Die Schweizer Nati verpasst zum dritten Mal in Folge WM-Gold. Die Enttäuschung ist riesig – bei den Spielern, wie auch bei den Fans. Die SRF-Community zeigt Mitgefühl und fachsimpelt über die Gründe für die verpasste Goldmedaille.

Das war ein bitterer Kampf. Die Eishockey-Nati hat sich an der Heim-WM mit dem zweiten Platz zufriedengeben müssen. Die Enttäuschung stand den Spielern ins Gesicht geschrieben. Nach dem entscheidenden 0:1 der Finnen verstummten auch unsere SRF-Moderatoren Reto Müller und Silvan Schweizer, ehe die Worte fielen: «Ein Stich ins Herz.»

Dieselbe Enttäuschung spiegelt sich in unserer Kommentarspalte wider. «pitwithme» kann dieses Ergebnis einfach nicht glauben und «Roswitha Spuler» schreibt: «So traurig, warum das jetzt!»

«Same procedure as every year»

Besonders traurig: Die Nati war bereits zum dritten Mal ganz kurz vor WM-Gold. «Seit drei Jahren dasselbe: neun super Spiele und ein schlechtes», schreibt «mattia_kobler». Und «Yannick Rothenberger» erinnert an den ikonischen Satz aus dem Comedy-Sketch «Dinner for One»: «Same procedure as every year, James.»

Hätten Gold verdient, aber für mich dennoch Silber gewonnen! Trotzdem stolz auf diese Mannschaft.

Die Schweizer Nati erhält aber vor allem viel Zuspruch und tröstende Worte der Fans. «Sebastian Schramm» lobt auf Facebook: «Kopf hoch, Schweizer – ihr seid die Sieger der Herzen». Weiter schreibt «stettler.michel»: «Macht nix! Für mich seid ihr die Helden der Herzen! Ihr habt durch Zusammenhalt und Spirit mehr gemacht für den Nachwuchs als je zuvor.» Stolz zeigt sich «chrisslybear87» auf Instagram: «Hätten Gold verdient, aber für mich dennoch Silber gewonnen! Trotzdem stolz auf diese Mannschaft.»

«Anja Kamberger» bringt es auf den Punkt: «Danke für eine Hammer-WM!!!»

Einige Userinnen und User zweifelten aber die Spielleistung an – oder wie es «Dodo Koller» sagen würde: «Jetzt erkennt man wieder die Schönwetter-Fans.»

Legende: Für die Schweizer Nati hiess es Game-Over in der Overtime. Keystone / ANDREAS BECKER

«Stefan Meier» gibt sich geschlagen: «Sorry, aber das schlechteste Spiel hat die Nati heute im Final gezeigt. Finnland hat aus dem Vorrundenspiel gelernt und hat verdient gewonnen.» Realistisch zeigt sich «simik97» auf Instagram: «So wird man leider nie Weltmeister. Unfassbar, wie viel Angst wir in diesem Finale gehabt haben.»

Skistar verkündet die «Starting Six»

Vor dem grossen Spiel besuchte Skistar Marco Odermatt die Spieler in der Garderobe und verkündete die «Starting Six». «oliviersamter» schreibt auf Instagram «Danke, Odermatt!», gefolgt von einem wütenden Emoji. «daviid.aleex» ist sich sicher, ein Fussballstar wäre der Schlüssel zum Erfolg gewesen: «Wenn Granit in die Garderobe gekommen wäre, hätte es einen Sieg gegeben.»

Nach der WM ist vor der WM

Auf Instagram fürchtet «dershadowch», dass für die Schweiz ein WM-Titel im Fussball mittlerweile wahrscheinlicher wäre als einer im Eishockey. Und «bauherrenag» ist froh: «Gut, endlich vorbei. Und in zwei Wochen beginnt endlich die richtige WM.»