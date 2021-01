Bild 6 / 7

Legende: Am meisten Schnee fällt im Winter 1999 im Skigebiet von Elm. Zwischen dem 27. Januar und dem 25. Februar 1999 sorgen drei langanhaltende Nordwest-Staulagen am Alpennordhang für ergiebige Niederschläge. In der letzten der drei Perioden vom 17. bis am 25. Februar 1999 fallen in Elm (knapp 1700 m. ü. M) 447 Zentimeter Schnee. Keystone