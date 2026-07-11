- Im Kanton Tessin sind drei Polizeiangehörige verletzt worden – bei der Explosion eines Hauses.
- Laut einem Bericht von RSI waren die Einsatzkräfte auf der Suche nach dem Ex-Mann einer Frau an, die einen Tag zuvor getötet worden war.
Die Polizei wollte am Abend in der Ortschaft Leontica – rund 30 Kilometer nördlich von Bellinzona – zu einem Mann. Als sie sich dem Haus näherte, gab es eine Explosion, wie die Polizei dem Tessiner Radio und Fernsehen RSI bestätigte. Dabei seien drei Polizeiangehörige leicht verletzt worden.
Der Mann sei noch nicht gefunden worden, sagt die Polizei. Laut RSI handelt es sich um den Ex-Ehemann einer Frau, die am Donnerstagabend bei einer Reha-Klinik in der Region getötet wurde. Sie war mit schweren Schussverletzungen am Kopf aufgefunden worden – und kurze Zeit später verstorben.