Im Kanton Tessin sind drei Polizeiangehörige verletzt worden – bei der Explosion eines Hauses.

Laut einem Bericht von RSI waren die Einsatzkräfte auf der Suche nach dem Ex-Mann einer Frau an, die einen Tag zuvor getötet worden war.

Die Polizei wollte am Abend in der Ortschaft Leontica – rund 30 Kilometer nördlich von Bellinzona – zu einem Mann. Als sie sich dem Haus näherte, gab es eine Explosion, wie die Polizei dem Tessiner Radio und Fernsehen RSI bestätigte. Dabei seien drei Polizeiangehörige leicht verletzt worden.

Legende: Drei Polizisten wurden verletzt. Keystone/Symbol

Der Mann sei noch nicht gefunden worden, sagt die Polizei. Laut RSI handelt es sich um den Ex-Ehemann einer Frau, die am Donnerstagabend bei einer Reha-Klinik in der Region getötet wurde. Sie war mit schweren Schussverletzungen am Kopf aufgefunden worden – und kurze Zeit später verstorben.