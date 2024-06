Fünf Wochen nach dem Gewinn des Eurovision Song Contest hat sich Nemo am Montagabend in Biel feiern lassen. Zu Nemos Ehren wurde ein Fest auf dem prall gefüllten Burgplatz organisiert.

1 / 4 Legende: Die Bieler Bevölkerung empfängt Nemo auf dem Burgenplatz in der Bieler Altstadt. SRF 2 / 4 Legende: Die Freude bei Nemo über den schönen Empfang in seiner Heimatstadt ist gross. SRF 3 / 4 Legende: Die Stadt ist stolz auf Nemo, viele Menschen wollen das Gesangstalent sehen. SRF 4 / 4 Legende: Nemo hat den diesjährigen Eurovision Song Contest (ESC) für die Schweiz gewonnen. Keystone/PETER SCHNEIDER

«Jeden Morgen ging ich an diesem Platz vorbei zur Schule», sagte Nemo sichtlich bewegt. «Und jetzt seid ihr alle wegen mir da. Es könnte auch einfach ein sehr absurder Traum sein.» Hier zu stehen sei eine grosse Ehre. «Je t'aime, Bienne!»

Fans singen Siegertitel «The Code»

Nemo hatte einst die Musikschule Biel besucht. Diese hatte für die Feier unter anderem ein Medley vorbereitet. Während sich Nemo unters Publikum mischte, sangen Kinder Zeilen aus dem Song «The Code», mit dem Nemo am 11. Mai den grössten internationalen Musikwettbewerb gewonnen hatte.

Nemo kommt von Biel – und Biel ist mit dem Sieg von Nemo mittendrin. Das geniessen wir heute alle gemeinsam auf dem Burgplatz.

Stadtpräsident Erich Fehr (SP) bezeichnete Nemo als «typisches Bieler Kind». Das Riesentalent sei schon vor vielen Jahren spürbar gewesen. «Der ESC-Sieg ist so etwas wie der Europameistertitel der Musik – wahrscheinlich sogar der Weltmeistertitel, weil es auf keinem anderen Kontinent so etwas gibt. Nemo kommt von Biel – und Biel ist mit dem Sieg von Nemo mittendrin. Das geniessen wir heute alle gemeinsam auf dem Burgplatz», so Fehr gegenüber «Schweiz aktuell».

«Du hast die Herzen der Jury und des Publikums in aller Welt erobert», sagte die bernische Grossratspräsidentin Dominique Bühler (Grüne). Sie äusserte die Hoffnung, dass der ESC 2025 im Kanton Bern ausgetragen wird.

Turbulente Zeiten und neue Chancen

Seit dem Gewinn des Eurovision Song Contest steckt Nemo nach eigenem Bekunden in einem Wirbelsturm. Das berichtete der 24-jährige Star in Biel.

Die letzten fünf Wochen waren verrückt.

Kurz vor Beginn des Fests in der Heimatstadt sagte Nemo: «Die letzten fünf Wochen waren verrückt. Alles ging sehr schnell. Ich wollte noch auf einen kleinen Roadtrip nach Cannes aufbrechen und fuhr mit dem Auto los.» Dann habe sich das Management gemeldet wegen eines Promo-Anlasses in London. In der britischen Hauptstadt hat sich Nemo sehr wohlgefühlt. «Ich könnte mir gut vorstellen, künftig in London und in der Schweiz zu leben.»

Das Leben seit dem ESC-Gewinn sei intensiv, aber auch voller Chancen – viele Türen hätten sich aufgetan. Im Laufe des Sommers wird Nemo auf Festivals im In- und Ausland auftreten.