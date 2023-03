Fabienne Richard sitzt in einer rot-schwarzen Elsässertracht vor rund 30 Kindern in einer Bibliothek in der Gemeinde St. Louis. Richard erzählt die Geschichte der blauen Wolke von Tomi Ungerer, dem bekannten 2019 verstorbenen Schriftsteller und Grafiker aus dem Elsass. Bevor sie mit der Geschichte beginnt, wechselt Richard zwischen Elsässisch und Französisch hin und her: «Ich erzähle euch heute die Geschichte der blauen Wolke, nuage blue c'est l'hisorie, que je vous raconte.»

Audio So tönt «die blaue Wolke» auf Elsässisch 00:15 min, aus Regionaljournal Basel Baselland vom 18.03.2023. Bild: Keystone/Gaetan Bally abspielen. Laufzeit 15 Sekunden.

Obwohl St. Louis unmittelbar hinter der Schweizer Grenze liegt, verstehen nur die wenigsten Kinder Elsässisch oder Deutsch. «Ich schätze, von 50 Kindern versteht hier noch ein Kind Deutsch», sagt Richard.

Legende: Fabienne Richard erzählt vor Kindern Geschichten auf Elsässisch. SRF

Tatsächlich ist der alemannische Dialekt in den letzten Jahrzehnten immer mehr verschwunden. Eine Umfrage des Amts für Sprache und Kultur im Elsass, dem «Office pour la Langue et la Culture d’Alsace/Elsassisches Sprochàmt (OLCA)» von 2012 unter 800 Personen hat gezeigt, dass noch 43 Prozent sehr gut und zehn Prozent ziemlich gut Elsässisch reden oder verstehen. Bei den 18- bis 29-jährigen beträgt dieser Wert jedoch nur noch 12 Prozent.

Fabienne Richard ist überzeugt, dass es wichtig ist, die eigenen Kinder zweisprachig aufwachsen zu lassen, nicht nur aus kulturellen Gründen, sondern auch für den beruflichen Werdegang der Kinder und Jugendlichen: «Wenn man Deutsch kann, ist es unter anderem möglich, in der Schweiz zu arbeiten», betont Richard. Viele Grenzgängerinnen und Grenzgänger, die in Basel arbeiten, nutzen bereits diesen Vorteil.

Audio Der Buchanfang – gelesen auf Elsässisch 00:27 min, aus Dini Mundart Schnabelweid vom 12.11.2015. abspielen. Laufzeit 27 Sekunden.

In den letzten Jahren hat sich bereits viel getan, um den Dialekt auch an den Schulen zu pflegen. So entstehen im ganzen Elsass neue Schulklassen, an denen der Unterricht zweisprachig stattfindet oder es finden Lesungen für Kinder statt, wie diese mit Fabienne Richard in St. Louis, die vom Verband St. Louis Agglomération organisiert wurde. Zudem gibt es Aufführungen an Laientheatern und lokale Vereine, die den Dialekt pflegen.

Es ist wichtig, dass wir mit unseren Kindern auch zu Hause Deutsch reden. Das ist unsere Kultur.

«Es ist wichtig, dass wir mit unseren Kindern auch zu Hause Deutsch reden. Das ist unsere Kultur», sagt eine Mutter nach der Lesung in St. Louis. Eine andere Mutter bedauert, dass ihr Vater nicht mehr Elsässisch mit ihr gesprochen habe: «Er hatte Angst, dass ich dann nicht richtig Französisch lerne und Nachteile habe.»

Lange Zeit war das Elsässisch aus den Schulzimmern verbannt. Vor allem nach dem Zweiten Weltkrieg hatte die deutsche Sprache einen schweren Stand. Kinder wurden bestraft, wenn sie es auf dem Schulgelände Elsässisch sprachen. Der Dialekt galt als Handicap und wurde als Zeichen von Rückständigkeit und Kulturlosigkeit dargestellt. Diese Zeiten sind definitiv vorbei. Bis aber alle Kinder in St. Louis verstehen, was eine «bläue Wulgge» ist, dürfte es noch länger dauern. «Wir haben noch viel zu tun», sagt Fabienne Richard im breiten Elsässerdialekt.