Die Gesellschaft müsse sich über die Regeln im Umgang mit Cannabis klar werden. Das sagt der Genfer Psychiater und Drogenexperte Daniele Zullino.

SRF News: Bald verkauft Coop Cannabis-Zigaretten. Ist Marihuana in der Schweiz definitiv salonfähig geworden?

Daniele Zullino: Salonfähig wohl noch nicht gerade, aber zumindest können wir nun über Cannabis diskutieren. Das ist eine gute Nachricht.

Die CBD-Zigaretten von Coop enthalten zwar Cannabis, aber praktisch kein psychoaktives THC. Ist Cannabis als Substanz akzeptiert, nicht aber der Cannabis-Rausch?

Das stimmt so – an und für sich. Allerdings haben auch die CBD-Zigaretten eine psychoaktive Wirkung. Der natürliche Wirkstoff Cannabidiol (CBD) kann beruhigen, Schlaf-anstossend oder schmerzlindernd wirken.

Wäre der Verkauf von Cannabis-Zigaretten in einem Supermarkt auch vor 10 oder 15 Jahren vorstellbar gewesen?

Nein, wohl nicht. Inzwischen haben wir allerdings eine grössere Entwicklung durchlaufen. Nicht nur in der Schweiz. So ist Marihuana, auch solches mit hohem THC-Gehalt, inzwischen in Uruguay und in zahlreichen US-Bundesstaaten legal zu kaufen. Die Welt ändert sich.

« Der Umgang mit Cannabis ist schon fast die Regel geworden. »

Ist man demnach auch in der Schweiz gegenüber Cannabis toleranter geworden?

Man ist in gewisser Weise gezwungen dazu, toleranter zu sein. Rund ein Drittel der jungen Männer in der Schweiz hat in ihrem Leben mindestens ein Mal Marihuana konsumiert. Der Umgang mit Cannabis ist schon fast die Regel geworden. Allein dadurch hat sich die Haltung gegenüber Cannabis etwas normalisiert. Die nun in Gang kommende Diskussion ist sicher willkommen, denn noch ist nicht geklärt, unter welchen Umständen es sozial akzeptabel ist, Cannabis zu konsumieren.

« Allein die Konsumenten und die Dealer entscheiden über die Umstände des Cannabis-Konsums. »

Müssen diese Regeln also von uns als Gesellschaft ausgehandelt werden – so wie das beim Alkohol und beim Tabak der Fall war und ist?

Genau. Bis anhin entschieden einzig die Konsumenten und die Dealer über die Umstände des Cannabis-Konsums. Es geht dabei um die Qualität der Drogensubstanz, den Zeitpunkt, die Art des Konsums sowie darum, unter welchen Bedingungen und in welchen Situationen Cannabis konsumiert wird. Der Staat hatte bis jetzt dazu überhaupt nichts zu sagen, ausser dass es verboten ist. Bei Alkohol und Zigaretten bestimmt der Staat, welche Qualität diese Drogen haben müssen, wann, wo und an wen Alkohol und Zigaretten verkauft werden dürfen. Das haben wir bislang bei den illegalen Drogen nicht.

Ist eine breite Diskussion über Cannabis also eigentlich längst fällig?

Absolut. Ich hoffe, es kommt nun eine solche Diskussion in Gange, wir hätten sie schon lange gebraucht.

Das Gespräch führte Markus Föhn.