es wird nach 30 Jahren saniert. Bildquelle: Keystone/Claudio Thoma. 1 / 10 Legende: Blick auf das Dach des Nordtrakts des Hauptbahnhofs. Es wird nach 30 Jahren saniert. Keystone/Claudio Thoma

Bild 2 von 10. Der Nordtrakt des Hauptbahnhofs befindet sich auf der Seite des Landesmuseums und wird jetzt saniert. Bildquelle: SRF/Christoph Brunner. 2 / 10 Legende: Der Nordtrakt des Hauptbahnhofs befindet sich auf der Seite des Landesmuseums und wird jetzt saniert. SRF/Christoph Brunner

Bild 3 von 10. Damit der Hauptbahnhof in einem einheitlichen Kleid erscheint, erhalten die Türen des Nordtrakts eine komplett neue Farbe. Was früher grün war, wird nun so gestrichen, dass es wie Eiche aussieht. Eine Holzimitation. Bildquelle: SRF/Christoph Brunner. 3 / 10 Legende: Damit der Hauptbahnhof in einem einheitlichen Kleid erscheint, erhalten die Türen des Nordtrakts eine komplett neue Farbe. Was früher grün war, wird nun so gestrichen, dass es wie Eiche aussieht. Eine Holzimitation. SRF/Christoph Brunner

Bild 4 von 10. Das ist keine Eiche, sondern Farbe, eine Art Eichenimitation. Bildquelle: Keystone/Christoph Brunner. 4 / 10 Legende: Das ist keine Eiche, sondern Farbe, eine Art Eichenimitation. Keystone/Christoph Brunner

Bild 5 von 10. Sigrid Wittl, Gesamtprojektleiterin des Sanierungsprojekts Nordtrakt erklärt auf einem Baustellenrundgang, wie schwierig das Bauen unter laufendem Betrieb ist. Bildquelle: SRF/Christoph Brunner. 5 / 10 Legende: Sigrid Wittl, Gesamtprojektleiterin des Sanierungsprojekts Nordtrakt erklärt auf einem Baustellenrundgang, wie schwierig das Bauen unter laufendem Betrieb ist. SRF/Christoph Brunner

Bild 6 von 10. Die Aussicht von der Baustelle auf dem Dach des Nordtrakts ist grandios. Bildquelle: Keystone/Claudio Thoma. 6 / 10 Legende: Die Aussicht von der Baustelle auf dem Dach des Nordtrakts ist grandios. Keystone/Claudio Thoma

Bild 7 von 10. Eine grosse Herausforderung: Arbeiten mit einem Kran auf dem Dach des Nordtrakts. Dieser wurde 2025 in einer spektakulären Aktion auf das Dach gehievt. Bildquelle: SRF/Christoph Brunner. 7 / 10 Legende: Eine grosse Herausforderung: Arbeiten mit einem Kran auf dem Dach des Nordtrakts. Dieser wurde 2025 in einer spektakulären Aktion auf das Dach gehievt. SRF/Christoph Brunner

Bild 8 von 10. Arbeiten auf dem Dach. Bildquelle: Keystone/Claudio Thoma. 8 / 10 Legende: Arbeiten auf dem Dach. Keystone/Claudio Thoma

Bild 9 von 10. Bahnhöfe müssen laufend unterhalten, erneuert und weiterentwickelt werden. Bildquelle: SRF/Christoph Brunner. 9 / 10 Legende: Bahnhöfe müssen laufend unterhalten, erneuert und weiterentwickelt werden. SRF/Christoph Brunner

Bild 10 von 10. Das Bauen am Hauptbahnhof geht bald weiter. Als Nächstes muss das Dach der Haupthalle – der sogenannten Wannerhalle – dringend saniert werden. Bildquelle: SRF/Christoph Brunner. 10 / 10 Legende: Das Bauen am Hauptbahnhof geht bald weiter. Als Nächstes muss das Dach der Haupthalle – der sogenannten Wannerhalle – dringend saniert werden. SRF/Christoph Brunner Ende der Bildergalerie Zurück zum Anfang der Bildergalerie.

Im Nordtrakt ist eine Verkaufsfläche geplant – ein Flagship-Store von Nike soll einziehen. Allerdings sind die Bauarbeiten im Verzug. Die Eröffnung wurde schon zweimal verschoben. Nun soll es 2027 werden.

