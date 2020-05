Wir sind uns einig, dass wir so rasch als möglich zur Normalität zurückkehren wollen

Die Bundesrätin findet klare Worte. Noch aber sieht die Europa-Karte für reisewillige Schweizerinnen und Schweizer nicht normal aus. In lediglich vier Ländern ist die Einreise momentan ohne Beschränkungen erlaubt. Allerdings ist dies nur eine Momentaufnahme. In einigen Staaten gelten bereits heute strenge Kontrollen an der Grenze, wie zum Beispiel in den Niederlanden. Und Grossbritannien denkt auch über die Einführung einer Quarantäne-Zeit nach.

In der Schweiz werden die Grenzkontrollen zu den Nachbarstaaten Österreich, Frankreich und Deutschland ab dem 16. Mai gelockert. Es soll nur noch sporadisch kontrolliert werden. Noch keinen Zeitplan gibt es bezüglich der Grenzöffnung zu Italien. Ganz offen sollen die Grenzen zu den anderen Nachbarstaaten wieder ab dem 15. Juni sein – je nach Entwicklung der Pandemielage. Definitiv entscheiden will der Bundesrat am 27. Mai.