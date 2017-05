In drei Deziliter Coca-Cola stecken acht Würfelzucker. Das sei zu viel, finden Gesundheitsexperten. In einigen Kantonen wird deshalb über eine Zuckersteuer diskutiert. Den Getränkeherstellern, die sich derzeit zu ihrem Jahreskongress treffen, passt diese Diskussion nicht.

Kontra Zuckersteuer: Süssgetränke würden zu Unrecht an den Pranger gestellt, sagt Christiane Zwahlen vom Verband der Schweizerischen Mineralwasser und Softdrinkproduzenten.

«Die Korrelation zwischen Konsum von Erfrischungsgetränken und gewissen Krankheiten wie Übergewicht ist einfach nicht gegeben.» Als Beweis führt Zwahlen an, dass es in der Schweiz immer mehr Übergewichtige gebe, obwohl der Konsum solcher Getränke in den letzten Jahren gesunken sei.

Ausserdem produzierten die Getränkehersteller seit Jahren Alternativen zu Süssgetränken, etwa Light-Produkte. Zudem habe der Zuckergehalt in den Süssgetränken seit 2000 um zwölf Prozent abgenommen.

« «Die Korrelation zwischen Konsum von Erfrischungsgetränken und gewissen Krankheiten wie Übergewicht ist einfach nicht gegeben.» » Christiane Zwahlen

Sprecherin, Verband der Schweizerischen Mineralwasser und Softdrinkproduzenten

Pro Zuckersteuer: SP-Nationalrätin Laurence Fehlmann Rielle ist überzeugt, mit einer nationalen Steuer würden weniger zuckerhaltige Lebensmitteln konsumiert und Gesundheitsschäden verhindert.

In Ländern, die eine Zuckersteuer eingeführt hätten, seien weniger Süssgetränke konsumiert worden. «Das zeigt, dass die Steuer wirkt», betont Fehlmann. Ihr Vorstoss für eine nationale Zuckersteuer war im letzten Herbst gescheitert – unter anderem weil sich die Händler bereit erklärten, den Zuckeranteil in Lebensmitteln bis 2018 schrittweise zu reduzieren.

« Eine Zuckersteuer zeigt Wirkung. » Laurence Fehlmann Rielle

Nationalrätin SP