Betrieb und Baustelle müssen gleichzeitig funktionieren

Umbauten unter laufendem Betrieb seien enorm anspruchsvoll, erklärt Sigrid Wittl, Gesamtprojektleiterin des Sanierungsprojekts Nordtrakt der SBB. Eigentlich hätten sie zwei Welten im Haus: «Die eine macht Lärm und die andere will arbeiten.»

Denn es gebe die Kantine, das Lokpersonal sei im Haus, die Zugbegleiter, das Reinigungspersonal, die Kantonspolizei und es gebe Schulungen. Und gleichzeitig werden oben das Dach und unten der Nordtrakt saniert. Es müsse viel organisiert werden, damit der Betrieb und die Baustelle gleichzeitig funktionieren.

Praktisch nonstop eine Baustelle

Seit der Eröffnung der Durchmesserlinie und des neuen Bahnhofs Löwenstrasse vor zwölf Jahren wird am Hauptbahnhof praktisch immer gebaut. Mit der Durchmesserlinie konnte der Bahnverkehr auf der West-Ost-Achse beschleunigt werden. Zum Teil baut die SBB, zum Teil die Stadt Zürich. Die Gleishalle wurde erneuert, der Velotunnel unter dem Hauptbahnhof hindurch gebaut, der Südtrakt saniert.

Am Zürcher Hauptbahnhof wird fast endlos renoviert und erweitert

Anfang Bildergalerie Bildergalerie überspringen Bild 1 von 5. 2008 wurde der Bahnhof Löwenstrasse über die Sihl gebaut. Bildquelle: Keystone/Alessandro della Bella. 1 / 5 Legende: 2008 wurde der Bahnhof Löwenstrasse über die Sihl gebaut. Keystone/Alessandro della Bella

Bild 2 von 5. Im Juni 2014 wurden der Bahnhof Löwenstrasse und die Durchmesserlinie eröffnet. Bildquelle: Keystone/Christian Beutler. 2 / 5 Legende: Im Juni 2014 wurden der Bahnhof Löwenstrasse und die Durchmesserlinie eröffnet. Keystone/Christian Beutler

Bild 3 von 5. Die denkmalgeschützten Gebäude des Südtrakts wurden für rund 175 Millionen Franken erneuert. Ein Bild von den Bauarbeiten 2020. Bildquelle: Keystone/Alexandra Wey. 3 / 5 Legende: Die denkmalgeschützten Gebäude des Südtrakts wurden für rund 175 Millionen Franken erneuert. Ein Bild von den Bauarbeiten 2020. Keystone/Alexandra Wey

Bild 4 von 5. Die historischen Raumstrukturen wurden wiederhergestellt. Im November 2023 wurde der Südtrakt eröffnet. Bildquelle: Keystone/Ennio Leanza. 4 / 5 Legende: Die historischen Raumstrukturen wurden wiederhergestellt. Im November 2023 wurde der Südtrakt eröffnet. Keystone/Ennio Leanza

Bild 5 von 5. Und auch ausserhalb des Hauptbahnhofs wird gebaut. So wird die Tramhaltestelle Bahnhofquai bis Ende 2026 zu einer hindernisefreien Station umgebaut. Bildquelle: Keystone/Gaetan Bally. 5 / 5 Legende: Und auch ausserhalb des Hauptbahnhofs wird gebaut. So wird die Tramhaltestelle Bahnhofquai bis Ende 2026 zu einer hindernisefreien Station umgebaut. Keystone/Gaetan Bally Ende der Bildergalerie Zurück zum Anfang der Bildergalerie.

Gleichzeitig mit der Sanierung des Nordtrakts wird auch der Tiefbahnhof der Sihltal-Zürich-Uetliberg-Bahn (SZU) ausgebaut. Zusätzlich werden die Gleise an der Tramhaltestelle Bahnhofquai saniert und die Haltestelle wird hindernisfrei gestaltet.

Und bald folgt das nächste Projekt: Das Dach der Haupthalle im Zürcher Hauptbahnhof muss bald saniert werden.

Seit Jahren wird am Zürcher Hauptbahnhof gebaut, ein Ende der Bauarbeiten ist nicht in Sicht.